Komplett slår av 18 % på Acer Chromebook R13

Har du vurdert å bytte til Chromebook? Trenger du en ny maskin til hjemmekontoret? En rimelig og elegant PC med super batterilevetid? Da har Komplett.no noe for deg. Komplett.no slår nemlig av 800 kroner på laptopen Acer Chromebook R13 CB5-312T 13.3" FHD, slik at du nå får kjøpt den for 3690 kroner.

Acer Chromebook R 13 er den ultimate Chromebook-opplevelsen. Designet er utformet i stilig sølvfarget aluminium, og den har solide 360 graders hengsler som lar deg finne nye måter å bruke din Chromebook på. Med 4 kjerners ARM CPU og 4 GB DDR3 RAM har du den mobile kraften du trenger for både arbeid og media. Chromebook har nå også støtte for Google Play store slik at du kan laste ned hundrevis av gratis applikasjoner for å utvide din Chromebook-opplevelse.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne Chromebook-maskinen, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Kompletts produktside.

Acer Chromebook R13 CB5-312T 13.3" FHD | 4490,- 3690,- | Komplett.no

Acer Chromebook R 13 kommer med hengsler som lar deg snu maskinen 360 grader. Du kan derfor finne helt nye måter å bruke din Chromebook på. Laptop-modus, telt-modus, skjerm-modus, eller nettbrett-modus. Din Chromebook er akkurat så fleksibel som det du er, og tilpasser seg enhver situasjon. Tilbudet gjelder ut 8. august eller så langt lageret rekker!Se tilbud