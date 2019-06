50 % avslag på Tibo Kameleon 6 hos Soundgarden

Soundgarden har denne uken valgt å sette ned prisen på Tibo Kameleon 6 med hele 50 %. Vidunderet går nå for 1495. Det er billig for en Sonos-erstatter med nærmere fire kilo høyttaler å by på.

Tibo Kameleon 6 har 2 x 0.75" domediskant og 1 x 5.25" woofer med bassport på baksiden, mulighet for tilkopling via både Bluetooth og minijack og måler 34 cm x 15 cm x 21 cm.

På samme måte som et Sonos-system har Tibo multiromsfunksjonalitet, og er spesiallaget for å kunne tilpasses ethvert rom i din bopel. Sidepanelene kan for eksempel skiftes ut med tre medfølgende deksler i forskjellige utforminger, slik at enheten på best mulig vis smelter sammen (eller står i kontrast) med resten av interiøret.

Spotify Connect er integrert, og om man ikke har lyst til å bruke mobilen kan man ta i bruk kontrollene på berøringsskjermen.