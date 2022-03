PowerLocus MoonFly review

De PowerLocus MoonFly biedt prima audioprestaties, maar de pasvorm laat nogal wat te wensen over. De koptelefoon is zwaar, zit strak om je hoofd en drukt bovendien stevig op je kaken. Wel is er ANC aanwezig, waardoor je de omgevingsgeluiden iets meer kunt dempen. Ook kun je gebruikmaken van Siri en Google Assistent. Voor de prijs zijn de functies zeer aardig, maar doordat de koptelefoon niet prettig te dragen is, kunnen we hem geen voldoende geven.

PowerLocus is een koptelefoonfabrikant waar je mogelijk nog niet eerder van hebt gehoord. Het bedrijf bestaat sinds 2017 en sindsdien hebben ze verschillende koptelefoons op de markt gebracht. Waaronder de P1 Bluetooth Headphones, waar inmiddels een zesde variant van beschikbaar is (met de toepasselijke naam P6). De fabrikant heeft ook draadloze oortjes in het assortiment en naast de P-lijn is er de PowerLocus MoonFly-koptelefoon met actieve noise-cancelling.

De MoonFly bevindt zich in een lager segment vanwege het prijskaartje van onder de 60 euro. Dit betekent dat je niet de specificaties kunt verwachten van een high-end ANC-headset zoals de Sony WH-1000XM4 die bovenaan onze koopgids voor beste noise-cancelling koptelefoons staat.

Prijs en beschikbaarheid

De PowerLocus MoonFly is verkrijgbaar voor een bedrag van 56,99 euro. De ANC-koptelefoon wordt geleverd met een case die genoeg bescherming moet bieden.

Naast zwart is de koptelefoon ook verkrijgbaar in het roze. De PowerLocus MoonFly is te bestellen via Bol.com.

Design

De koptelefoon die we beoordeeld hebben, is voor een groot deel gemaakt van zwart kunststof. Waar de hoofdband overgaat in de oorschelpen zit een lichtgewicht aluminium beugel met een plastic laagje, wat van een afstandje premium oogt. Het ziet eruit als een soort gunmetal steel. Kom je dichterbij, dan ziet het er echter al snel 'chinesium' uit.

Dat gevoel wordt versterkt door het grote letterformaat bij de knoppen. Aan de buitenkant van de oorschelpen is een gestreept patroon met het PowerLocus-logo te zien. Deze strepen zie je ook terug op de plastic zijkanten van de hoofdband. Het laat het gehele design er uitzien als een gaming-headset.

Er zijn twee knoppen om het volume te bedienen. Daartussenin zit een aan/uit-knop. Daarnaast is er een slider om de actieve noise-cancelling in- of uit te schakelen. De knoppen voelen plastic aan en je moet ze relatief hard indrukken. Er is een USB-C-poort aanwezig om de koptelefoon op te laden. Ook is er een 3,5mm audio-ingang te vinden.

Het verstellen van de hoofdband gaat zeer stroef. Als je de koptelefoon op je hoofd hebt, is het lastig om de hoofdband naar wens in te stellen. Dit betekent dat je de koptelefoon meerdere keren van je hoofd moet halen om de band naar wens in te stellen. Als je hem eenmaal hebt ingesteld, zal hij wel de juiste pasvorm behouden. Het begint dus al niet goed, en dat is helaas een trend die zich voortzet in de rest van het gebruik.

De scharnierpunten van de oorschelpen zijn volledig van plastic, waardoor ze mogelijk relatief snel kunnen breken. We hebben dit echter niet uitgeprobeerd en raden je aan om de bijgeleverde beschermcase te gebruiken als je de koptelefoon niet gebruikt.

Aangezien je een koptelefoon vaak gedurende een langere tijd draagt, wil je dat deze comfortabel op je hoofd rust. Bij de MoonFly is dit helaas niet helemaal het geval. De oorschelpen drukken namelijk stevig tegen de bovenkant van je kaken aan. Je voelt het al bij het opzetten en langer dan tien minuten is het eigenlijk niet uit te houden. Al na even dragen ervaarden we hoofpijn, die bij het afzetten niet zomaar wegtrok.

Daarnaast is de PowerLocus MoonFly redelijk zwaar en drukt de hoofdband stevig op je hoofdhuid. Het is al met al geen prettige draagervaring. Een over-ear koptelefoon met een onprettige pasvorm, die je niet zonder ongemakken kunt dragen, daar heb je niet veel aan.

De oorschelpen zijn voorzien van neplederen kussens, wat naar ons idee een stuk prettiger aanvoelt dan stoffen kussens. Dat wordt echter wat teniet gedaan door de strakke pasvorm van het geheel.

Audioprestaties

Waar er op de bouwkwaliteit duidelijk is bespaard, valt het geluid dat de PowerLocus MoonFly produceert niet tegen. De audiokwaliteit van de PowerLocus MoonFly klinkt beter dan je zou verwachten bij een koptelefoon van deze prijs.

De algehele soundstage klinkt alleen niet heel warm en het ontbreekt vooral aan body. De bastonen zijn niet overtuigend aanwezig en hogere tonen klinken al snel wat scheller dan zou moeten. Al met al is de prijs-kwaliteitverhouding op het gebied van audio echter prima in orde.

Als je een koptelefoon van minder dan 60 euro zoekt, kun je ook geen spectaculaire kwaliteit verwachten. Zolang dat geen eis van je is, zit je met de PowerLocus MoonFly prima.

Als ANC uit staat, verdwijnt de body van de audio vrijwel helemaal. Alles wat al schel klonk, is nu alleen maar versterkt. Ook is de bas veel minder prominent aanwezig.

Features

Met de volumeknoppen kun je niet enkel het geluid harder of zachter zetten, maar ook de volgende of vorige track afspelen. De aan/uit-knop is een multifunctionele knop waarmee je ook de spraakassistent kunt oproepen. Zowel Siri als Google Assistant worden ondersteund. Daarnaast is het mogelijk om telefoongesprekken op te nemen of weg te drukken.

De PowerLocus MoonFly is met één apparaat tegelijk te verbinden via bluetooth. Als je tussen verschillende apparaten wilt wisselen moet je de verbinding met het ene apparaat eerst verbreken alvorens de koptelefoon zichtbaar wordt voor andere apparaten.

Er is een verschil waarneembaar tussen ANC in- of uitgeschakeld. Ingeschakeld weet actieve noise-cancelling niet het geluid van het tikken op een toetsenbord te verbloemen, maar het wordt wel een stuk minder is dan wanneer de functie is uitgeschakeld.

Met de koptelefoon op wordt er door de oorkussens automatisch al flink wat geluid van buitenaf gedempt, aangezien de schelpen goed rond je oren isoleren. De ANC is wel merkbaar, maar de verschillen zijn niet enorm. Als je je wilt afsluiten van je omgeving, zal de MoonFly je daarbij helpen, maar verwacht niet dat je geen gillende kinderen of pratende collega's meer hoort op de achtergrond.

Volgens de fabrikant gaat de batterij van de PowerLocus MoonFly meer dan 30 uur mee.

Moet ik de PowerLocus MoonFly kopen?

Koop het als...

Je een betaalbare koptelefoon zoekt

De PowerLocus MoonFly biedt een prima audiokwaliteit voor de prijs die je ervoor betaalt.

Je van de uitstraling van een gaming-headset houdt

Door het gestreepte patroon heeft de koptelefoon iets weg van een gaming-headset. Dat wil zeggen dat je wel een beetje opvalt als je ermee over straat loopt.

Koop het niet als...

Je de koptelefoon lang wilt dragen

Het draagcomfort van deze koptelefoon is niet om over naar huis te schrijven. Het dragen ervan is zelfs pijnlijk te noemen. Het is geen koptelefoon voor lange luistersessies.