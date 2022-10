iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: welke tablet is de absolute topper?

Apple heeft zijn nieuwste hoogwaardige tablet onthuld, de iPad Pro 2022, en het ziet ernaar uit dat het opnieuw de markt voor toptablets zal domineren.

Samsung is echter al jarenlang de favoriet aan de Android-kant en het laatste model is dan een topper. De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra is groot, mooi en helemaal afgestemd op productiviteit.

Dus welke van deze twee stijlvolle tablets is de betere aankoop? Laten we eens beter kijken naar wat ze allemaal te bieden hebben.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra prijs en beschikbaarheid

De iPad Pro is beschikbaar in twee formaten, 11 inch en 12,9 inch, waarbij alleen de grootste versie de mini-leds heeft in het display. Beide versies beginnen bij 128GB opslag en kunnen opgevoerd worden tot maximaal 2TB. Daarnaast heb je nog de optie tussen een model met mobiele data (5G) en een model met alleen wifi.

Het 11-inch model begint vervolgens bij 1069 euro voor de versie met alleen wifi, voor mobiel internet (5G) betaal je 1269 euro. Voor de 12,9-inch iPad Pro betaal je 1469 euro (alleen wifi) of 1699 euro (wifi en 5G).



De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra is beschikbaar in drie verschillende configuraties. Daarnaast kun je nog kiezen voor 5G-ondersteuning of alleen wifi. Het instapmodel heeft 8GB aan RAM-geheugen en 128GB aan opslag. Als je wat bijbetaalt kun je een variant krijgen met 12GB/256GB of zelfs met 16GB/512GB.

De prijzen voor de zes verschillende versies variëren van 1.149 euro voor de 8GB RAM/128GB opslag-versie met wifi, tot 1.599 euro voor 16GB RAM en 512GB opslag met 5G.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra design

Zowel de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra als het iPad Pro 2022 duo hebben mooie, volledig aluminium behuizingen met dunne schermranden. De twee fabrikanten zijn duidelijk tot dezelfde conclusies gekomen over wat een modern, stijlvol tabletontwerp is.

In tegenstelling tot Samsung is de premium tabletserie van Apple verkrijgbaar in twee formaten. De 11 inch iPad Pro 2022 meet 247,6 x 178,5 x 5,9 mm en weegt 466 gram. De 12,9 inch iPad Pro 2022 meet 280,6 x 214,9 x 6,4 mm en weegt 682 gram.

Met 326,4 x 208,6 x 5,5 mm doet de Galaxy Tab S8 Ultra qua oppervlakte voor beiden onder, maar de S8 Ultra is ook dunner. Met 726 gram is het apparaat ook veel zwaarder. Zoals we in onze review al zeiden, "dit is een enorme tablet".

Samsung verliest punten voor de aanwezigheid van een inkeping in het scherm. Deze onmiskenbaar Apple-achtige functie is nergens te vinden op de iPad Pro. Gelukkig is het scherm van de Galaxy Tab S8 Ultra zo groot dat je het waarschijnlijk niet merkt.

De iPad Pro 2022 is slechts beschikbaar in twee kleuren, zilver en 'space gray', wat een beetje saai is. De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra komt echter alleen maar in grafiet (donkergrijs).

Apple's apparaten beschikken ook over Thunderbolt 4-aansluiting verstopt achter een vertrouwde USB-C-poort, terwijl de Galaxy Tab S8 Ultra het moet doen met USB-C 3.2.

Beide tablets ondersteunen hoogwaardige stylus pennen en beide hebben een magnetisch bevestigingssysteem: de iPad aan de bovenrand en de Samsung aan de achterkant. Een belangrijk verschil is dat Samsung standaard wordt geleverd met de S Pen, terwijl je de Apple Pencil 2 los moet kopen, en dan is 149 euro best duur.

Apple heeft echter de connectiviteit van de Apple Pencil 2 voor de nieuwe tablet verbeterd. Het scherm detecteert de stylus binnen 12 mm vanaf het scherm. De handschriftherkenning heeft eveneens een stap vooruit gezet, hoewel Samsung ook op dit gebied niet achterblijft.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra display

iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

We hebben net gezegd dat de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra veel groter is dan zelfs de grotere iPad Pro 2022, en dat komt door zijn gigantische scherm.

Terwijl de iPad Pro 2022 over twee versies beschikt, namelijk de 11 inch en 12,9 inch opties, heeft de Samsung slechts het 14,6 inch model. Veel laptops zijn kleiner.

De 11 inch iPad Pro 2022 heeft een resolutie van 1668 x 2388 (265ppi), terwijl het grotere model de resolutie verhoogt tot 2048 x 2732 (265ppi). Samsung's tablet heeft een resolutie van 1848 x 2960 (240ppi), wat iets minder pixels oplevert.

De drie tablets hebben allemaal een refresh rate van 120Hz.

Interessant is dat het type paneel bij alle drie de modellen verschilt. De 11 inch iPad Pro beschikt over een IPS LCD, de 12,9 inch iPad Pro over een mini-LED LCD, terwijl Samsung kiest voor een AMOLED-scherm.

Zoals vaak het geval is, wint Samsung het gevecht rondom de schermen. De AMOLED-technologie verslaat elk LCD-paneel met glans dankzij de mogelijkheid om pixels afzonderlijk op te lichten, wat zorgt voor een groter contrast en echt diep zwart.

Het 12,9 inch mini-LED-model van Apple is ook niet slecht, met meer verlichtingszones dan een standaard-LCD en een indrukwekkende piekhelderheid van 1600 nits. De 12,9 inch iPad kan dus helderder worden, maar het AMOLED-scherm van de Galaxy Tab S8 Ultra is over het geheel genomen indrukwekkender.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra camera

A Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Image credit: Future)

Camera's zijn nooit de belangrijkste overweging bij tablets, dus we zullen het kort houden. Beide iPad Pro 2022-tablets zijn voorzien van dubbele camera's: een 12MP primaire camera en een 10MP groothoekcamera. Je krijgt ook een ToF 3D LiDAR-scanner voor betere diepteperceptie.

Bij de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra krijg je ook een dubbel camerasysteem: een 13MP primaire camera en een 6MP groothoekcamera. Apple heeft hier de sterkere camera's, maar niemand koopt een laptop vanwege de camera's.

Aan de voorkant heeft de iPad Pro een 12MP TrueDepth-camera die Face ID-verificatie ondersteunt, terwijl Center Stage je gezicht volgt bij videogesprekken.

Samsung heeft een dubbel 12MP camerasysteem aan de voorkant. Een primaire en groothoekcamera, en Samsung heeft ook een systeem dat je gezicht volgt tijdens videogesprekken, net als Apple.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra specs en prestaties

iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

De iPad Pro 2022 draait op de sterke M2-chip van Apple. Dit is dezelfde chip die de nieuwste MacBook Air en MacBook Pro aandrijft.

Daarmee ligt de iPad Pro 2022 qua prestaties ver voor op de Galaxy Tab S8 Ultra. De hoogwaardige tablet van Samsung draait op de Snapdragon 8 Gen 1-chip, wat tegenwoordig niet eens meer de beste Android chip is.

Zelfs de iPad Pro van vorig jaar, die draaide op de Apple M1-chip (met een 15 procent langzamere CPU en een 35 procent langzamere GPU in vergelijking met de M2) wist de Galaxy Tab S8 Ultra in de meeste benchmarktests absoluut te verslaan, en in onze review van het nieuwste model vonden we dat hij buitengewoon krachtig was.

Afgezien van een de prestaties zelf kan Apple met de M2 ook nieuwe dingen doen, zoals video opnemen in het veeleisende ProRes-formaat.

Naast de processor wordt de iPad Pro 2022 geleverd met 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB opslagruimte. De tablet van Samsung biedt alleen de keuze uit 128 GB, 256 GB en 512 GB.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra batterij

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Image credit: Future)

De 11 inch iPad Pro 2022 wordt geleverd met een 7.538mAh batterij, terwijl de 12,9 inch Pro wordt geleverd met een 10.758mAh batterij.

Samsung rust de Galaxy Tab S8 Ultra uit met een nog grotere 11.200mAh batterij, maar het is wellicht slim om te vermelden dat Android doorgaans meer energie verbruikt en Samsung het grotere scherm heeft.

Apple beweert dat je 10 uur lang kan browsen of video's kan bekijken, terwijl Samsung niet zo specifiek is.

In onze reviews vonden we dat de iPad Pro 12.9 (2022) de claims van Apple kon evenaren, maar bij bepaalde taken loopt de batterij sneller leeg. Slechts zes uur HDR-video was bijvoorbeeld genoeg om de batterij uit te putten. Een film van 90 minuten had als bij Samsung het resultaat dat slechts 16 procent van de batterij leeg was, dus Samsung heeft hier het voordeel.

Samsung ondersteunt 45W bekabeld opladen, waarmee de batterij in 82 minuten vol is. Apple daarentegen ondersteunt een ietwat miezerige 20W opladen.

Oordeel

Hoewel beide tablets uitstekend zijn, is de iPad Pro 2022 de betere tablet ten opzichte van de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Hoewel de nieuwste iPad Pro alleen Apple M2-kracht op laptopniveau toevoegt, is het met gemak een van de beste tablets, tenminste als geld geen rol speelt.

Natuurlijk, als je gewoon niet overweg kunt met het ecosysteem van Apple, of als 12,9-inch gewoon niet genoeg schermruimte voor je is, dan is de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra een prima alternatief. Het is een zeer goede tablet, en zijn scherm is nog indrukwekkender dan zijn tegenhanger.

Aangezien je tegenwoordig waarschijnlijk een goede deal kunt vinden voor de tablet van Samsung, zou dit wel eens de voordeligste premium tablet kunnen zijn, en het is zeker de beste Android-tablet op dit moment.