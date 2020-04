Beste Android VPN-apps van 2020

Android is al jarenlang een grote speler op de markt van smartphones. Het besturingssysteem van Google heeft vandaag de dag het grootste marktaandeel ter wereld wat betreft smartphones, met meer dan een miljard actieve gebruikers per dag. Het is dan ook geen verrassing dat er veel Android VPN-apps zijn die het besturingssysteem ondersteunt.

De meeste VPN-diensten hebben speciale Android-apps voor Android 10, Pie, Oreo en meer, terwijl er ook apps zijn die jou via een handmatige configuratie aan de knoppen laten zitten. Helaas zijn er ook tal van VPN-diensten die geen ondersteuning voor Android aanbieden.

Let op: zorg ervoor dat je louche apps op Google Play vermijdt. Er zijn tal van 'gratis' VPN-apps te vinden in de webwinkel die ook 'gratis' privacy bieden, maar veel van deze diensten komen met diverse haken en ogen. Ga in plaats daarvan voor meer zekerheid met een van de top werkende Android VPN-apps die we hieronder hebben opgesomd.

Zo kies je de beste Android VPN-app

Er zijn meer dan genoeg VPN-diensten met prima Android-ondersteuning. Welke je uiteindelijk kiest, komt misschien neer op wat kleine details of persoonlijke voorkeuren. Ga je liever af op het oordeel van TechRadar zelf? Dan raden wij je aan om onze nummer 1 te kiezen, namelijk ExpressVPN.

Bij het kiezen van de beste VPN-apps voor Android moet je rekening houden met een aantal aspecten.

Uiteraard helpt een dedicated Android-app om de dingen zo zorgeloos mogelijk te maken. Vervolgens moet het gebruiksvriendelijk zijn, maar toch voldoende opties bieden om wat aan te kunnen passen (vooral voor de meer ervaren gebruikers).

Andere belangrijke zaken zijn: sterke beveiliging, en natuurlijk een privacybeleid met servicevoorwaarden die eenvoudig te begrijpen zijn. Zo moet duidelijk zijn welke logs en gegevens door de provider worden bijgehouden. Het ondersteunen van meerdere verbindingen (tegelijkertijd) en de (gemiddelde) snelheden die je met deze VPN kunt bereiken zijn ook belangrijk, maar niet van vitaal belang.

Onze beste Android VPN-apps

1. ExpressVPN

Best all-round Android VPN

Aantal servers: 3000+ | Serverlocaties: 160 | IP-adressen: 30.000 | Maximum aantal apparaten dat wordt ondersteund: 5

Prettige Android-app

Uitstekende snelheden

Nu met 'kill-switch'

Minder gelijktijdige verbindingen dan we zouden willen zien

Beste Android VPN 2020 - Krijg 3 maanden gratis met een jaarabonnement

Er zijn veel aspecten die we waarderen aan ExpressVPN voor Android. De Android-applicatie is bijzonder gebruiksvriendelijk. Voor de liefhebbers zijn er echter ook genoeg geavanceerde opties, waaronder een locatiekiezer, een detectiefunctie voor onveilige netwerken, en een 'kill switch' (valt je VPN uit, dan schakelt het ook meteen je internetverbinding uit, zodat je IP-adres niet uitlekt) voor verbeterde privacy en veiligheid. Op het gebied van veiligheid bezit ExpressVPN een 256-bits encryptie, terwijl de snelheid van de VPN in kwestie erg stabiel en goed was te noemen.

ExpressVPN biedt tal van top applicaties aan voor verschillende apparaten, en Android is daarop geen uitzondering. De Android-app biedt hoge snelheden aan met servers gevestigd in 94 landen. Daarnaast is de app compatibel met smartphones, tablets, en Android TV-boxen. Ook niet onbelangrijk: je kunt kiezen uit 12 verschillende talen, waaronder Nederlands.

ExpressVPN is zeker niet de goedkoopste VPN-dienst die je aan kunt schaffen. Die meerprijs is de dienst daarentegen waard als je op zoek bent naar de beste VPN-ervaring voor Android. De 30-dagen-geld-terug-garantie zorgt ervoor dat je niet je geld kwijt bent als je niet tevreden bent met de dienst.

ExpressVPN biedt drie soorten abonnementen aan. Het 12-maanden abonnement biedt de meeste korting aan (je krijgt 3 maanden gratis).

Kies de beste Android VPN 2020: 49% korting plus 3 maanden gratis

Je kunt wel merken dat we ExpressVPN een prima dienst vinden. Het is dan ook niet voor niets de nummer één in onze lijst. Het goede nieuws is dat TechRadar-lezers een mooi extraatje krijgen wanneer ze zich aansluiten bij ExpressVPN. Schaf je de service aan, dan krijg je drie maanden gratis, én vergeet niet de 30-dagen-geld-terug-garantie.

2. VyprVPN

Een goede mix van snelheid en veiligheid

Aantal servers: 700+ | Serverlocaties: 70+ | IP-adressen: 200.000+ | Maximum aantal apparaten dat wordt ondersteund: 5

Geoptimaliseerde app

Snelle prestaties

Geen logging

Ondersteuning niet top

De in Zwitserland gevestigde VPN-provider VyprVPN biedt een uitstekende Android VPN aan. De Android-app werkt top en biedt meerdere protocollen, waaronder OpenVPN, L2TP/IPsec, PPTP en Chameleon. Laatstgenoemde is de eigen op maat gemaakte oplossing van het bedrijf. De prestaties zijn over het algemeen indrukwekkend en we hebben een aantal bijzonder goede downloadsnelheden mogen noteren.

De Vypr Android-app kent een duidelijke interface, kill switch, auto-connect voor onbetrouwbare netwerken, DNS-opties, protocolschakeling, URL-filtering en meer. Terwijl sommige andere VPN-diensten ons het gevoel geven dat hun Android app een slap aftreksel van de PC-versie is, heeft Vypr zich echt gericht op het produceren van een topklasse app.

3. NordVPN

Most secure Android VPN

Aantal servers: 5.500+ | Serverlocaties: 55+ | IP-adressen: N/A | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 6

Dubbele data-encryptie

Prima prestaties

Android-app wel erg basic

De NordVPN-app is ontzettend populair te noemen met meer dan 5 miljoen downloads wereldwijd. Ook de prima Google Play-score werkt in het voordeel van het bedrijf. Die goede cijfers komen niet uit de lucht vallen: de app bezit vrijwel alle eigenschappen die je mag verwachten van een goede VPN en meer. Denk bijvoorbeeld aan 'Double VPN', een technologie die jouw verbinding door twee aparte VPN-servers stuurt voor een extra beveiligingslaag. Verder kent NordVPN een 'zero logs' beleid, wat betekent dat het geen gegevens van haar gebruikers opslaat.

De focus is duidelijk gericht op veiligheid en privacy, maar ook op de overige gebieden zit het wel snor bij NordVPN. De Android-app is een beetje basic gehouden (geen kill switch), maar dat maakt de applicatie ook erg overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Features als het automatisch verbinden met NordVPN wanneer je met een wifi-netwerk verbindt, die zijn natuurlijk erg welkom. De snelheidsprestaties zijn eveneens prima te noemen, alsook de 24/7 live chat-optie.

De Android-app heeft een custom DNS-server toegevoegd, en staat het toe om OpenVPN TCP te gebruiken in plaats van UDP. Geen grensverleggende verbeteringen, maar wel handige extra's voor de ervaren VPN-gebruikers onder ons.

NordVPN is ook redelijk geprijsd en heeft een 30-dagen geld-terug-garantie. Handig als je de app eerst wil testen. Het langste abonnement duurt 3 jaar en is logischerwijs het meest voordelige.

4. Private Internet Access

De beste prijs-kwaliteitverhouding

Aantal servers: 3.300+ | Serverlocaties: 50+ | IP-adressen: N/A | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 10

Uitgebreide instellingen

Goedkope abonnementen

Geen gratis proefversie

PIA's Android-applicatie is eenvoudig te gebruiken met een overvloed aan opties en instellingen die je kunt aanpassen. Er mist een favorietensysteem dat sommige andere VPN's hebben, maar er zijn wel tal van andere prettige functies te vinden in de app. Je hebt ondersteuning voor port forwarding, proxy-ondersteuning, UDP- en TCP-protocolinstellingen, je kunt lokale en externe poorten definiëren, kiezen voor custom encryptie en handshakingmethoden. Je kunt zelfs je toestel laten trillen om aan te geven dat je met een VPN verbonden bent. Er is ook een automatische verbindingsoptie bij het gebruik van een VPN én een kill switch.

Zoals gezegd is de app vrij eenvoudig te gebruiken, met een grote aan/uit-knop in het midden van het scherm, en het regio-/IP-adres aan de onderkant. De prestaties waren ook niet slecht, en het privacybeleid stemt ons tevreden.

Hoewel er geen gratis proefabonnement is, is het abonnement redelijk betaalbaar, ongeacht welk plan je kiest. Uiteraard geeft het 2-jarenplan jou de meeste korting.

5. IPVanish

Snelle Android VPN

Aantal servers: 1300+ | Serverlocaties: 75 | IP-adressen: 40.000+ | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 10

Ongebruikelijke extra's

Indrukwekkende prestaties

Kill switch toegevoegd

Beperkte proefopties

De IPVanish-applicatie is een prima allrounder met enkele ongebruikelijke (maar goede) extra's, zoals 'obfuscation' (hierbij wordt VPN-verkeer vermomd als niet-VPN-verkeer) en 'split tunneling' (waarmee een mobiele gebruiker tegelijkertijd toegang heeft tot verschillende beveiligingsdomeinen als een openbaar netwerk en een lokaal LAN of WAN). Ook is er nu weer een 'kill switch' aanwezig. Deze feature schakelt automatisch je internetverbinding uit wanneer je VPN uitvalt (om zo te voorkomen dat je ware IP-adres uitlekt).

De downloadsnelheden van IPVanish zijn serieus snel te noemen. Verder is er geen sprake van het bijhouden van logs. Bovendien krijg je 256-bits AES-encryptie dankzij het OpenVPN-protocol, evenals 24/7 klantenservice.

De prijs is wat aan de hoge kant. Ook is er geen gratis proefperiode, al kun je wel binnen 7 dagen je geld terug vragen als je niet tevreden bent. Het abonnement van 1 jaar is de beste en meest populaire keuze van de drie beschikbare pakketten.

