Elkjøp med super pris på Samsung Galaxy Fit 2

Klar for sommersalg? Klar for løping ute i sommervarmen? Da er det ypperlig å sjekke ut dette tilbudet fra Elkjøp (og flere andre forhandlere). Nå får du aktivitetsmåleren Samsung Galaxy Fit 2 med et prisavslag på 106 kroner, slik at den kan bli din for bare 449 kroner.

Tilbudet gjelder til 28. juni.

Samsung Galaxy Fit2 aktivitetsmåler kommer med et flott design. 1,1 tommers stor AMOLED-skjerm og 5ATM-vannbestandig. I tillegg til din daglige aktivitet, måler den også søvn- og stressnivåer, og minner deg på å vaske hendene regelmessig for å bedre velværen din. Koble den til smarttelefonen via Bluetooth og få varsler, styr musikk eller send raske svar direkte fra håndleddet. Batteriet vil vare opptil 15 dager.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne aktivitetsmåleren, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Elkjøps produktside.

Samsung Galaxy Fit2 aktivitetsmåler | 555,- 449,- | Elkjøp

