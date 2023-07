Apple Vision Pro gjør at Samsungs egne XR-headset blir forsinket

Ankomsten til Apple Vision Pro har åpenbart medført en forsinkelse i lanseringen av Samsungs eget XR (Extended Reality) headset. Nå ventes Samsung-enheten lansert i midten av 2024 eller senere, etter at den opprinnelig var planlagt å skulle entre markedet i februar 2024.

Denne opplysningen kommer fra SBS Biz (via SamMobile) og det ser ut til at Samsung ble tvunget til å tenke nytt når det gjelder deres egen enhet etter presentasjonen av Vision Pro fra Apple. En oppgradering av skjermens oppløsning er en av de mulige årsakene til forsinkelsen.

Det er åpenbart at Samsung ikke ønsker å komme på markedet med et headset som er dårligere enn Apples produkt, selv om det trolig kommer til å bli billigere. Vision Pro koster nemlig 3 499 dollar og ventes dessuten å bare være tilgjengelig i et begrenset antall i starten.

Det finnes ennå lite informasjon om nøyaktig hvilke egenskaper Samsung XR-headsettet vil få, selv om det ventes å kjøre Googles Android-programvare og drives av en eller annen Qualcomm-brikke.

Hva er forskjellen?

Det kan ta litt tid å venne seg til alle disse ulike variantene av utvidet virkelighet. XR, eller Extended Reality, som Samsung foretrekker, bygger faktisk på alle variantene av teknologien som har dukket opp så langt.

Augmented reality (AR) går ut på at digitale objekter legges over den virkelige verden. Man har også virtuell virkelighet (VR), som bygger på helt frittstående digitale miljøer. Mixed reality (MR) innebærer egentlig forbedret AR, der digitale objekter er bevisste på og samhandler med objektene i virkelighetens verden.

Vision Pro kalles gjerne en mixed reality-enhet, mens Meta Quest 3 konsentrerer seg mest om virtuell virkelighet. Extended reality, eller XR, betraktes vanligvis som en kombinasjon av AR, VR og MR. Det råder likevel en del forvirring, ettersom teknologiselskapene har en tendens til å benytte disse betegnelsene på ulike måter.

Vi får ganske enkelt vente og se hva Samsung har skapt, og hva deres headset vil kunne utrette. Tiden de bruker på å videreutvikle enheten burde resultere i at den blir enda bedre, og dermed en mer verdig utfordrer til Vision Pro når den omsider ser dagens lys.