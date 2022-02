De Samsung Galaxy S22 is een tikkeltje kleiner dan zijn voorganger, en de camera's kennen een lichte aanpassingen, maar verder zijn er geen grote veranderingen. Het is een prima smartphone, zeker voor mensen die een compacter toestel zoeken, maar echt razend interessant is het ook weeral niet.

De Samsung Galaxy S22-reeks is eindelijk hier, en de S22 is het standaardmodel in de nieuwste generatie van de Zuid-Koreaanse vlaggenschepen.

De nieuwe toestellen van 2022 kennen een iteratieve upgrade, en de Galaxy S22 verschilt weinig van de Galaxy S21. Hij heeft een lichtjes kleinere batterij en scherm, en dat is het. Dat is echter niet het geval bij de Samsung Galaxy S22 Ultra, waar we ook een hands-on review van hebben, net als de S22 Plus. We richten ons hier echter wel op het standaard-model.

Een van de grootste verschillen tussen de S22 en zijn voorganger is de camera-opstelling achteraan. Het is niet zozeer een upgrade, en eerder een verschuiving. De hoofdcamera krijgt een hogere resolutie, maar bij de telefoto-lens wordt deze naar beneden gehaald. Dit geeft echter geen groot verschil aan de algemene fotografie-ervaring.

Samsung Galaxy S22 releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S22 is vanaf 25 februari verkrijgbaar. De onthulling op 9 februari plaats, wat ook het moment was dat de pre-orders live gingen.

De Galaxy S22 met 128GB opslag is verkrijgbaar voor 849 euro, en voor de versie met 256GB opslag betaal je 899 euro.

Dat zijn voor beide versies dezelfde prijzen als bij de Galaxy S21, dus Samsung heeft duidelijk besloten dat een prijsverschil een riskante zet was.

Ontwerp en display

De Galaxy S22 heeft een 6,1 inch display. Dat is 0,1 inch kleiner dan zijn voorganger, maar dit verschil is zo klein dat je het enkel merkt als je beide toestellen naast elkaar houdt. Het scherm heeft een FHD+-resolutie, 120Hz beeldverversing, 240Hz touch input-snelheid en maakt gebruik van AMOLED-tech.

Als je vertrouwd bent met Samsung-smartphones, dan weet je dat ze vrijwel altijd mooi uitziende schermen hebben. Dat is ook bij de S22 het geval, met kleuren die er helder en levendig uitzien, donkere zwartwaardes en een hoge maximale helderheid.

(Image credit: Future)

Op gebied van ontwerp wijkt de S22 amper af van de S21, gaande van het Contour Cut-camerablok, de afwezigheid van een 3,5mm koptelefoonaansluiting en de voorzijde met platte randen. Een kleine aanpassing hier is wel dat de achterzijde van de smartphone nu uit glas bestaat, en niet het plastic van de vorige versie. Daardoor voelt de smartphone wat meer high-end aan, maar ook meteen iets zwaarder.

Het toestel is verkrijgbaar in drie verschillende tinten: Phantom Black, Phantom White, Pink Gold of Green.

Het is een relatief klein toestel, niet alleen in vergelijking met zijn soortgenoten, maar ook met de gehele Android-markt. Dit zorgt er wel voor dat het een goede keuze is voor mensen die hun smartphone graag met één hand bedienen. Hij voelde aan als een comfortabel alternatief voor veel van de grote smartphones die we nu in de winkelrekken kunnen terugvinden.

Camera's en batterijduur

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S22 komt met dezelfde 10MP selfiecamera en 12MP groothoeklens als zijn voorloper, maar de hoofd- en telefotocamera's zijn anders. Niet beter of slechter, gewoon anders.

De hoofdcamera krijgt een upgrade van 12MP naar 50MP, samen met een nieuw en beter ontwerp van de sensor, en dat zou gewone foto's helderder en opvallender moeten maken. De telefoto-lens kent een downgrade van 64MP naar 10MP, maar met een betere optische zoom van 3x in plaats van de 1,1x bij de S21.

Voor de meeste gebruikers zullen deze aanpassingen amper tot niet merkbaar zijn. De beelden zien er nog steeds helder en levendig uit, met in sommige instanties zelfs een beetje teveel kleursaturatie, en beide lenzen zullen steeds veelzijdig genoeg aanvoelen.

De camera-app is weer voorzien van een waaier aan verschillende fotografie- en film-modi, waaronder Single Take en Dual View. Er komen dit jaar echter geen nieuwe modi bij voor de toestellen van 2022, waardoor het werken met de camera op geen enkel moment nieuw zal aanvoelen.

We konden tijdens onze hands-on review slechts even aan de slag met de camera's, maar voor onze volledige review zullen we ze ongetwijfeld volledig bekijken.

(Image credit: Future)

De capaciteit van de batterij is verrassend klein te noemen met 3.700mAh, wat toch een downgrade is ten opzichte van de 4.000mAh van de S21 van vorig jaar. We hopen dat Samsung enkele optimalisaties heeft aangebracht waardoor de batterijduur hetzelfde blijft. We waren tijdens onze korte tijd met het toestel echter nog niet in staat om de gehele batterijprestaties te testen.

De laadsnelheid is 25W, wat ook niet echt snel te noemen in vergelijking met wat andere toestellen nu bieden. Gezien de beperkte grootte van de batterij houdt dit wel in dat deze sneller vol zit dan bij de S21. Er is zowel draadloos als omgekeerd draadloos laden aanwezig, maar ook hier behoudt het toestel dezelfde laadsnelheden als zijn voorganger, zijnde respectievelijk 15W en 4,5W.

Specs, prestaties en software

Samsung blijft bij de S22-reeks vasthouden aan zijn twee-chips-beleid: als je in de Verenigde Staten of Azië woont, dan krijg je een toestel met de Snapdragon 8 Gen 1, en Europa en de rest van de wereld krijgt de Exynos 2200 die door Samsung zelf gemaakt wordt.

De Exynos-chip is slechts marginaal minder sterk dan de Snapdragon, maar de meeste gebruikers zullen dit verschil niet opmerken. Het zijn beide topklasse processoren die je voldoende rekenkracht geven voor gaming, het bewerken van video's of AI-taken.

(Image credit: Future)

Beide chips worden gekoppeld met 8GB RAM en de keuze tussen 128GB of 256GB opslag. Daar komt dan nog eens 5G-ondersteuning bij.

De smartphone loopt op One UI, de bekende Samsung-schil die over Android 12 wordt gelegd.

Het navigeren van het besturingssysteem voelde vlot aan, maar we konden de smartphone enkel gebruiken met de vooraf geïnstalleerde apps aan boord. In de volledige review zullen we het toestel voorzien van onze games en social media- en streaming-apps om daar een beter beeld van te krijgen.

Voorlopig oordeel

De Samsung Galaxy S22 biedt slechts weinig upgrades ten opzichte van het model van vorig jaar, dus als je een recente Samsung-smartphone hebt gekocht, dan zal hij je niet omver blazen. Als je echter nog steeds de Galaxy S9 of ouder gebruikt, dan zijn de upgrades misschien genoeg om je te overtuigen.

Nu de Galaxy S21 het voorbije jaar enkele prijsdalingen heeft gezien, vinden we het dan ook moeilijk om de S22 aan te raden. Mochten er zich ook voor dit toestel iets van kortingen voordoen, dan wordt het al wel snel een interessante smartphone.

Dit gezegd hebbende, met de komst van enkele andere vlaggenschepen in het begin van 2022, waaronder de Xiaomi 12, OnePlus 10, Oppo Find X5 en Realme GT 2 zal deze smartphone het best moeilijk krijgen.