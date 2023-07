Nieuwe Sony speaker is een soort soundbar voor je smartphone

Het komt zelden voor dat je bij de lancering van audioproducten dacht dat iets al bestond, terwijl dat nog niet zo is. Die indruk krijg je bij Sony's nieuwe HT-AX7 speaker.

Het is een bluetooth speaker met twee beweegbare, naar boven gerichte satellietspeakers ter grootte van een muffin, die rusten op oplaadpoorten. Het apparaatje is voornamelijk ontworpen als een kleine soundbar en achterluidsprekers voor je telefoon, tablet of laptop.

Ondersteuning voor wifi is er daarnaast niet, je krijgt alleen bluetooth en zelfs geen mogelijkheid om je apparaten met een aux-kabel te verbinden. De enige fysieke aansluiting is de USB-C-oplaadpoort. Wat je wil krijgt, is Sony's eigen 360 Spatial Sound Mapping, dat een stereosignaal via bluetooth in realtime kan opschalen. Dus als die twee omhoog gerichte kanalen 1 tot 1,2 meter achter je worden geplaatst, worden het achterluidsprekers die iets weg hebben van een Dolby Atmos-installatie.

(Image credit: Future)

Er is ook geen echte kalibratietechnologie. De opschaling gebruikt Sony's monopolsynthesetechnologie, maar gaat ervan uit dat je je achterluidsprekers ongeveer een meter achter je plaatst en de hoofdluidsprekers voor je, net onder je oren op een salontafel of iets dergelijks.

Sony noemt de HT-AX7 een "draagbaar theatersysteem" en dat is een vrij goede beschrijving, hoewel Sony ook andere use cases voorstelt. Op de bovenplaat vind je naast de afspeel- en volumeregeling een knop "Sound Field". Als deze op 'aan' wordt gezet, krijg je de mini-surroundopstelling die hierboven is beschreven. Iedereen die thuis in bed films kijkt op een tablet of telefoon, heeft hier iets aan.

Maar als je Sound Field uitschakelt, spelen alle drie de luidsprekers in mono en kun je ze eender waar in de kamer plaatsen tijdens bijvoorbeeld een feestje. Als je de satellietluidsprekers op hun oplaadpoorten bovenop de hoofdspeaker zet, speelt alleen de hoofdluidspreker, die is uitgerust met twee X-Balanced drivers en twee passieve basradiatoren).

Praktisch, punchy en prijzig

(Image credit: Future)

De stoffen bekleding is gemaakt van gerecyclede PET-flessen en ziet er geweldig premium uit. Dankzij Multipoint connectiviteit kan je telefoon ook kan dienen als afstandsbediening voor de HT-AX7, waarbij het volume en de achterluidspreker worden aangepast met behulp van de Home Entertainment Connect-app. Het beste hieraan is dat je tablet, laptop of telefoon vrij blijft om van de beelden te genieten. Dat kan je trouwens ongeveer 30 uur doen op een volle batterij en na tien minuten aan de oplader kan je weer 2,5 uur verder.

Daarnaast is er geen IP-classificatie, dus gebruik hem niet tijdens een pool party. De audio is wel indrukwekkend. De vertraging is minimaal, wat vaak wel een probleem is bij bluetooth, en geluiden van films worden duidelijk gepositioneerd in de ruimte. Echte Dolby Atmos is dit natuurlijk niet, maar voor een speaker van dit formaat is het een sterke prestatie.

(Image credit: Future)

De prijs? 550 euro. Zowel voor een soundbar als reguliere bluetooth speaker is dit aan de dure kant. Je krijgt op het eerste gehoor wel waar voor je geld, dus kom zeker terug voor onze volledige review. Ten slotte kan je in de loop van augustus deze speaker in de winkelrekken vinden.