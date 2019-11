41 prosent avslag på Huawei P30 Lite hos Elkjøp på Singles' Day

I dag, 11/11, på selveste Singles' Day, har Elkjøp bestemt seg for å sette ned prisen på Huawei P30 Lite for medlemmer av sin kundeklubb. I går kostet telefonen 3790 kroner – nå koster den 2222 kroner. Det er et avslag på hele 41 prosent, og det billigste Huawei P30 Lite noensinne har kostet.

Huawei trenger knapt noen introduksjon. Det kinesiske selskapet har tatt markedet med storm med sine kameratelefoner, og har virkelig gitt Apple og Google noe å bryne seg på når det gjelder AI-assistert fotografi. P30 Lite er intet unntak, her er det mye kamera for pengene. Man får en sensor på 48 MP (f/1,8) med vidvinkelobjektiv, en på 8 MP (f/2,4) med ultravidvinkelobjektiv samt et tredje kamera på 2 MP (f/2,4) som oppfatter dybde.

Batteriet er på 3340 mAh, og man kan lade dette i en fei med den medfølgende hurtigladeren på 18 W. Skjermen er på hele 6,15 tommer, omtrent samme størrelse som hos P30, og oppløsningen er såkalt Full HD+ (415 PPI).

Som vanlig har Huawei laget en lett og smidig telefon. Med en vekt på 159 gram og kun 7,4 millimeter tykk er P30 Lite en telefon som ikke sprenger sømmene i lomma. Også designet er like besnærende som hos storebrødrene, baksiden i kurvet glass både ser og føles eksklusivt, så her er det ikke snakk om en telefon som ser billig ut – selv om den er billig.

Prosessoren i Huawei P30 Lite er en Kirin 710 som tar i bruk 4 GB RAM. Når det gjelder lagringsplass er dette på romslige 128 GB, men man kan også ekspandere dette via microSD om man vil. Hvis man ikke er avhengig av å spille de nyeste og gjeveste spillene har man det man trenger i P30 Lite, her finnes maskinvare nok til det meste.