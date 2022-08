Apple-produkter er populære, spesielt når de er på tilbud. Her er våre beste Back to School-priser og tilbud på Apple-produkter.

iPhone: En vinner blant ungdommen som studerer

Apple-produktet som de fleste kjenner til. Med en iPhone har du alt du trenger i lomma til studiestart. Det finnes flere varianter av mobilen, og med iPhone 14 (opens in new tab)rett rundt hjørnet synker prisene på tidligere modeller.

Valget blir da: Gå all in for den nyeste modellen? Eller kjøpe en tidligere modell til en mindre pris?

Her er de beste tilbudene og priser på iPhone:

Apple iPhone 12 (svart)

Støtter full 5G dekning og har den raskeste chipen til en smarttelefon. Mobilen er godt beskyttet med «Ceramic Shield» som gir bedre beskyttelse ved fall. Og Nattmodus på alle kameraene. Priser fra 6.390 kr.

Apple iPhone SE 2022 (64GB)

Eldre design, men kjappest i sin prisklasse. 5G-kompatibel med 12 MP vidvinkelkamera. Vann og støvbestandig. Priser fra 5.290 kr.

iPad: Et nettbrett, nesten som en PC

Apple-produkter kommer i mange fasonger. En iPad er kjekk å ha til studiestart og skolestart. Padden kan synkes opp mot iPhonen din og brukes som “storskjerm” når man ser på serier eller film.

Apple iPad 9th (2021)

10,2" Retina-skjerm med 2160 x 1620 oppløsning og True Tone. Stereohøyttalere og opptil 10 timers levetid på batteriet. Priser fra 3.990 kr.

iPad Pro 12.9" 128GB (2021)

M1ytelse og en meget god XDR-skjerm. Kan kobles på 5G-hastigheter. Et solid valg for deg som vil bruke litt mer på en iPad til studiestart høst 2022 eller annet bruk. Priser fra 12.073 kr.

Apple Watch: Den firkantede smartklokken med mange funksjoner

Apple Watch skiller seg ut fra sine Apple-søsken: Det er det eneste Apple-produktet man kan ha rundt håndleddet. Ikke bare teknisk overlegen, men ganske så stilig også! Spesielt fordi man kan bytte farger på reima til stilen man vil. Kom aldri for seint og med god stil.

Her er noen deals på dette klokkeklare Apple-produktet:

Apple Watch Series 6 GPS

32GB lagring rett på håndleddet. Fjernkontroll for kamera, fjernhåndtering av musikk og mikrofon. Alltid-på-display som har Retina Display-teknologi. Byttbart bånd. Pris fra 3.334 kr.

Apple Watch Series 7

Denne smartklokken har 18 timers batteritid, og lader 33% raskere enn forgjengeren Apple Watch 6. En annen solid oppgradering med tøffere skjerm og utvidet støv- og vanntetting. Pris fra 5.590 kr.

AirPods: Ungdommens motevalg

Apple-produktet som sitter i godt i øret. AirPods tar deg inn i bobla, om du hører på musikk fra telefonen eller kobler opp til Apple TV. Om du har studiestart på NTNU, UIO eller et annet sted er det godt med musikk på øret.

Her er noen tilbud og gode priser på AirPods:

Apple AirPods Pro 2021

(opens in new tab)AirPods med aktiv støyreduksjon som slår seg på automatisk, noe som gjør at du alltid er tilkoblet. En utrolig lett øretelefon som er enkel å konfigurere med alle Apple-produktene dine. Priser fra 2.489kr.

Apple AirPods 2 (2019)

(opens in new tab)Den rimeligste modellen har mye å by på. Ladeetui og krystallklar lyd er to av dem. Opptil 3 timer taletid på én lading, så her er det bare å ringe hjem til mor. Priser fra 1.449 kr.

MacBook: En solid laptop for studenter

MacBook er et solid verktøy til studiestart. Noe som appellerer med MacBook er at den har lang levetid og kan følge deg gjennom hele skoletiden.

MacBook Air 13" M1

Opptil 18 timers batteritid gjør at man kan bruke god tid på leksene. En av de rimligste MacBook-maskinene. 8GB minne som kan dobles med konfigurering. Pris fra 12.990 kr.

MacBook PRO 2021

En dyrere MacBook, men perfekt for deg som bruker den til alt. 16 GB fellesminne og 16,2" Liquid Retina XDR-skjerm. Bakbelyst Magic Keyboard og 1080p FaceTime HD-kamera. En kraftig maskin. Priser fra 29.490 kr

Sjekk brukte Apple-produkter

Det er absolutt ikke et must å ha det nyeste Apple-produktet. Det finnes mange gode bruktkupp der ute. Flere forhandlere har for eksempel egne sider med gjenbruks-mobiler.

Gjenbruk (opens in new tab) er bra bruk, og Apple-produkter har en lengre levetid som gjør at tidligere generasjoner presterer minst like bra.

Brukte Apple-produkter kan blant annet søkes på hos:

