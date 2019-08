StrongVPN is niet geweldig, maar het beschikt wel over de basiselementen en biedt de mogelijkheid om met 12 apparaten tegelijkertijd te verbinden. Iets wat een aantal mensen wel aanspreekt.

Terwijl veel VPNs je proberen te strikken met allerlei trucjes en ze je overladen met functies ('8000 locaties!', 3 euro per maand als je een abonnement voor 7 jaar neemt!') biedt StrongVPN een eenvoudigere service die de focus legt op de basiselementen.

Er zijn bijvoorbeeld apps voor Windows, Mac, iOS en Android, en setupinstructies voor routers, Fire TV, Kodi en meer. 650+ servers in 46 steden in 26 landen. Je kunt verbinden via L2TP, SSTP, OpenVPN, IPSec en IKEv@ protocollen, de klantenservice is 24/7 bereikbaar en er is een 30 dagen-geld-terug garantie. Niet indrukwekkend, maar ook geen slechte specificaties en voldoende voor de meeste mensen.

Wil je StrongVPN uitproberen? Check hier de website

De service heeft wel wat verrassingen, inclusief het eigen DNS systeem van het bedrijf en de ongewone mogelijkheid om 12 apparaten tegelijkertijd te verbinden. We gokken dat dat meer is dan je nodig hebt, maar het is er als je het toch wilt gebruiken.

De prijzen zijn redelijk en CyberGhost, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN en anderen hebben allemaal plannen voor 3 dollar per maand, hoewel je bij sommigen twee of drie jaar ingeschreven moet zijn om ze te krijgen. Over het algemeen zijn er meer dan genoeg mogelijkheden om toch even een kijkje te nemen.

StrongVPN zegt dat ze geen gegevens van hun gebruikers opslaan, maar kan niet meer details geven over de gegevens die zij bewaren (Bron: StrongVPN)

Privacy

StrongVPN's Privacy Policy is een lang document van meer dan 1,600 woorden, en als je door het document heen wilt ploeteren, zijn er nog vijf andere documenten om te lezen.

Het bedrijf probeert te helpen door hun privacy positie samen te vatten met de volgende punten:

We zijn een zero-logging VPN service, dat betekent dat wij nooit jouw gegevens opslaan of volgen terwijl je verbonden bent met onze VPN service.

De enige persoonlijke informatie die we van je verzamelen wordt gebruikt voor onze account setup, zoals een email-adres en de betaalwijze.

We zullen nooit je persoonlijke informatie verkopen aan derden.

We gebruiken cookies op onze website om basisfunctionaliteiten te leveren en de siteactiviteit bij te houden en samen te voegen. Je hebt de mogelijkheid om de cookies niet te accepteren. Dit kan ten alle tijden.

Jammer genoeg, zul je geen van de extra details ergens anders zien. Registreert het bedrijf verbindingen aan zijn service? Welke details zijn opgenomen en hoe lang blijven ze bewaard? Geeft de service prioriteit of bestraffen zij het ene protocol boven het andere? We hebben geen idee.

In zijn geheel leveren de kernvoorwaarden van de service van StrongVPN in essentie wat je ervan verwacht. Zonder te registreren hoe je gebruik maakt van de VPN. Maar door het gebrek aan detail vragen wij ons af of er kleinere problemen zijn. Wat ook noemenswaardig is, is dat de service gevestigd is in Amerika. Dus het heeft niet zoveel juridsche- en privacybescherming als wat je soms ergens anders krijgt.

StrongVPN moet echt meer doen om zijn procedures duidelijk te maken, zeker als grote concurrenten (NordVPN, TunnelBear, VyprVPN etc) nu zo ver gaan dat ze hun eigen systemen openbaar laten controleren om hun privacy referenties te bewijzen. Zeggen dat je 'geen slechte dingen doet, eerlijk waar' is tegenwoordig niet meer genoeg.

Apps

Aangezien er geen proefversie beschikbaar is, moet je minstens een maand betalen voor StrongVPN service om ze uit te proberen. Hoewel er dus wel een 30 dagen geld-terug-garantie is. We hebben betaald en kregen toen de mogelijkheid om via Windows, Mac of iOS en Android te downloaden. De website heeft ook een gedetailleerde handleiding met instructies over routers, Kodi, Linux, Chrome OS, Amazon Kindle en meer.

Onze Windows client koos voor de dichtstbijzijnde service en toonde het op een wereldkaart. Dat is handig als een visuele herinnering van de huidige locatie, maar de kaart heeft geen andere praktische functie. Je kunt bijvoorbeeld niet inzoomen en het een en ander verplaatsen om een andere server te selecteren.

Verbindingstijden zijn snel, en we vonden het fijn dat de desktop notificaties ons vertelden wanneer het beveiligd werd. (Maar als je dat liever niet wil zien, dan kun je het ook uitzetten bij de instellingen).

StrongVPN laat je kiezen uit een lijst met servers (Bron: StrongVPN)

Als je de naam van de huidige locatie selecteert, dan kom je terecht op een reguliere lijst van andere opties. Om de een of andere reden wordt deze in omgekeerde alfabetische volgorde getoond. We kunnen de soort order bovenaan veranderen, maar toen we de lijst hadden afgesloten en opnieuw openden, stond het weer zoals voorheen.

Er is geen functionaliteit die je hoopt te zien in een VPN-locatiezoeker. Geen cijfers over de serverbelasting of ping tijd waarmee je de beste keuzes kunt herkennen. Geen favoriet systeem, geen menu met recente connecties. Als je op het cliëntsysteem icoon rechts klikt, dan komt er een Verbindingsoptie tevoorschijn, maar je kunt geen nieuwe server kiezen.

Het switchen tussen servers is lastiger dan normaal, omdat je geen nieuwe locatie kunt kiezen tot je de huidige connectie hebt afgesloten.

Je kunt een kill switch activeren in de StrongVPN instellingen, maar je kunt het Open VPN verbindingstype niet specificeren. (Bron: StrongVPN)

De instellingsdialoog heeft een aantal pluspunten. Een kill switch blokkeert je internetverbinding als de VPN-connectie uitvalt; je kunt het Open VPN connectie type (UDP of TCP) specificeren en de poort. Een Scramble functie kan je helpen de VPN blokkering te omzeilen; er is een diagnostisch hulpmiddel in de ingebouwde verbindingslog en bij Windows is er een optie om de TAP driver te herinstalleren. (De virtuele netwerk interface doorgaans gebruikt bij VPNs kun je online vinden)

Er zitten geen geavanceerde functies op die je misschien ergens anders zou verwachten, zoals een DNS lek of configuratie opties of de mogelijkheid om automatisch te verbinden als je toegang probeert te krijgen tot draadloze hotspots.

Tijdens het testen van de kill switch stuitten we op een onverwachts probleem. Wanneer we onder druk de verbinding verbreken, wordt de toegang meteen geblokkeerd. Ook werd de interface geüpdatet om aan te tonen dat er een probleem was en hij weer probeerde te verbinden. Maar toen bleef hij hangen bij het opnieuw verbinden. We moesten hem afsluiten en herstarten voordat we door konden gaan. Dit is geen fataal probleem - onze privacy werd te allen tijde beschermd - maar het kan wel vervelend zijn.

Als we even niet kijken naar de potentiële bugs, dan beschikt StrongVPN over de basiselementen en presteert goed wat betreft de kernfuncties. IKEv2 connecties zijn snel, zijn OpenVPN instellingen gebruiken hele veilige AES-256-CBC encryptie en er waren geen DNS of WebRTC lekken.

StrongVPN kon Netflix deblokkeren in onze testen (Bron: Netflix)

Netflix

StrongVPN claimt geen specifieke websites te deblokkeren, maar het bedrijf maakt wel duidelijk dat dit een groot voordeel is van de service, in een verklaring zeggen ze dat het de mogelijkheid biedt om los te komen van de lokale beperkingen van je IP adres en echt te genieten van het wereldwijde web.

Toegang krijgen tot de BBC iPlayer was nog steeds niet heel makkelijk, niet zoals StrongVPN beweerde, maar het lukte ons op een van de drie UK servers die we hebben geprobeerd en dat is genoeg.

Het tonen van YouTube content die alleen in de US beschikbaar is, is zo makkelijk dat bijna alle VPN's in de wereld het kunnen, maar we hebben het toch geprobeerd en wat we al dachten, StrongVPN slaagde voor de test.

Met Netflix kun je echt de VPN deblokkering testen, natuurlijk maar StrongVPN beheert dit. En dat gaf ons de mogelijkheid om US VPN content te streamen, van alle vijf test servers.

We hebben de prestatie getest van elke VPN die we reviewen met OpenSpeedTest (Bron: OpenSpeedTest)

Prestatie

Onze prestatietests hadden een positieve start, met onze naaste UK servers die een redelijke 60-65Mbps bereikten op onze 75Mbps testverbinding. US snelheden waren bijna net zo indrukwekkend als de gewone 55-60Mbps van de New York servers.

De meeste langeafstandssnelheden zijn significant toegenomen sinds onze laatste review. Zuid-Korea kwam op een uitmuntende 50-60Mbps, Australië bereikte een erg bruikbare 25-35Mbps en Singapore's gemiddelde 30Mbps was ook sneller dan de meesten.

De enige probleem locatie van al onze testen was Polen, die reikte tot 10Mbps maar was meestal een stuk trager. Dat zou een tijdelijke issue kunnen zijn, en over het algemeen was StrongVPN toch wel een sterke speler.

Als je niet zoveel geluk hebt, StrongVPN's support site heeft een aantal tutorials en probleemoplossende handleidingen. Ze zijn niet zo goed geordend als we gehoopt hadden, en sommige zijn ver over de datum. Maar er is wel wat bruikbare informatie te vinden en live chat is beschikbaar als je meer ondersteuning wenst.

Laatste oordeel

StrongVPN heeft niet veel functies, maar de basiselementen kan hij goed uitvoeren. En als het verbinden met 12 apparaten tegelijkertijd je aanspreekt, dan is het het waard om even naar te kijken.