Samsung Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: welke smartwatch is de betere aankoop?

Tijdens de Galaxy Unpacked 2022 op 10 augustus onthulde Samsung de nieuwe opvouwbare Galaxy Z smartphones en Galaxy Watch 5 horloges samen met de Galaxy Buds Pro 2. In iets meer dan een half uur bevestigde dat het bedrijf van plan is om fans van de Galaxy-familie meer betaalbare, slimmere en functionelere apparaten te geven.

Met name de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zijn belangrijke stappen voorwaarts op het gebied van gezondheids- en slaapmonitoring, waarbij de Galaxy 5 Pro een sociaal karakter geeft aan wandelen en fietsen.

Het is een jaar geleden dat de Samsung Galaxy Watch 4 verscheen, destijds een product dat indruk op ons maakte met zijn prestaties en zijn stijlvolle design. Dit heeft veel gebruikers overtuigd om voor de Samsung smartwatch te kiezen, dus als je een vergelijking tussen de Samsung Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 4 overweegt, komt natuurlijk deze belangrijke vraag aan de orde: is deze upgrade echt de moeite waard?

Samsung Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: beschikbaarheid en prijs

De Samsung Galaxy Watch 4 is sinds vorig jaar verkrijgbaar, met een lanceringsprijs vanaf 269 euro voor de Bluetooth-versie en 319 euro voor de LTE-versie.

De 44mm versie met Bluetooth kost 299 euro, terwijl de LTE-variant 349 euro kost. Tegelijkertijd met de Watch 4 kwam ook de Watch Classic uit, met de fysieke, draaiende rand en prijzen vanaf 369 euro (Bluetooth, 42 mm) en 399 euro (46 mm). De LTE-modellen zijn daarentegen geprijsd op 419 euro en 449 euro voor de 42mm- en 46mm-variant.

De Samsung Galaxy Watch 5 kan, samen met de Galaxy Watch 5 Pro, vanaf 10 augustus 2022 worden besteld via de officiële website en zal op de 26e in de verkoop gaan in verschillende winkels.

De startprijs is 299 euro voor de Watch 5 met Bluetooth en 349 euro voor de LTE-modellen.

De Galaxy Watch 5 Pro daarentegen zal op de markt worden gebracht voor een prijs vanaf 469 euro voor de Bluetooth-versie en 519 euro voor de LTE-modellen.

In Nederland kunnen gebruikers die van 10 tot 25 augustus een Galaxy Watch 5 (opens in new tab) of Galaxy Watch 5 Pro (opens in new tab) pre-orderen, gratis Galaxy Buds Live-oortjes of 69 euro korting op de nieuwe Galaxy Buds2 Pro-oortjes.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: design

Op het eerste gezicht verschilt het ontwerp van de Samsung Galaxy Watch 5 niet veel van dat van de Galaxy Watch 4. Als je ze naast elkaar legt, zijn ze nauwelijks uit elkaar te houden.

Aan de andere kant hebben beide generaties dezelfde 40 en 44mm varianten, met een schermformaat van respectievelijk 1,19 en 1,36 inch. Het goede nieuws is dat de bandjes van de Watch 4 theoretisch gezien ook geschikt moeten zijn voor de Watch 5 (dat moet in elk geval nog worden bevestigd).

Het eerste verschil dat je zou kunnen opvallen, bij het vergelijken van de officiële specs, zit in de beschikbare kleuren. De groene en zwarte versies van de Galaxy 5 ontbreken namelijk.

De 44mm-versie van de Watch 5 is verkrijgbaar in grafiet, saffier en zilver, terwijl de 40mm-versie wordt verkocht in grafiet, rosé goud en zilver met een Bora Purple-bandje dat is ontworpen om perfect bij de Galaxy Z Flip 4 te passen.

Een ander aanzienlijk verschil is het materiaal dat voor het scherm wordt gebruikt. Terwijl de Watch 4 is voorzien van Corning Gorilla Glass met DX+, ging Samsung voor de Watch 5 helemaal voor Sapphire Crystal, een materiaal dat de nieuwe Watch 5 volgens het bedrijf 1,6 keer sterker maakt dan het model van vorig jaar.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Samsung Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: hardware

De overeenkomsten tussen de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 4 houden echter niet op qua design.

Als we naar de binnenkant kijken, zien we dat beide versies zijn voorzien van een Exynos W920-chip met 1,5GB RAM en 16GB interne opslagruimte.

Op beide toestellen zien we de klassieke dubbele knoppen en de afwezigheid van een fysieke rand, waarbij de selectie van instellingen en andere functies wordt overgelaten aan het digitale kader op het scherm.

Qua pure prestaties presteren de twee smartwatches dus uitstekend.

De schermen hebben ook dezelfde resolutie en hetzelfde formaat, op zowel de 40- als de 44mm-variant, respectievelijk 396x396, 330ppi en 450x450, 330ppi.

De verschillen beginnen als we de andere componenten bekijken: allereerst beschikt de Galaxy Watch 5 over Bluetooth 5.2 die stabielere en betrouwbaardere verbindingen garandeert dan de 5.0-versie die op de Watch 4 te vinden is.

De sensoren zijn praktisch hetzelfde, maar de Watch 5 heeft een extra sensor voor de huidtemperatuur. Deze sensor is zeer nauwkeurig omdat hij veranderingen in de omgevingstemperatuur kan negeren omdat hij op infrarood werkt. Bovendien keert de BIA-sensor, die al aanwezig was op Watch 4, terug in een vernieuwde en verbeterde versie op de Galaxy Watch 5 om veel nauwkeurigere metingen te bieden.

In het algemeen kan de Watch 5 de gebruiker een veel nauwkeuriger overzicht geven van de gezondheid en fitnessstatus dan zijn voorganger, met gepersonaliseerde suggesties voor zowel trainingssessies als herstel- en rusttijden.

Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: fitness en gezondheid

De Galaxy Watch 5 en Watch 4 zijn, zoals we al zeiden, voorzien van dezelfde ECG-sensors, hartslag (via optische sensor), en alle andere kenmerken die je van de beste fitnesstrackers mag verwachten.

Wat de Watch 5 onderscheidt, is de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de metingen, evenals de infraroodtemperatuursensor, die voor het eerst aanwezig is in een wearable van Samsung.

De Galaxy Watch 5 biedt namelijk een geavanceerde slaapmonitoringfunctie die naast de kwaliteit van de rust en de meting van de verschillende fasen ook gesnurk registreert en monitort, en dankzij de integratie met SmartThings ook zaken zoals lampen en andere aangesloten smart home-apparaten wijzigen om de beste omstandigheden voor een goede nachtrust te creëren.

(Image credit: Samsung)

Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4: batterij

De overeenkomsten houden helemaal op als we de batterij van de Galaxy Watch 5 vergelijken met die van de Watch 4.

Deze laatste bood een 247mAh batterij voor de 40mm versie en 361mAh voor de 44mm versie. De geschatte batterijduur van de Watch 4 was ongeveer 40 uur tussen oplaadbeurten.

Met de Watch 5 komt echter een indrukwekkende 284mAh batterij op het 40mm model en 410mAh op de 44mm smartwatch, met een batterijduur van 50 uur.

Snelladen heeft ook vooruitgang gemaakt: de Galaxy Watch 5 kan in slechts 30 minuten 45 procent van zijn batterij opladen.

Samsung Galaxy Watch 5 vs Watch 4 Samsung Galaxy Watch 5 Samsung Galaxy Watch 4 Display 1,19" ((396x396, 330ppi), 1,36 (450x450, 330ppi) 1,19" ((396x396, 330ppi), 1,36 (450x450, 330ppi) CPU Samsung Exynos W920 Samsung Exynos W920 RAM 1,5 GB 1,5 GB Opslag 16 GB 16 GB Batterij 284mAh / 410mAh 247mAh / 361mAh Draadloos opladen Ja Ja Sensors Accel. (32 g), gyroscoop, barometer, omgevingslicht, kompas, optische hartslagsensor (8 pd), ECG-sensor, BIA, continue SP02, epidermale temperatuursensor Accel. (32 g), gyroscoop, barometer, omgevingslicht, kompas, optische hartslagsensor (8 pd), ECG-sensor, BIA Connectiviteit BT 5.2 / Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz / GPS / NFC / LTE BT 5.0 / Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz / GPS / NFC / LTE Bestendigheid 5ATM, IP68, MIL-STD-810H 5ATM, IP68, MIL-STD-810H Materialen aluminium, Sapphire Crystal, glas aluminium behuizing, Corning Gorilla Glass met DX+ Strapformaat 20 mm 20 mm Afmetingen 40,4 x 39,3 x 9,8 mm / 44,4 x 43,3 x 9,8 mm 40,4 x 39,3 x 9,8 mm / 44,4 x 43,3 x 9,8 mm Gewicht 29/32,8 gram 25,9/30,3 gram Kleuren Boa Purple, Graphite, Pink Gold (40 mm) / Sapphire, Silver, Graphite (44 mm) Green, Black, Silver, Pink Gold

Samsung Galaxy Watch 5 vs Watch 4: is de upgrade het waard?

Als je net een Galaxy Watch 4 hebt gekocht, en niet meer zo geïnteresseerd bent in de nieuwe functies van het nieuwe model, presteert de Galaxy Watch 4 nog steeds erg goed.

Vergeet ook niet dat de Watch 4 binnenkort uit de handel wordt genomen, dus we kunnen op korte termijn een vrij forse prijsverlaging verwachten: als je een krap budget hebt, is de Samsung Galaxy Watch 4 helemaal geen slechte keuze.

Als je echter een aankoop overweegt om een ouder model te vervangen, dan kun je er niet omheen: de Watch 5 heeft weliswaar vergelijkbare hardware, maar heeft veel betere functies waaronder 10 uur langere batterijduur, sneller opladen en duurzamere materialen.

Voeg daar de nieuwe temperatuursensor en verbeterde fitness- en slaapmonitoringfuncties aan toe, en het is zeker de moeite waard om in de Watch 5 te investeren.