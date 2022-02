Het belangrijkste verkooppunt van de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra kan een groot voordeel, of een groot nadeel zijn. Daarnaast is het een ontzettend krachtig apparaat, met een prijskaartje om dat te reflecteren.

De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra is een tablet die net zo groot is als een gemiddelde laptop. Dat alleen al is genoeg om enthousiasme, of juist verwarring op te wekken.

Samsung’s reeks aan tablets wordt veelal gezien als een Android-alternatief voor de iPad Pro-serie, maar de Tab S8 Ultra stevent zelfs de 12,9 inch iPad Pro voorbij als het om formaat gaat. Het display kent een schermdiagonaal van 14,6 inch. In andere woorden: het apparaat is gigantisch.

Hoe groot is te groot? Dat is afhankelijk van hoe je een tablet gebruikt. We verwachten dat veel gebruikers de tablet te groot vinden om gemakkelijk te kunnen gebruiken, maar anderen zullen juist voordelen zien in de grote hoeveelheid schermruimte. Daarom staat het formaat vermeldt bij zowel de voordelen als de nadelen van het apparaat.

We hebben maar een korte tijd kunnen spenderen met de tablet, dus de entertainment- en productiviteitsmogelijkheden zijn niet uitgebreid getest, maar we kunnen wel onze eerste indrukken van de tablet geven.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra releasedatum en prijs

Niet alleen is het de grootste tablet van Samsung, het is ook gelijk de duurste.

Er zijn drie verschillende configuraties voor het apparaat. Daarnaast kun je nog kiezen voor 5G-ondersteuning, of alleen wifi. Het instapmodel heeft 8GB aan RAM en 128GB aan opslag. Als je wat bijbetaalt kun je een variant krijgen met 12GB/256GB of zelfs met 16GB/512GB.

De prijzen voor de zes verschillende versies zijn in de onderstaande tabel te bekijken.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra prijzen RAM / Opslag Verbindingsmogelijkheden Prijs 8/128GB Wi-Fi 1.149 euro 8/128GB 5G 1.299 euro 12/256GB Wi-Fi 1.299 euro 12/256GB 5G 1.449 euro 16/512GB Wi-Fi 1.449 euro 16/512GB 5G 1.599 euro

De Samsung Galaxy Tab S8-serie is vanaf 25 februari beschikbaar.

Design en display

Laten we beginnen met het display van de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, zijn belangrijkste feature. 14,6 inch is gigantisch, en een stuk groter dan de 11 inch Tab S8 en 12,4 inch Tab S8 Plus. Ook de iPad Pro komt niet in de buurt van dit formaat. Die is te krijgen in 11 inch of 12,9 inch.

Het display heeft een indrukwekkende resolutie van 2960 x 1848 en een beeldverversing van 120Hz. Daarnaast is het voorzien van AMOLED-technologie, dus de kleuren zijn levendig en het contrast is helder.

De andere Tab S8-varianten hebben een frontcamera verstopt in de bezels. De Ultra daarentegen maakt gebruik van een notch in het midden van het scherm waarin twee lenzen zitten. Gezien het formaat van het display valt de kleine zwarte uitstulping bovenin het scherm nauwelijks op.

We hebben de Ultra niet kunnen testen zoals we dat doen bij een volledige review, dus we hebben nog niet gekeken naar het spelen van games of streamen van films. Dit gaan we zeker doen zodra we meer tijd met de tablet kunnen besteden.

Van afstand ziet de Tab S8 Ultra er precies uit zoals je kunt verwachten van een Android-tablet. Het is een grijze doos met een scherm, een camerablok en een USB-C poort.

Ook zit er een magnetische strip op de achterkant waarmee je de S Pen kunt bevestigen en opladen. Dit is een interessante plek voor een stylus. Het zorgt er namelijk voor dat je de S Pen moet verwijderen voordat je de tablet neerlegt, omdat hij anders op de stylus ligt. Onze voorkeur ligt bij de oplossing van Apple: ruimte aan de zijkant om een stylus te bevestigen.

We spreken over de looks ‘van afstand’ omdat het drastisch verandert wanneer je het apparaat van dichtbij bekijkt. Vanwege het formaat is het verre van een gemiddeld tablet. Hij voelt meer aan als een surfboard of een middeleeuws schild dan een gadget.

Hierdoor is de Galaxy Tab S8 ietwat ongemakkelijk om te dragen. Als we ermee rondlopen houden we het apparaat vast als een baby en hij is onmogelijk om met één hand te gebruiken. We zijn ook benieuwd om te zien hoe makkelijk het apparaat in een rugzak past, aangezien hij mogelijk te groot is voor veel tassen.

Camera en batterijduur

De Tab S8 Ultra gebruikt dezelfde achtercamera’s als zijn kleine broertjes, een 13MP hoofdcamera en een 6MP groothoeklens. Op de voorkant maakt de Ultra-tablet het verschil, hij is namelijk uitgerust met twee frontcamera’s. Daarom zit er een notch in het scherm.

Deze selfiecamera’s zijn allebei 12MP. Eentje is voorzien van een groothoeklens en de andere van een ultra-brede lens. De eerste gebruik je waarschijnlijk voor selfies en videogesprekken, de laatste is nuttig voor bredere selfies of wanneer je iets moet presenteren, bijvoorbeeld als je een whiteboard achter je hebt staan.

De camera-app stelt niet heel veel voor in vergelijking met de smartphone-variant. Er zijn minder fotomodi beschikbaar en de AI-verwerking is matig, maar je gebruikt een tablet toch meestal niet voor serieuze fotografie. Het aanbod is voldoende.

Het is moeilijk om iets concreets te zeggen over de batterijduur. We hebben nog nooit zo’n grote tablet gebruikt en we weten niet wat we mogen verwachten van de 11.200mAh batterij die hem van energie voorziet.

Het is een enorme accu, maar een tablet van dit formaat verbruikt veel energie. In onze volledige review leggen we de batterijprestaties onder de loep.

De laadsnelheid bedraagt 45W, wat vrij gemiddeld is. We verwachten dat het enkele uren duurt om het apparaat volledig op te laden.

Specs, prestaties en software

Onder de motorkap is de Tab S8 Ultra hetzelfde als de andere tablets in de reeks, met uitzondering van de RAM. De 16GB optie is alleen beschikbaar op de Ultra-variant.

Dat bekent dat het apparaat wordt aangestuurd door een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, een van de krachtigste mobiele processoren op de markt. Andere high-end Android-apparaten, zoals de Xiaomi 12 en de OnePlus 10 Pro, zijn ook met deze chipset uitgerust. Naast de Tab S8-reeks hebben we nog geen andere tablets gezien met deze processor.

Dit maakt de tablet geschikt voor intensieve apps zoals foto- of videobewerkingssoftware, gaming en snelle navigatie.

Ook is het de moeite waard om de ruime opslagcapaciteit te noemen. Deze is uit te breiden tot 1TB.

Qua software maakt het toestel gebruik van Android 12 in combinatie met de One UI van Samsung. Als je bekend bent met Samsung-apparaten, weet je al dat dit een veelzijdige interface is.

We hebben de tablet voornamelijk bestuurd met de S Pen, en de ervaring is ontzettend goed. Op sommige manieren is het beter dan het gebruik van de Apple Pencil, op sommige manieren is het juist minder goed.

De S Pen is uitstekend om mee te tekenen. Het is eenvoudig om de drukgevoeligheid te gebruiken om te veranderen hoe lijnen eruit zien. Als je hard drukt, krijg je een dikke streep, en als je voorzichtig de pen gebruikt, krijg je een dunnere, lichtere lijn. Vanwege de zachte punt van de stylus heb je nooit het gevoel dat je het apparaat gaat beschadigen, wat wel een probleem is bij de Apple Pencil.

Echter voelt de S Pen ietwat goedkoop aan vanwege het materiaal. Hij is ook wat aan de korte kant, dus hij ligt niet zo lekker in de hand. De Apple Pencil komt hier beter uit de bus.

Voorlopig oordeel

Of de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra iets voor jou is, ligt aan wat je ermee wilt doen. Als je een groot scherm nodig hebt voor creatief werk, is het een goede optie. Het lijkt ons ook een prima apparaat voor gaming, met name als je Stadia of Xbox Game Pass gebruikt.

Als je een alledaagse gebruiker bent met wat geld over, lijkt dit ons niet de beste keus. Deze tablet is ontworpen voor professionele gebruikers. Misschien passen de kleinere Galaxy-tabs beter bij je.