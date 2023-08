Loewe klang bar3 mr ontvangt EISA Award voor beste soundbar

Niet alleen bij televisies, maar ook in het audiosegment staat Loewe voor de beste Duitse techniek en verlegt het voortdurend zijn grenzen. Talrijke uitstekende testresultaten in Europese media en de jaarlijkse onderscheidingen van EISA zijn hiervan een indrukwekkend bewijs. Als 3.1-kanaals geluidssysteem met zeven frontluidsprekers en twee subwoofers biedt de nieuwe soundbar Loewe klang bar3 mr niet alleen een uitstekende Home Cinema-belevenis, maar ook multiroom geluid. Hij kan modulair worden uitgebreid tot een 5.1-kanaals systeem via de lossless en latency-free Loewe Wireless Digital Audiolink technologie (tweede generatie) of de geïntegreerde AV-receiver met voorversterkeruitgang en RCA-aansluitingen.

EISA Award 2023-2024

Al meer dan 40 jaar vertegenwoordigt de Expert Imaging and Sound Association (EISA) het grootste onafhankelijke wereldwijde panel van technische specialisten op het gebied van consumentenelektronica. Het bestaat uit een groep van 60 toonaangevende technische publicaties uit 29 landen. Elk jaar bekroont de EISA-jury de beste producten in hun klasse op het gebied van prestaties, innovatieve technologieën en uniek design.

Over de nominatie van de Loewe klang bar3 mr als "Beste Soundbar 2023-2024" zegt de EISA-jury het volgende: "Loewe richt zich met de fraai aangeklede klang bar3 mr op iedereen die op zoek is naar meeslepend tv-geluid, zonder gedoe. Dit 3.1-kanaals model met ondersteuning voor Dolby Atmos biedt een omhullende geluidsweergave die rijk is aan details en opwinding. De muzikale prestaties zijn ook geweldig en dankzij het paar woofers van 100 mm aan de bovenkant is er geen subwoofer nodig om krachtig te klinken. Een subwoofer kan echter draadloos worden toegevoegd door diegenen die meer basimpact wensen, net als draadloze achterluidsprekers om de surround-ervaring naar een hoger niveau te tillen. Door gebruik te maken van het DTS Play-Fi platform, beschikt de klang bar3 mr over een verscheidenheid aan streaming opties en is het geschikt voor een multiroom opstelling - onder de aansluitingen zijn pre-outs voor vijf kanalen, een unieke functie die audiofiele opstellingen met actieve luidsprekers mogelijk maakt."

Thomas Putz, Chief Technology Officer bij Loewe, licht de EISA-awards toe: "Al vier decennia lang zijn de bij de EISA aangesloten vakjournalisten een instituut van de hoogste competentie. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat onze Loewe-producten na de successen van de afgelopen jaren de EISA-jury steeds weer konden overtuigen. Aan de ene kant weerspiegelt de onderscheiding onze maatstaven van uitmuntendheid en exclusief design, aan de andere kant is het ook een eerbetoon aan de uitstekende prestaties van ons team."

Soundbar Loewe klang bar3 mr

De compacte Loewe klang bar3 mr soundbar past naadloos in het audioportfolio van Loewe voor home cinema en multiroom. Als symmetrisch opgebouwd 3.1-systeem beschikt hij links en rechts over telkens een tweeter en een full-range luidspreker en in het midden over twee full-range luidsprekers en een tweeter. Daarnaast zijn er twee subwoofers met zijwaartse basreflexpoorten geïntegreerd aan de bovenkant. Het totale muziekvermogen van 360 watt reproduceert krachtig het geluid van de TV-inhoud op indrukwekkende wijze. De soundbar is ontworpen en ontwikkeld in Duitsland en biedt eersteklas bioscoopgeluid of een opwindende muziekervaring.

Als bijzonder hoogtepunt kan de Loewe klang bar3 mr modulair worden uitgebreid. Naast de voor de hand liggende compatibiliteit met Loewe Audio-producten is dit deels ook mogelijk met producten van andere fabrikanten. In totaal kunnen er twee voorluidsprekers, twee achterluidsprekers en een willekeurig aantal subwoofers worden aangesloten. Zo kan bijvoorbeeld draadloos een discreet 5.1-systeem worden gecreëerd met luidsprekers uit de Loewe klang mr-serie. Zo eenvoudig kan het systeem worden uitgebreid, want met de door Loewe ontwikkelde Wireless Digital Audiolink-technologie kunnen binnen enkele seconden eenvoudig extra klang mr-luidsprekers aan de bestaande installatie worden toegevoegd. Het bijzondere hieraan is dat zodra er andere luidsprekers dan voorluidsprekers worden toegevoegd, de geïntegreerde voorluidsprekers van de soundbar automatisch als centerluidsprekers fungeren - een functie die uniek is op de markt.

Uniek is ook de compatibiliteit met bedrade luidsprekers, hier vindt de aansluiting eenvoudig plaats via de geïntegreerde 5.1 AV-receiver met klassieke RCA-aansluitingen aan de voorversterkeruitgang. Omdat dit ook compatibel is met luidsprekers van andere fabrikanten en zelfs veel oudere modellen, realiseert de Loewe klang bar3 mr een meeslepende thuisbioscoopgeluidsbeleving met bijna elke bestaande actieve luidspreker zonder dat er een extra thuisbioscoop-receiver nodig is.

De Loewe klang bar3 mr ondersteunt de bioscoopgeluidsstandaarden Dolby Atmos, DTS:X en nog veel meer. Bedrade luidsprekers die zijn aangesloten via de AV-receiver worden automatisch geactiveerd via de soundbar. Dankzij de lossless en latency-free functionaliteit met Loewe Wireless Digital Audiolink is er geen vertraging in de geluidsoverdracht voor de indrukwekkende Dolby Atmos 3D luisterervaring.

Met drie HDMI-aansluitingen, eARC, 4K pass-through en een optische ingang (Toslink) blijven geen wensen onvervuld als het gaat om aansluitmogelijkheden met Ultra HD-spelers, settopboxen en gameconsoles. Ook qua design past de Loewe klang bar3 mr soundbar met zijn hoogwaardige materiaalkeuze perfect in de hoogwaardige Loewe-designtaal.