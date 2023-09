GoPro Hero 12 Black er her – med fem proffe oppgraderinger

Det nyeste i GoPros avanserte actionkameraserie har kommet. På papiret er den etterlengtede Hero 12 Black en skuffende oppgradering fra Hero 11 Black.

Ryktebørsen rundt Hero 12 Black summet av store løfter, som en ny, tommestor sensor som skulle blåse konkurrenter som DJI Osmo Action 4 av banen – og dermed skape det aller beste actionkameraet på markedet. Dessverre for GoPro-entusiaster, var dette ryktet betydelig overdrevet. Hero 12 Black er blitt slående lik sin forgjenger.

Det er ikke nødvendigvis så dumt i seg selv. Her har man fremdeles en 1/1,7-tommers sensor med proporsjonene 8:7 med videoopptak på 5,3 K og bilder på 27 MP og bildestabiliseringen 6.0 HyperSmooth. Ytterskallet er nærmest identisk, og kompatibiliteten med Media Mod har man også. GoPro har kommet med en ny GoPro 2.0, som kan utvide bilderammen til et ultrabredt synsfelt på 177 grader, samt en nye GoPro Quik-app for datamaskiner.

Det kan i utgangspunktet se vanskelig ut å finne gode grunner til å oppgradere fra en Hero 11 Black. Men når vi undersøker litt grundigere, er det faktisk kommet noen nye egenskaper og funksjoner som kan vise seg nyttige i bruk, og særlig for lydentusiaster.

Her tar vi for oss fem høyepunkter:

(Image credit: GoPro)

1. Tokanals lyd

Med Hero 12 Black har man fått støtte for to lydkanaler. Muligheten til å ta opp to lydspor samtidig – ett fra en ekstern mikrofon eller frontmikrofonen til GoPros Media Mod, og blande det med lyden i kameraet – kan løfte lydkvaliteten til actionvideoene dine. Du kan for eksempel hente opp omgivelseslyden fra mikrofonen i kameraet, og legge den sammen med stemmeopptak av høyere kvalitet fra en ekstern mikrofon beskyttet mot forvrengninger forårsaket av vind.

(Image credit: GoPro)

2. Allsidig lydkontroll

Nytt er også støtten for enhver Bluetooth-mikrofon, inkludert Apple Airpods. Det betyr at du får pålitelig stemmestyring når du er utenfor rekkevidden til Hero 12 Black. La oss si at du er inne i en bil med Hero 12 Black montert på utsiden (som på bildet ovenfor). Da kan du starte videoopptak via talekommando ved å bruke Apple Airpods fra bilsetet. Det samme gjelder for ekstremsport der du bruker hjelm. Det er supernyttig håndfri betjening.

(Image credit: GoPro)

3. Sterkt forbedret batterikapasitet

GoPro Hero 12 Black har opptil dobbelt så lang batteritid som Hero 11 Black. Her får du 70 minutter med 5,3K / 60p video, 95 minutter ved 5,3K 30p og over 155 minutter med kontinuerlig opptak i full HD. Det er et stort sprang i ytelse fra allerede imponerende Hero 11 Black, men fremskrittet skyldes faktisk ikke en ny type batteri. Faktisk bruker Hero 12 Black nøyaktig samme batteri som Hero 11 Black – slik at du kan bytte batterier mellom de to kameraene. Forbedringen skyldes i stedet det GoPro omtaler som et «redesignet strømstyringssystem».

4. Flere videomodi

Videooppløsning og bildefrekvens er uendret. Hero 12 Black har et toppnivå med 5,3 K ved opptil 60 bilder per sekund, og opptil 8x sakte film i en lavere oppløsning. Det nye er videoopptak med hele 8:7-sensorområdet tilgjengelig i alle opptaksmodi, noe som ikke var tilfelle i Hero 11 Black.

HDR-video er også nytt, pluss GoPros egne logg- og LUTs-fargeprofiler. Det er gode nyheter for deg som deler på sosiale medier i flere størrelsesforhold, og for deg med et godt øye for farger. Redigeringspakken burde nå gi større fargegraderingsfleksibilitet.

(Image credit: GoPro)

5. Stativtråd

Nytt er også stativtråden på 1/4", som er bransjestandard. Dette er kanskje ikke en veldig spennende nyhet, men det er uansett en nyttig egenskap som utvider bruksområdet for Hero 12 Black, slik at kameraet også kan brukes sammen med utstyr fra tredjeparter, som stativer, tilbehør og lignende. Tråden er festet under kameraet, mellom de utfellbare føttene.

(Image credit: GoPro)

Tidlig inntrykk

For de fleste av oss er det få grunner til å skulle oppgradere fra Hero 11 Black til Hero 12 Black. Forgjengeren hadde en lanseringspris i Norge på 5289 kroner ved lanseringen sommeren 2022, mens Hero 12 Black kom på markedet for 5499 kroner. Tilbehøret Max Lens Mod 2.0 koster i utgangspunktet 1349 kroner, men for abonnenter er prisen 1079 kroner. For de fleste kan det være et klokt valg å heller kjøpe Hero 11 Black, som nå koster 4899 kroner.

Og når vi tenker på at DJI gjorde solide fremskritt med sin Osmo Action 4, som ble lansert for bare en måned siden, og som kom med en større 1/1,3-tommers sensor og forbedret bildekvalitet, i et kamera med mer praktisk magnetisk montering, oppleves det som at DJI har fått et overtak.

Hero 12 Black er uansett blant de beste actionkameraene på markedet, men ryktebørsen sviktet oss kanskje ved å gi oss falske forhåpninger. Har GoPro nådd toppen? Eller har de mer inne?

