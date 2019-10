Skal du kjøpe en ny konsoll? Derfor er pakketilbud veien å gå på Black Friday

Hvis du er på jakt etter en konsoll på tilbud, er tiden snart inne for å slå til! Black Friday og Cyber Monday nærmer seg som kjent, og da vil du kunne få spillkonsoller i pakketilbud til priser du ikke har sett maken til siden … samme tid i fjor.

Som alltid på Black Friday børster forhandlerne støvet av usolgte enheter som de har lyst til å få solgt unna fortest mulig. Og som gamer er du klar til å høste din belønning.

Det er en mulighet for at du vil kunne få PS4, Xbox One S eller Nintendo Switch til den laveste prisen noensinne. Konsollpakkene som vil komme på tilbud vil trolig gi deg enda større AAA-titler etter et nytt år med lanseringer av spill på alle de tre plattformene.

Her er grunnene til at du kan la deg friste:

(Image credit: TechRadar)

1. Konsoler er dyre

Konsoller koster virkelig en god slump penger. For den nåværende generasjonens konsoller snakker vi fort om priser fra rundt kr. 3500 for en ny PlayStation 4, Xbox One S eller Nintendo Switch.

Og da har vi ennå ikke begynt å snakke om oppgradert maskinvare som PS4 Pro til i underkant av 4000 kroner eller Xbox One X i samme segment. Begge to har bedre spesifikasjoner og grafikkapasitet, men de krever dermed også at du øker budsjettet litt.

Det innebærer ikke at det ikke er verdt å kjøpe konsollene til full pris, men hvis prisen er et hinder, kan du se frem til betydelige innsparinger.

2. Det er pakker du vil spare mest på

Selv utenfor Black Friday-salget er det vanligvis pakkene det er mest gunstig å velge når man kjøper en ny konsoll.

Det er helt normalt at du får med deg gratisspill når du kjøper en konsoll til veiledende pris, og da får du vanligvis ett AAA-spill eller to mindre viktige spill. I tillegg får du gjerne med deg ekstrautstyr som en ekstra kontroller, som ellers kan koste fra 500 kroner og oppover.

Og alt dette i én pakke!

Sony drar til med Marvels Spider-Man PS4 Pro-pakke.

3. Unike designvarianter og konsoller i begrenset antall

Og naturligvis er det et tilleggselement her. Konsollmakerne gir ofte konsollene et nytt utseende når de kjører tidsbegrensede pakketilbud. Så hvis du ønsker deg en konsoll som ser ekstra bra ut, og som ingen av vennene dine har, er dette måten å skaffe seg det på.

En av de mest oppsiktsvekkende pakkene vi så i fjor var Marvels Spider-Man PS4 Pro-pakke. Her fikk man konsollen i rødt med en tindrende hvit Spider-Man-logo. Nintendo er også begeistret for begrensede designvarianter, som deres brune og gule Pokemon Let’s Go-pakke der Pikachu og Eevee danser omkring på Switch-docken.

Det kom også en nydelig/skremmende spesialutgave av Xbox One X pakke til Gears 5 i september, der en fryktinngytende grå hodeskalle prydet konsollen, hvor du fikk med deg alle Gears of War-spillene som er kommet så langt. Denne kan fort dukke opp til reduserte priser i det kommende supersalget.

(Vil du se baksiden av medaljen, kan du sjekke ut vår oversikt over de 10 verste spesialkonsollene som noen gang er laget.)

(Image credit: Microsoft)

4. Black Friday er et handlebonanza

Det er svært fornuftig rent økonomisk av forhandlerne å kjøre ut lagerbeholdningen på billigsalg i forbindelse med Black Friday. Dette inspirerer ofte til mersalg, og derfor oppnår de ofte samme profittmargin som om de skulle ha solgt varene til full pris. I tillegg til at de får tømt lagrene.

Men når det finnes så utrolig mange tilbud som kan friste forbrukerne, vil de største spillforhandlerne anstrenge seg til det ytterste for å lokke kundene bort fra konkurrentene.

Black Friday er enkelt og greit årets største handledag. Og hvis du ikke skulle finne tilbudene du ønsker deg mest i år, må du trolig vente helt til Black Friday 2020 for å få noen enda bedre.