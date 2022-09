iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: is de oudere Pro een betere keuze?

Apple heeft zijn nieuwe iPhone 14-serie uitgebracht. Aangezien Apple elk jaar nieuwe verbeteringen introduceert in de nieuwere modellen, is het interessant om te kijken hoe de iPhone 14 zich verhoudt tot het vlaggenschip van vorig jaar, de iPhone 13 Pro.

Er zijn enkele verrassende overeenkomsten tussen deze twee telefoons, ondanks een jaar verschil en een behoorlijk prijskaartje. Maar is Apple erin geslaagd enige vooruitgang te boeken met de standaard iPhone 14, of kun je beter gewoon op zoek gaan naar een goedkopere iPhone 13 Pro?

(Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: prijs en beschikbaarheid

De iPhone 14 was op 7 september aangekondigd, en is vanaf 16 september in de winkel te koop.



In de Verenigde Staten is de prijs voor de iPhone 14 ten opzichte van de iPhone 13 niet veranderd, maar in Europa hebben wij dit geluk niet. Waar de iPhone 13 nog begon bij 909 euro, begint de iPhone 14 bij 1019 euro. Voor de goedkoopste iPhone, betaal je dus nu minstens 1000 euro. Dat is dus niet "dezelfde adviesprijs als vorig jaar" zoals Apple beloofde, maar een stijging van 110 euro.

Voor de iPhone 13 Pro betaalde je na zijn release 1.159 euro voor de goedkoopste 128GB-versie, de 256GB kostte 1.279 euro, de 512GB 1.509 euro en je kon zelfs voor de 1TB-versie gaan voor een bescheiden 1.739 euro.



Nu de iPhone 14 Pro ook beschikbaar is, zal de prijs van de iPhone 13 Pro ook zeer waarschijnlijk dalen. Dus dat betekent dat je wellicht voor de prijs van een reguliere iPhone 14 ook de iPhone 13 Pro kan aanschaffen.

(Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: design

De basis iPhone 14 lijkt sterk op de iPhone 13 van vorig jaar. Apple probeert hier duidelijk niet het wiel opnieuw uit te vinden.

De smartphone heeft dezelfde platte aluminium rand en dezelfde platte glazen voor- en achterkant als de iPhone 13- en iPhone 12-serie. In tegenstelling tot de iPhone 14 Pro heeft hij zelfs dezelfde dikke notch.

Het design behoorlijk op dat van de iPhone 13 Pro. De twee telefoons hebben vergelijkbare afmetingen en vormen. Zo meet de iPhone 13 Pro 146,7 x 71,5 x 7,7 mm en is de iPhone 14 slechts 0,1 mm dikker

Het belangrijkste verschil hier is de keuze voor premium en duurzamer roestvrij staal voor de rand van de iPhone 13 Pro. Dit maakt de iPhone 13 Pro met 204 gram zwaarder dan de iPhone 14 met 172 gram.

De iPhone 13 Pro heeft ook sterke camera-opzet met drie lenzen in plaats van de twee van iPhone 14.

(Image credit: Apple)

De iPhone 14 voegt deze keer wel een nieuwe paarse kleuroptie toe, die er in onze ogen meer roze, of misschien wel een lavendel-achtige kleur heeft. De iPhone 13 Pro heeft daarentegen de subtiele Sierra Blue-kleur.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: display

Beide telefoons hebben een 6,1 inch OLED-scherm met een resolutie van 1170 x 2532. Ze lijken erg op elkaar, maar zijn niet identiek.

Het belangrijkste verschil is de refresh rate: de iPhone 14 blijft bij 60Hz en de iPhone 13 Pro gaat voor de 120Hz "Pro Motion" standaard van Apple. Dit is letterlijk twee keer zo vloeiend, en dat zal vooral merkbaar zijn bij het scrollen door je mobiel, bij het browser op het internet of het bekijken van je foto's.

(Image credit: Apple)

De iPhone 13 Pro wordt ook helderder, tot 1000 nits. De iPhone 14 daarentegen haalt slechts 800 nits. Beide kunnen in beperkte situaties een piekhelderheid van 1200 nits bereiken.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: camera

We hebben een vrij goed idee hoe deze twee camerasystemen zich tot elkaar verhouden, want de iPhone 14 heeft sommige componenten van de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro overgenomen.

Apple geeft de iPhone 14 een dual-camerasysteem ten opzichte van het drievoudige 12-megapixel evenbeeld van de iPhone 13 Pro. De hoofdsensor lijkt echter grotendeels hetzelfde te zijn.

Ze hebben allebei een pixelgrootte van 1,9µm. Beide profiteren van het sensor shift stabilisatie systeem overgenomen van de iPhone 12 Pro Max ook, dus we verwachten soortgelijke geweldige low-light opnamen.

De andere gemeenschappelijke factor hier is dat de twee telefoons op dezelfde A15 Bionic-chip draaien, dus de beeldverwerking is relatief hetzelfde.

(Image credit: Apple)

Maar omdat Apple Apple is, is de nieuwe Photonic Engine voorbehouden aan de iPhone 14. Dit hybride hardware-softwaresysteem, dat Deep Fusion eerder in het fotografische proces toepast, verbetert de prestaties bij weinig licht met ten minste 2x voor beide iPhone 14-camera's, waardoor het mogelijk is dat het toestel de iPhone 13 Pro in minder goede lichtomstandigheden overtreft.

Een belangrijk voordeel van de oudere maar duurdere iPhone 13 Pro is dat hij een speciale 3x telefotocamera heeft, zodat hij veel gedetailleerdere ingezoomde foto's kan maken dan de iPhone 14.

Er is echter één gebied waarop de iPhone 14 beter lijkt te zijn dan de iPhone 13 Pro: de selfiecamera. Allebei de camera's zijn 12-megapixel, maar de iPhone 14 heeft een groter diafragma van f/1.9 (tegenover f/2.2 in de iPhone 13 Pro) en een autofocussysteem die niet in de 13 Pro zit. Verwacht scherpere foto's en betere prestaties bij weinig licht.

(Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: specs en prestaties

Zoals we zojuist in het gedeelte over de camera hebben vermeld, draaien beide toestellen op exact dezelfde A15 Bionic-chip. Dit betekent eigenlijk een kleine upgrade met de iPhone 14, via de iPhone 13's A15 met een 4-core GPU naar de iPhone 13 Pro's A15 met een 5-core GPU.

Dat wil echter niet zeggen dat deze twee telefoons identiek zullen presteren. Hoewel beide toestellen worden geleverd met 6 GB RAM-geheugen (dat moeten we dichter bij de lancering bevestigen), gebruikt de iPhone 14 trager LPDDR4X-geheugen gebruikt ten opzichte van het LPDDR5-geheugen van de iPhone 13 Pro.

Een ander blijvend voordeel voor de iPhone 13 Pro is de optie van 1 TB interne opslag, terwijl de iPhone 14 slechts 512 GB biedt.

Al met al liggen de twee toestellen qua prestaties dicht bij elkaar. We denken dat de oude Pro wellicht iets beter presteert.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: batterij

Apple bevestigt nooit de precieze grootte van de batterij, maar we hebben geruchten gehoord dat het een 3279mAh unit is, wat het slechts een beetje groter zou maken dan de iPhone 13 ervoor. De iPhone 14 batterij is daarmee nog groter dan de 3095mAh iPhone 13 Pro. Apple geeft zelf aan dat de iPhone 14 goed is voor 20 uur video's, 16 uur streaming en 80 uur aan muziek.

Dit wil niet zeggen dat de iPhone 14 een betere batterijduur zal hebben dan de iPhone 13 Pro. De laatste heeft dan wel een display dat twee keer zo snel ververst, maar het kan ook terugschalen naar 10Hz waar nodig is, waardoor er daadwerkelijk kracht wordt bespaard.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: welke is beter voor jou?

De iPhone 14 lijkt de grootste teleurstelling van dit jaar te worden. Hij lijkt sterk op de iPhone 13, en hij heeft niet eens de stevige prestatieboost gekregen die we gewend zijn.

Daarom blijft de iPhone 13 Pro het superieure toestel, met vergelijkbare prestaties, een superieur scherm en een veelzijdigere camera.

De iPhone 14 heeft op zijn beurt een paar nieuwe cameratrucs die (nog) niet beschikbaar zijn op de iPhone 13 Pro, ondanks de vergelijkbare of zelfs betere hardware.

Je zal nu de iPhone 14 Pro uitgekomen is geen gloednieuwe iPhone 13 Pro-toestellen in de uitverkoop zien, maar er is een grote kans dat je wel wat korting kan krijgen en dan vooral bij externe winkels.

Als je zo'n deal kunt vinden, lijkt de iPhone 13 Pro de betere aankoop.