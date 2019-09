TunnelBear VPN

TunnelBear heeft niet het grootste netwerk, of de meeste apps, of de langste lijst met functies. Maar de dienst is heel goed in het simplificeren van VPN's voor beginnende VPN-gebruikers, het heeft een uitstekend privacy en non-registratie beleid en het feit dat TunnelBear zijn software en systemen door een onafhankelijke instantie laat controleren, kunnen wij alleen maar toejuichen. Hij is niet voor deskundigen, maar een must-try voor de minder veeleisende gebruikers.

VPN's lijken misschien een gecompliceerde technologie, maar als je de website van Tunnelbear bezoekt, kom je er al gauw achter dat deze service het heel anders aanpakt.

Het bedrijf, dat eigendom is van McAfee, gebruikt zo min mogelijk vakjargon. Er wordt weinig gepraat over protocollen, er is geen melding van coderingstypes, er worden nauwelijks technische termen gebruikt. In plaats daarvan ligt de focus op de basisprincipes, zoals een duidelijke beschrijving waarin wordt uitgelegd waarom je een VPN in de eerste instantie zou gebruiken.

Deze aanpak werkt niet voor iedereen. Als je een ervaren gebruiker bent en je je wilt verdiepen in de technische details van de service, dan kom je bedrogen uit. Als je in de Support site zoekt naar DNS, word je teruggestuurd naar OpenVPN en er verschijnen geen resultaten wanneer je zoekt op MTU.

De service heeft een relatief klein netwerk, met locaties in 22 landen waaronder Noord-Amerika, enkele Europese landen, Brazilië, Mexico, Japan, India, Singapore, Hong Kong, Australië en Nieuw-Zeeland.

De instellingen op de belangrijke platformen zijn eenvoudig, dankzij de op maat gemaakte versies voor iOS, Android, Mac en Windows, aangevuld met browserextensies. Maar als je de dienst wil laten werken op routers, gameconsoles, Chromebooks, Linux, of iets anders wat niet zo standaard is, dan kun je daar weinig over terugvinden.

Hoe dan ook, als je genoeg hebt aan deze algemene apps, dan betekent TunnelBear's ondersteuning voor maximaal vijf verbindingen tegelijkertijd dat je de meeste apparaten op hetzelfde moment kunt gebruiken.

Plannen en prijzen

TunnelBear's gratis account beperkt je tot een maximum van 500MB per maand, waardoor je bijna wordt gedwongen om gebruik te maken van de commerciële dienst die beschikbaar is in twee eenvoudige plannen. Met TunnelBear's Giant plan krijg je onbeperkte data voor $9,99 per maand.

Als je een jaar vooruit wil betalen voor het Grizzly plan, dan daalt de prijs naar $4.99 per maand.

Sommige aanbieders zijn een stuk duurder, zoals ExpressVPN, en andere kunnen weer veel goedkoper zijn, zoals NordVPN, maar over het algemeen valt TunnelBear binnen het bereik dat we zouden verwachten van een kwalitatief hoogstaande VPN.

Als je je registreert bij TunnelBear, houd dan in gedachten dat ze een geen-geld-terugbeleid hanteren. In kleine lettertjes staat het volgende: "Hoewel alle betaalde bedragen niet zijn terug te vorderen, kunnen bepaalde geld-terugverzoeken wel in overweging worden genomen door TunnelBear. Dit wordt per geval bekeken".

TunnelBear gaat zelfs zo ver dat ze onafhankelijke specialisten inhuren om hun website en diensten te controleren (Beeld: TunnelBear)

Privacy en registratie

TunnelBear's privacybeleid is een van de meest uitgebreide die we ooit hebben gezien van een VPN-provider, met diepgaande informatie over wat de dienst omvat, en wat niet.

Het registratiebeleid is duidelijk beschreven, TunnelBear legt uit dat ze geen IP-adressen van websitebezoekers verzamelen, noch IP-adressen tijdens serviceverbindingen, noch DNS Queries, noch informatie over de apps, diensten of websites die gebruikers gebruiken tijdens hun VPN-verbinding. Klinkt goed.

De dienst bewaart wel 'operationele data' zoals ze het noemen, en updaten die als je verbinding maakt met het netwerk. De OS-versie van je apparaat hoort hier ook bij, evenals de TunnelBear-appversie, of je actief bent geweest deze maand en de bandbreedte die je daarvoor hebt gebruikt. Dat is dus niet helemaal non-registratie, maar het is een stuk minder dan we elders hebben gezien en er is niets waarmee jij gelinkt kan worden aan je online acties.

Hoewel dat er goed uitziet, kunnen we je niet zeggen of je wel of niet moet geloven wat een VPN provider je vertelt. Maar TunnelBear is anders. In 2017 en 2018 heeft het bedrijf onafhankelijke specialisten ingehuurd om hun servers, systemen en code te controleren, en daarvan kun je hier de resultaten lezen.

Het resultaat was niet perfect, en het rapport legde enkele kwetsbaarheden bloot. Al waren die niet ernstig en TunnelBear heeft ze inmiddels gefixt. Over het algemeen kunnen we alleen maar toejuichen dat het bedrijf zo transparant is dat anderen toegang krijgen tot hun systemen.

We hebben onze eigen (simpele) privacytest gedaan op de Windows-versie van TunnelBear en dit leverde ook positieve resultaten op. Er waren geen DNS- of WebRTC-lekken die onze identiteit zouden weggeven, en de VigilantBear kill switch blokkeerde meteen de internettoegang zodra de VPN-verbinding gesloten was.

We testen de prestaties van elke VPN die we reviewen met OpenSpeedTest (Beeld: OpenSpeedTest)

Prestaties

Om de prestaties te testen van TunnelBear, hebben we ons eerst geregistreerd bij elke server. We hebben de verbindingstijd opgenomen, een pingtest gedaan om te zoeken naar vertragingen en we hebben een geolocatie gebruikt om te verifiëren of de server zich in het aangegeven land bevond.

We hebben dit twee keer getest, tussen de testen zat 12 uur, en het lukte ons om probleemloos met elke server te verbinden. We hoefden het niet meerdere keren te proberen. De verbindingstijden waren consistent snel. De pingtijden waren variabel, maar niet genoeg om een probleem mee aan te tonen.

Daarna gebruikten we benchmarking websites als Netflix, Fast, TestMy en SpeedTest om de downloadsnelheden van elke server te checken.

De gemiddelde snelheid van Europese landen lag op 55-65Mbps, iets wat we ook wel hadden verwacht van een degelijke VPN-provider. Ierland was het traagst met 10-30Mbps, maar zelfs dat was genoeg.

De snelheden in de Verenigde Staten gingen van 35-55Mbps. Dat is sneller dan normaal, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je maar één Amerikaanse locatie kan selecteren. En die lijkt servers uit het hele land toe te wijzen. Wij krijgen locaties toegewezen van San Francisco tot New York.

De downloadsnelheid vertraagde iets naarmate de afstand langer werd, en het werd soms minder consistent. Australië en Nieuw Zeeland varieerden van 5Mbps tot een uitstekende 35Mbps, het gemiddelde in Singapore was 25-30Mbps, en in India kwam het neer op 40Mbps. We hebben snellere diensten gezien zoals Hotspot Shield die onze connectie bijna overal versnelde tot 60Mbps, maar deze snelheden zijn beter dan de meesten en tenzij je terabytes aan torrents aan het downloaden bent, zul je nauwelijks problemen ondervinden.

TunnelBear kon Netflix niet deblokkeren. (Beeld: Netflix)

Netflix

Een van de onderscheidende kenmerken van een VPN is dat hij ervoor kan zorgen dat het lijkt alsof je een website bezoekt vanuit een ander land. Hij geeft je misschien toegang tot content die je anderzijds niet had kunnen zien. Maar dit werkt niet altijd, dus we testen alle VPN's om te zien of ze ons toegang kunnen geven tot BBC iPlayer, de Amerikaanse YouTube en Netflix.

We logden in op de TunnelBear VK-locatie en probeerden toegang te krijgen tot BBC iPlayer, maar de website had ons door en waarschuwde dat deze content niet beschikbaar was op onze locatie.

We hadden meer succes met de YouTube-kanalen die alleen voor de Verenigde Staten beschikbaar zijn. Het lukt ons om probleemloos video's te streamen. Dat is een pluspunt, maar geen grote aangezien bijna elke VPN met een VS-locatie hetzelfde voor elkaar krijgt.

De Amerikaanse Netflix is meestal meer een uitdaging en hoewel TunnelBear het ons de vorige keer wel gunde, hadden we deze keer minder geluk. Wat we ook probeerden, Netflix toonde zijn standaardmelding 'het lijkt erop dat je een deblokkeerfunctie of proxy gebruikt' en weigerde om ook maar enige content te streamen.

Hoewel de website er niet over adverteert, bleek uit onze test dat TunnelBear torrents volledig ondersteunt. (Image Credit: uTorrent)

Torrents

VPN's komen er meestal niet voor uit dat ze torrents ondersteunen, en dat is te begrijpen. Torrent-gebruikers gebruiken meestal meer bandbreedte dan anderen, en als dat downloads van illegaal materiaal bevat, dan kan dat meer argwaan wekken bij de copyright-politie.

TunnelBear houdt dit onder de radar, met maar één referentie naar P2P en torrents op de gehele TunnelBear website.

We legden de vraag neer bij het support team en een beleefde reactie verscheen toen snel. Torrents worden ondersteund op alle locaties, zo legde de medewerker uit, en ze raadde specifieke tunnels aan (Canada, VS, VK, Roemenië, Nederland, Duitsland, Zweden) mochten we ooit problemen krijgen.

TunnelBear biedt VPN-versies voor de grootste platformen. (Beeld: TunnelBear)

Versie instellingen

Het starten met TunnelBear begint bij het overhandigen van je e-mailadres om een account te creëren. Accepteer de gratis optie of kies voor een van de betaalde plannen en vervolgens krijg je de keuze uit apps als Windows, Mac, iOS en Android, en browserextensies voor Chrome, Firefox en Opera.

Als je op zoek bent naar iets wat geavanceerder is, dan zul je teleurgesteld worden. Er is niks voor routers, gameconsoles, smart tv's of iets anders. Er zijn geen links naar installatiehandleidingen of probleemoplossend advies. Bizar genoeg linkt de pagina niet eens naar TunnelBear's OpenVPN configuratiedocumenten, om je te helpen met het automatisch installeren van andere apparaten. Deze zijn beschikbaar, maar je moet heel goed zoeken om ze te kunnen vinden (wij vonden ze in een ondersteuningsdocument voor Linux-installaties).

Als je blij bent met TunnelBear's belangrijkste apps, dan zul je niet snel problemen opmerken. Maar aangezien TunnelBear geen handzame instellingsinformatie met betrekking tot Linux, OpenVPN en meer ter beschikking heeft, zijn wij van mening dat de website dit toegankelijker moet maken voor zijn gebruikers.

TunnelBear's Windows versie is duidelijk, eenvoudig en komt meteen ter zake. (Beeld: TunnelBear)

Windows-versie

Als je TunnelBear's Windows versie opent zie je meteen een grijze wereldkaart, met in het midden je huidige locatie en alle andere VPN-locaties uitgelicht.

Kaartinterfaces zien er misschien goed uit, maar ze zijn niet erg handig in gebruik, en deze is daar geen uitzondering op. Er is geen zoom optie om een overzicht te krijgen en hoewel je op je standpunt kunt klikken en dit kunt verslepen zal dit niet rondgaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Californië, kun je niet over de Pacific gaan om Azië te bekijken, dan moet je eerst Amerika, de Atlantische Oceaan en Europa scannen.

Als je geen fan bent van een kaart, dan kun je ook TunnelBear's serverlocaties bekijken in een lijst. (Beeld: TunnelBear)

Je kunt ook je locatie selecteren op een meer conventionele manier, door te klikken op de huidige bestemming helemaal bovenaan het scherm en daarna een andere locatie te kiezen. Dat is eenvoudiger, hoewel het nog steeds beter zou zijn als TunnelBear de locaties op alfabetische volgorde had gezet. TunnelBear heeft nog steeds weinig locaties. Het duurt maar een seconde om de hele lijst door te lopen en te vinden wat je nodig hebt.

Als je eenmaal een locatie hebt gekozen, dan klik je op On en word je direct verbonden. De versie tekent dan een lijn op de kaart naar je bestemming. TunnelBear toont Windows-desktopnotificaties om je te laten weten wanneer hij verbindt of wanneer de verbinding wordt verbroken. Dat is meestal wel een goed teken, omdat het betekent dat je kunt zien wanneer je verbinding beschermd is, zelfs als de Windows-versie geminimaliseerd is of bedekt wordt door een ander venster.

TunnelBear heeft slechts een paar serverlocaties in Noord-Amerika (Beeld: TunnelBear)

Het wisselen van locaties is makkelijk als je dat doet via de locatielijst (kies een nieuw land, dan sluit TunnelBear de bestaande verbinding en start het met een nieuwe), maar het is lastiger als je switcht via de kaart.

Dezez versie heeft niet veel instellingen, maar degene die je krijgt zijn heel handig. Je kunt het gebruiken als Windows opstart, bijvoorbeeld, en dan wordt automatisch de VPN geactiveerd als je toegang krijgt tot een draadloos netwerk dat niet op een gewone Trusted Network lijst staat.

De VigilantBear instelling is in essentie een kill switch, die al het online verkeer blokkeert als de VPN uitvalt om identiteitslekken te voorkomen.

De Obfsproxy-gebaseerde GhostBear laat je activiteiten meer lijken op normaal online verkeer, en helpt je wellicht om te verbinden met landen als China die het gebruik van VPN's opsporen en blokkeren.

Hoewel TunnelBear's Windows-versie je geen optie geeft om van protocol te veranderen. Je kan proberen om TCP te gebruiken in plaats van UDP-verbindingen, wellicht voor meer betrouwbaarheid.

Over het geheel genomen is de Windows-versie van TunnelBear niet verkeerd, en als je simpele behoeftes hebt wat betreft een VPN, dan werkt het eigenlijk net zoals de anderen. Maar er is veel ruimte voor verbetering. De interface voor Windows en eenvoudige functielijst kunnen een teleurstelling zijn voor ervaren gebruikers.

Dit is de interface van TunnelBear's iOS app (Beeld: TunnelBear)

Mobiele apps

TunnelBear's Android en iOS apps hebben een gelijkaardige uitstraling als de Windows-editie. Er is een wereldkaart met VPN-locaties die zijn uitgelicht, een lijst met locaties als een eenvoudiger alternatief (hoewel ze nog steeds niet in alfabetische volgorde staan), een klein aantal bruikbare instellingen en dat was het.

De kaart werkt wat beter dan de desktop versie. Hij omhult zich zoals je zou verwachten (je kunt van rechts naar links swipen en teruggaan naar waar je was begonnen). Er is nog steeds geen zoom, maar de Android-app kan tenminste wel wisselen van portret naar landschap wisselen om je een beter beeld te geven.

Serverselectie lijkt hetzelfde, omdat het mogelijk is om locaties te kiezen op de kaart of uit de locatielijst. Maar deze keer vragen beide opties om bevestiging voordat ze verbinding maken, dus het kan zijn dat je nog een keer moet tikken.

TunnelBear's Android-app lijkt op zijn iOS-tegenhanger (Beeld: TunnelBear)

Het instellingenmenu op Android heeft een aantal leuke opties, inclusief de mogelijkheid om beergeluiden in- of uit te schakelen of pluizige wolkjes te tonen op de kaart. Ietwat overbodig, maar het is wel een leuke functie.

Maar je haalt het meeste uit de voordelen van de desktop versie. Hij maakt automatisch verbinding als je geen toegang hebt tot een betrouwbaar netwerk, en de VigilantBear kill switch en GhostBear proberen een VPN-blokkade te voorkomen.

Er is ook een welkome bonus in SplitBear (ook wel bekend als Split Tunneling), waar je apps kunt kiezen die altijd je reguliere verbinding gebruiken en niet omgeleid worden via TunnelBear. Je zult de functie misschien nooit gebruiken, maar als de VPN een bepaalde app onderbreekt, zul je blij zijn dat hij er is.

De opties op iOS zijn veel eenvoudiger, zoals gewoonlijk. Er is geen split tunneling, kill switch of GhostBear-achtige verdoezeling. Maar je krijgt wel de mogelijkheid om automatisch te verbinden met alle vertrouwde netwerken, net als de optie om de beergeluiden in- of uit te schakelen, dus het is helemaal niet verkeerd.

Als je alles samenvoegt dan is ons oordeel over de mobiele apps ongeveer hetzelfde als over de desktopversie. Ze krijgen het klusje geklaard en ze zijn prima voor eenvoudig gebruik, maar er zijn genoeg VPN-apps met meer functies die beter zijn.

TunnelBear biedt zelfs browserextensies voor de meeste populaire webbrowsers. (Beeld: TunnelBear)

Browserextensies

Het installeren van TunnelBear's browserextensies, kan het gebruik van de dienst makkelijker maken. Hij laat je een locatie kiezen en de verbinding in- en uitschakelen vanuit je browser. Ze werken als proxy's en beschermen alleen het verkeer van je browser, maar als dat het enige is wat je nodig hebt, krijgen ze de klus geklaard.

De Chrome-extensie voegde een icoontje toe aan onze adresbalk, en als we hierop klikten dan werd onze locatie getoond op een hele kleine kaart. Nieuwe locaties kunnen uit een lijst worden gekozen (en, eindelijk, werd het op alfabetische volgorde gezet). Er was ook een knop die ervoor zorgt dat je meteen verbonden bent of de verbinding meteen verbroken wordt.

Er zijn geen extra functies, geen WebRTC of tracker blocking. Maar de extensie heeft wel een kleine plus op het vlak van sneltoetsondersteuning. Als je je hand van de muis haalt, en Ctrl+Shift+U indrukt dan word je verbonden met de VPN. Doe dit opnieuw om de verbinding te verbreken.

We checkten de Firefox-extensie om te kijken of die wat meer opties had, maar helaas. Hij ziet er ongeveer hetzelfde uit als de Chrome-versie en hij werkt ook zo.

De browserextensie volgt een vergelijkbaar patroon als het aankomt op de apps. Hoewel hij over weinig functies beschikt, is hij prima voor zijn doelgroep.

TunnelBear's kennis biedt klanten een goed overzicht met informatie over de diensten. (Beeld: TunnelBear)

Ondersteuning

TunnelBear's ondersteuning begint op zijn hulpwebsite. Die wordt gepresenteerd op een duidelijke en eenvoudige manier, met grote iconen die je wijzen op de belangrijkste gebieden (Te beginnen, Probleemoplossingen, Prijzen) en basisartikelen die de meest gestelde vragen beantwoorden ('Waarom zou ik TunnelBear vertrouwen?', 'Op welke apparaten zal TunnelBear werken?')

Ga op zoek naar antwoorden en je zult TunnelBear's kennisbank vinden, maar die beschikt niet over veel content, al wordt hetgeen wat je krijgt goed gepresenteerd en geeft het je behoorlijk wat informatie. De Verbindingsproblemen-pagina biedt niet alleen algemene antwoorden in de aard van 'installeerd de app opnieuw". Hij linkt je naar TunnelBear's Twitter-pagina om te zoeken naar service-informatie, en geeft je de suggestie om de dienst uit te proberen op een ander netwerk.

Als je de hulp die je nodig hebt niet online kunt vinden, is er ook een contactpagina waar je een bericht kan sturen naar het supportteam. Je wordt dan gevraagd naar het probleem, om wat voor soort probleem het gaat, de betrokken locaties, het besturingssystemen enzovoorts. Het is een slimme manier om beginners ervan te verzekeren dat alle belangrijke informatie binnen handbereik is.

We hebben onze test vrij simpel gehouden, en na de inzending zei TunnelBear: 'We doen ons best om alle problemen te behandelen binnen 48 uur'. Het is lastig om enthousiast te worden van de twee dagen wachttijd, helemaal wanneer de live chat ondersteuning van ExpressVPN en anderen je een eerste reacties geven binnen enkele minuten.

Al lijkt dit wel op het slechtste scenario. Wij krijgen een vriendelijk, behulpzaam en accurate reactie binnen zes uur en we zagen zelfs betere resultaten in voorgaande reviews (vorige keer moesten we maar 70 minuten wachten). We zouden graag een live chat zien, maar wat betreft e-mailondersteuning, is TunnelBear niet eens zo slecht.

Eindoordeel

Hij is niet de grootste, snelste of meest krachtige van alle VPN's, maar TunnelBear's gebruiksgemak en sterke focus op het openstellen van hun eigen systemen ter controle verdienen veel lof. Het is het waard om eens een kijkje te nemen, al geldt dat niet voor de veeleisende gebruiker.