Nå er Google Home Mini ekstremt billig på Elkjøp

Google Home Mini har helt siden lanseringen vært en billig inngangsbillett til Googles økosystem av stemmestyring og smarthuskontroll, og nå er prisen lavere enn noen gang før. Elkjøp selger nemlig akkurat nå Google Home Mini for beskjedne 249 kroner.

Det er verdt å nevne at dette er snakk om den opprinnelige utgaven av Google Home Mini. Denne har nemlig i ettertid blitt erstattet av Google Nest Mini som blant annet levere litt bedre lyd og som har en ekstra innebygget mikrofon som hjelper til å fange opp stemmekommandoer enda bedre, men det er ikke dermed sagt at den gamle modellen ikke er et godt kjøpt fortsatt.

For de uinnvidde kan vi kort oppsummere at Google Home Mini er en liten WiFi-tilkoblet høyttaler som gir umiddelbar tilgang til Google Assistant kun ved å si ordene «OK Google» eller «Hei Google». Den kan plasseres i stua slik at du enkelt kan gjøre alt fra å spørre om hvordan været blir i morgen til å justere temperaturen i det smarte huset ditt, kun ved hjelp av stemmen.

Og har du en Google Home-høyttaler fra før, så er dette en glimrende mulighet til å utvide Google Assistant-dekningen din med enda en høyttaler eller to som kan passeres andre steder i huset. På den måten får du enda bedre tilgang til stemmestyring, uansett hvor du befinner deg.

