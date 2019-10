10 tips for å få mest mulig ut av Black Friday 2019

Black Friday er et globalt fenomen med røtter i USA, som vokser seg større for hvert år. Black Friday faller i år på 29. november, mens Cyber Monday følger hakk i hæl 2. desember.

De to er ikke så veldig ulike, men på Black Friday er tilbudene gjerne mer produktspesifikke, mens Cyber Monday, som ennå ikke er så godt kjent i Norge, i større grad preges av bredere prosentavslag.

Black Friday vokser også kalendermessig. Den er blitt en uke – Black Week – og for enkelte forhandlere strekker den seg ut til en hel måned. I fjor satte Amazon i gang sine Black Friday-tilbud i midten av november, noe som ga mer enn én uke ekstra fylt opp av ekstra tilbud.

Med så mange tilbud fra så mange ulike forhandlere kan det være vanskelig å forberede seg godt nok til Black Friday. Det er der vi kommer inn i bildet. Les videre, så får du tips om hvordan du finner de beste tilbudene i slutten av november 2019.

Black Friday 2019: Vi guider deg frem til de beste tilbudene

1. Legg til TechRadars Black Friday 2019-side i dine favoritter

Vi begynner med litt skamløs egenreklame. Hvis du vil holde deg oppdatert om alle nyhetene og oppdateringene omkring Black Friday og Cyber Monday, er det lurt å legge vår Black Friday 2019-side til favorittene dine.

2. Lag deg en ønskeliste til Black Friday

Du trenger ikke å lage en liste som er spesifikk med hensyn til forhandlere. Bare ha en formening om hva du vil kjøpe når salget sparkes i gang i slutten av november. Du trenger kanskje en ny lydplanke for å komplettere underholdningssystemet ditt? Eller kanskje du er ute etter en budsjettvennlig arbeids-laptop?

Enkelte nettbutikker lar deg opprette ønskelister over produktene du er spesielt interessert i, men hvis du ikke er så veldig lojal overfor bestemte forhandlere, er det nok lurt å søke bredere etter Black Friday-tilbud.

Størsteparten av Black Friday-tilbudene kommer til å dukke opp på slaget midnatt, natt til 29. november, og du har virkelig ikke lyst til å sitte og opprette kundekontoer hos alle forhandlerne fra tidlig om morgenen. Da er det bedre å sette av 15 minutter før vi kommer så langt, slik at du er på nett med alle forhandlerne du har lyst til å avlegge besøk på Black Friday.

Det er også lurt å sjekke at adresse og kontoopplysninger er oppdatert, ettersom produkter har en tendens til å bli veldig fort utsolgt på Black Friday og Cyber Monday. Hvert minutt teller!

Noen forhandlere oppretter egne mailinglister i forbindelse med Black Friday. Så hvis du vil være den første som får vite om enkeltforhandleres tilbud, kan det være lurt å melde seg på en av disse.

4. Gjør research

Det er aldri lurt å øse ut penger uten å ha gjort god research i forkant. Dette gjelder også Black Friday. Det er lurt å vite nøyaktig hva du er ute etter, så du bruker pengene fornuftig.

Hvis du for eksempel er ute etter en ny lydplanke, er den i så fall nødt til å støtte Dolby Atmos? Hvor stor skal den være? Må den ha innebygget Bluetooth? Derfra kan du begynne å snevre inn søket til spesifikke merker og modeller.

Det er også viktig å konsentrere seg mer om de tekniske spesifikasjonene enn modellnumrene. På den måten er det enkelt å finne en god erstatning om du ikke finner nøyaktig det produktet du er ute etter.

Og dette er jo årsaken til at TechRadar har så utrolig mange kjøpsguider. Hvis du lurer på hvordan du skal få mest mulig ut av årets nye teknologi og hva det er lurt å gå til innkjøp av, kan du kikke gjennom artiklene så du danner deg et bilde av hva som passer best for deg. Å gjør god teknologi-research er uvurderlig når du skal handle smart på Black Friday.

5. Sett opp et budsjett – og hold deg til det

Det kommer til å bli haugevis av tilbud i Black Friday- og Cyber Monday-perioden, og da er det lett å gå i fella å kjøpe ting bare for å kjøpe dem. Derfor er det lurt å sette opp et budsjett, enten du planlegger å skaffe deg ett produkt eller mange.

Hvis du regner med å bruke en solid sum i år, er det lurt å sette av litt hver uke. Black Friday havner tross alt på et spesielt tidspunkt i år, og det er fort gjort å havne i bakleksa rent budsjettmessig om du ikke er smart og vet nøyaktig hvor mye du har tenkt til å bruke.

Og uansett hva du gjør, ikke sløs bort alle pengene dine på dette salget hvis du akkurat har fått lønn. Desember er gjerne en kostbar periode uansett, så det er ikke så lurt å starte måneden tomhendt.

6. Forbered deg på å stå opp tidlig (eller være lenge oppe)

De fleste store forhandlerne vil publisere sine Black Friday-tilbud fra midnatt, natt til 29. november, så det kan hende du vil holde deg våken lenge på torsdag for at du ikke skal gå glipp av de beste tilbudene.

De siste årene har det imidlertid skjedd ganske mange ganger at forhandleres nettsider har krasjet på grunn av den enorme trafikken på Black Friday og Cyber Monday. Flere forhandlere anbefaler dermed at men venter til de roligste periodene før man handler noe.

Britiske Argos hevder at det beste tidspunktet for å handle på deres nettsider er kl. 3-4 om natten. Derfor kan det være lurt å sette vekkerklokken på et slikt ubehagelig tidspunkt om du skal unngå den verste trafikken. Det er sikkert mange som går ut med tilbud akkurat ved midnatt.

7. Pass deg for svindlere

Det er ikke bare forhandlerne som er ute etter å tjene seg en slant på Black Friday og Cyber Monday. Dessverre lokker disse begivenhetene frem også svindlere fra kjellerdypet.

Den beste måten å ikke bli lurt på er rett og slett ved å bruke sunn fornuft. Ikke oppgi kredittkortdetaljer eller innloggingsdetaljer, vær skeptisk til e-post, og tenk deg om to ganger før du klikker på «for godt til å være sant»-tilbud i sosiale medier.

Nå kan det være en passende tid for å sjekke om du har oppdatert antivirusprogrammene dine. Pass også alltid på å bruke sikre betalingsløsninger som Paypal eller betaling med Bank ID.

Du burde også være oppmerksom på forhandlere som kjører opp prisene før de setter dem ned igjen i forbindelse med Black Friday. På den måten får de tilbudene til å se bedre ut enn de er. Derfor er det lurt å sjekke prisene til de produktene du er interessert i allerede en god stund i forveien, slik at du får en grei oversikt over prisnivået før avslag.

Og det er jo enda en grunn til å følge med på TechRadar når det gjelder å få oversikt over de beste tilbudene. Våre eksperter vil håndplukke de beste tilbudene de finner for å sikre at du kan spare så mye som mulig.

8. Skal du kjøpe en spillkonsoll? Da er pakketilbudene din beste venn

Hakk i hæl på kunngjøringene av neste generasjons modeller fra de store konsollprodusentene, vil sikkert forhandlerne ha et lager av PS4 Pro-, Xbox One X- og Nintendo Switch-konsoller de ønsker å kvitte seg med på Black Friday. Så hvis du har ventet helt til nå med å kjøpe en, kan du vente deg flotte pakketilbud på konsollfronten.

Og er du ikke godt kjent med denne typen tilbud, handler det om at et eller flere spill og en konsoll selges sammen, noe som ofte gir deg mer for pengene enn om du skulle ha kjøpt spillete og konsollen separat.

Ettersom både PS5 og nye Xbox skal være rett rundt hjørnet, i tillegg til at vi har fått Nintendo Switch Lite, kan det ligge an til store tilbud på de eksisterende konsollene.

9. Vurder å vente på Cyber Monday

Selv om forskjellen på Black Friday og Cyber Monday ikke er så stor, kan det i enkelte tilfeller være lurt å vente til 2. desember før du gjør innkjøpene dine.

Hvis du for eksempel er mer opptatt av moteklær enn av teknologi, er det flere forhandlere som ventes å komme med brede prosentavslag på Cyber Monday. Dette kan gjøre det vel verdt å vente.

Cyber Monday er også vanligvis en gunstig dag å finne tilbud på små husholdningsapparater og hvitevarer på. Hvis du ser etter en ny mikrobølgeovn, kan dette være dagen å kjøpe den på.

De fleste forhandlerne opprettholder tilbudene fra Black Friday til Cyber Monday, og av og til senker de faktisk prisene ytterligere. Dermed må du selv avveie om du skal vente og se om prisen på varen du er ute etter blir satt ned enda mer, men samtidig risikere at den blir utsolgt.

10. Black Friday er ikke bare Black Friday

Det ser ut til at Black Friday- og Cyber Monday-sesongen i år skal bli lengre enn noen gang. Noen forhandlere kjører rabatter en uke i forveien, mens andre strekker dette ut til én måned. Dette så vi allerede i 2018.

En fordel ved dette er at det sprer belastningen på forhandlerne over en lengre periode. Dette gjør risikoen for at nettstedene krasjer mindre. Ulempen er at du må være ekstra på vakt når du skal jakte på tilbud.

Den beste måte å holde øye med de siste rabattene og tilbudene på , er å følge med på vår Black Friday-side, som vi hele tiden oppdaterer i takt med de nye tilbudene som blir tilgjengelige.

Et godt råd mot slutten: i fjor begynte de fleste av de beste tilbudene å dukke opp mot slutten av november. Så hvis det ikke kommer et tilbud du nærmest er villig til å dø for, er det sikkert best å vente til selve Black Friday-uken med å gjøre innkjøpene dine.