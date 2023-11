Ervaar fantastische beelden van topkwaliteit met de TCL 55C735 . De C73-serie en combineert QLED, 4K HDR Pro, 144Hz Motion Clarity Pro en meer voor de ultieme beleving van films tot gaming. De TCL C73-serie is de ideale TV voor Xbox en PlayStation.

De voordelen:

QLED: een miljard verschillende kleuren en tinten voor uitzonderlijke beeldprestaties

4K HDR Pro: zorgt in combinatie met quantum dot zorgt voor nauwkeurige kleuren en de fijnste details

144 Hz Native Display: duik in de actie met met levensechte vloeiendheid en scherpere details

HDMI 2.1: reageer razendsnel dankzij de enorm lage 6 ms input lag

Multi-HDR: Ondersteunt alle HDR modi voor optimaal beeld ongeacht de bron

ONKYO-luidsprekers: speciaal ontworpen voor helder en nauwkeurig geluid voor de echte Dolby Atmos geluidservaring thuis

Google TV: Handsfree Smart Control en toegang tot al je favoriete Google Apps

4K HDR Pro

Gecombineerd met quantum dot zorgt de HDR PRO techniek voor een superieur High Dynamic Range (HDR) ervaring met nauwkeurige kleuren en de fijnste details.

144 Hz - Motion Clarity Pro

Deze tv kan beelden weergeven met 144 frames per seconde en is meer dan twee keer zo snel als traditionele 50 Hz-modellen, wat resulteert in supervloeiende beelden. Met ons native display van 144 Hz kun je genieten van snel bewegende sport- en actiefilms zonder flikkering of trillingen - gewoon naadloos beeldmateriaal zonder de gebreken.

Game Master Pro

Pak elke overwinning met HDMI 2.1, ALLM en VRR. Ervaar automatisch de meest vloeiende actie, de laagste latentie en de beste beeldinstellingen voor lagvrij gamen. Daarom is het de officiële tv van Call of Duty®.

(Image credit: TCL)

AMD FreeSync

Dankzij de FreeSync technologie van AMD in dit scherm ervaar je naast lage latentie ook een soepeler beeld door het aanpakken van 'tearing'. Hierdoor krijg je bij hoge snelheden geen vervaagde vormen of schimmige bewegingen, maar altijd een soepele en levensechte animatie.

HDR-multi-indeling

Deze TV ondersteunt alle vormen van HDR (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION en DOLBY VISION IQ) waardoor elk beeld, ongeacht de bron, optimaal geleverd kan worden op jouw scherm.

Google TV

Google TV brengt films, programma's, tv en meer uit al je apps en abonnementen samen en organiseert ze speciaal voor jou. Sommige apps, inhoud en/of functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Google Slimme Assistent

De handsfree spraakbediening van Google TV biedt volledige flexibiliteit. Zonder uw stoel te verlaten, kunt u inhoud kiezen, apps starten, uw set inschakelen, van ingang wisselen, naar films zoeken en nog veel meer. Het is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en ongelooflijk handig.

*Je kunt stembediening in- of uitschakelen door de speciale knop achter je tv in en uit te schakelen.