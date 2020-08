Montblanc MB 01 koptelefoon review

Het debuut van Montblanc in de wereld van koptelefoons toont aan dat het bedrijf niet alleen maar een stijlicoon is. Het levendige geluid en de noise-cancelling laten potentie zien, al hebben we zo onze twijfels over de algehele balans. Montblanc riskeert echter om zichzelf uit de markt te prijzen, want er zijn betere koptelefoons voor minder te koop.

Montblanc Smart Headphones deals Amazon Germany View Similar Amazon Geen prijsinformatie Bekijken

Het Duitse luxemerk Montblanc is al een tijdje bezig met het maken van premium technologie. Zo heeft het al de nodige smartwatches in de verkoop, en de digitale notebook wist ook de nodige aandacht naar zich toe te trekken.

Montblanc wil echter meer. Het nieuwste technologie-apparaat is de Montblanc MB 01, de eerste volledig draadloze koptelefoon van het merk. Voor een bedrijf wat zich voornamelijk bezighoudt met horloges, tassen, pennen en meer is een smartwatch niet zo gek gedacht, maar een koptelefoon is toch compleet andere koek.

De MontBlanc MB 01 koptelefoon biedt actieve noise-cancelling en ondersteuning voor Google Assistant. Dit alles zit verpakt in een zeer luxe ontwerp. Of de eerste headset ook meteen een schot in de roos is, lees je hieronder.

Prijs en beschikbaarheid

De Montblanc MB 01 is verkrijgbaar in de webshop van Montblanc zelf. De adviesprijs bedraagt 600 euro. Dat is bijzonder veel geld voor een koptelefoon, maar van een luxemerk als Montblanc moet je ook geen scherp geprijsde artikelen verwachten.

(Image credit: TechRadar)

Design

Montblanc heeft voor de audio externe experts aangehaald, maar dat is voor het design zeker niet nodig. Het hele ontwerp ademt klasse en luxe uit; exact wat Montblanc wil overbrengen. De headset komt met een afgesloten design. De ovaal geschapen oorschelpen zien er ook zeer degelijk uit, en we hadden ze dan ook graag over onze oren.

De koptelefoon mixt metaal, plastic en leer met elkaar, om zo te eindigen met een stevig en glimmend eindresultaat. Het apparaat is verkrijgbaar in drie verschillende varianten: eentje met zwart leer en chroommetaal, bruin leer en goudgekleurd metaal, en eentje met lichtgrijs/wit leer met gepolijst metaal.

De Montblanc koptelefoon voelt en ziet er zeer premium uit, zonder het meteen van de daken te schreeuwen. We zouden dan ook zeker niet zeggen dat je opzichtig aan het flaneren bent als je buitenshuis deze headset op hebt. De kleurcombinaties die Montblanc gebruikt, zijn geïnspireerd op de pennen van het merk. Ben je bekend met hun werk, dan zal je al snel de overeenkomsten herkennen.

Het logo van Montblanc vinden we aan beide zijden van de headset terug. Grove letters zoals bij andere grote merken ontbreken echter. Het geheel is dan ook een stuk subtieler dan we vooraf verwacht hadden van een luxemerk.

(Image credit: TechRadar)

Nog belangrijker dan hoe uitgesproken het uiterlijk is, is natuurlijk de fitting. Daar kunnen we kort over zijn: de koptelefoon zit als gegoten. Comfort is duidelijk een belangrijk aandachtspunt geweest in het maken van dit product. In de marketing wordt ook gesproken over het feit dat de headset erg geschikt is voor reizigers/avonturiers.

Tijdens onze lange luisterperiodes van meerdere uren blijken de claims rondom het comfort te kloppen; eigenlijk was er nooit een moment waarop we de Montblanc MB 01 oncomfortabel begonnen te vinden. Zowel het afgesloten design als de grotere oorschelpen dragen hier zeker hun steentje aan bij. We kennen genoeg kleinere headsets die na verloop van tijd pijnlijk gaan drukken op onze oren.

Er zijn diverse knoppen te vinden aan de rand van de rechteroorschelp: ANC, Google Assistant, een volumetoets, en een aan/uit-knop. Precies in het midden van diezelfde schelp vind je een nogal sponsachtige speel/pauze-knop. Dit geeft een eigenzinnige doch geslaagde draai aan het geheel.

Helemaal onderaan de rechteroorschelp zit een USB-C poort. Deze kan gebruikt worden om de 3,5mm adapter die in de doos zit in te steken. Daarnaast kun je de ingang gebruiken om het apparaat mee op te laden.

In tegenstelling tot Sony met de WH-1000XM4 geeft Montblanc geen tasje mee met een strakke fitting. In plaats daarvan geeft men een zijdezacht los tasje mee, net als Marshall bij de Monitor II ANC.

(Image credit: TechRadar)

Functies

Volgens Montblanc is haar eigen headset een slim apparaat. Wat dat precies betekent? Volgens de Duitse fabrikant zelf zijn er twee criteria van belang: actieve noise-cancelling en ondersteuning voor een slimme assistent.

Er zijn drie geluidsmodi te vinden op de MB 01: regulier, live modus, en een ANC-modus. Je wisselt modi af door op de ANC-knop te drukken op de rechteroorschelp. We prefereren een simpele aan/uit-knop, maar dit werkt ook.

De live modus zijn we zelf niet zo'n fan van. De modus laat extra veel geluid van buitenaf naar binnen stromen. Zo weet je exact wat er om je heen wordt verteld en geroepen. Mocht je deze wel graag gebruiken, weet dan dat hij op de MB 01 prima werkt.

(Image credit: TechRadar)

Voor de spraakassistentondersteuning richt Montblanc zich op Google. Gebruik je een iPhone? Dan zal je óf de Google Assistant-app moeten installeren, of je moet het doen zonder slimme assistent. Belangrijk is dat je de Assistant-app op iOS op de achtergrond hebt werken. Druk je op de Assistant-knop en is de app gesloten? Dan vraagt iOS om deze te openen.

Zolang de applicatie dus open is, werkt de assistent net als op Android-smartphones. Google Assistant kan de tijd en notificaties die je hebt ontvangen voorlezen. Houd de knop ingedrukt en je kunt een vraag stellen aan de assistent. Onderaan de streep is de Montblanc qua slim gebruiksgemak dan ook iets beter voor de Android-gebruikers op deze wereld.

In tegenstelling tot vele andere high-end koptelefoons kiest Montblanc ervoor om geen bijbehorende applicatie uit te brengen voor haar koptelefoon. Het voordeel is dat je niets meer hoeft (of kunt) aanpassen na het uitpakken; alles wat het apparaat kan, zit er al in. Het nadeel is dat je de equalizer niet naar je eigen smaak kunt aanpassen. De enige resterende optie is om dit aan te passen via de muziek-app die je gebruikt.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

Montblanc belooft 20 uur aan batterijkracht in ANC-modus. In de praktijk blijkt de koptelefoon deze claim waar te kunnen maken.

Tijdens een vlucht van 15 uur met vrijwel constant gebruik van noise-cancelling bleek er aan het einde van de rit nog enkele tientallen procenten in de tank te zitten. Schakel je ANC uit, dan kun je nog wat extra uurtjes op de 20 uur plakken.

Een ander pluspunt is dat het opladen gaat via de USB-C poort. Daardoor duurt het opladen van de volledige batterij ongeveer 2 uur. Dat is alleszins een zeer redelijke tijd.

(Image credit: TechRadar)

Audiokwaliteit

De koptelefoon van Montblanc wordt aangedreven door een Qualcomm-chip. Bij het tunen van het geluid richtte Montblanc zich echter tot Alexa Rosson, een van de medeoprichters van het koptelefoonmaker Audeze.

Met dat in het achterhoofd is het niet vreemd dat de geluidskwaliteit over het algemeen best goed is te noemen, met doorgaans een goede onderscheiding tussen de diverse tonen.

Helemaal foutloos vinden we de headset daarentegen niet. Hoewel de zuiverheid in de hoge tonen prettig is, kunnen ze af en toe ook iets te aanwezig aanvoelen, en in sommige gevallen ronduit schel.

Doordat verder de lage tonen zeer prominent aanwezig zijn, hebben we vaak het gevoel alsof de middentonen detail verliezen, en zo zich niet meer goed kunnen onderscheiden van de lage tonen.

De actieve noise-cancelling doet goed zijn werk om ongewenst geluid buiten te houden, ook in het vliegtuig. In stillere omgevingen vinden we het ruisgeluid wat de Montblanc MB 01 zelf maakt nogal overheersen. Naarmate de tijd vordert let je hier minder op, maar in het begin kan het zeker een irritatiefactor zijn.

(Image credit: TechRadar)

Eindoordeel

Voor een eerste poging is de Montblanc MB 01 een prima product. Naast een indrukwekkend design merk je dat Montblanc zijn best heeft gedaan om het geluid een eigen draai te geven.

Over het algemeen vinden we de balans in geluid wat minder, maar we zouden niet zover gaan dat dit een dealbreaker is. De prijs daarentegen is dat waarschijnlijk wel. Je betaalt zonder meer ontzettend veel voor het Montblanc-logo. 600 euro maar liefst. In onze lijst met beste volledig draadloze koptelefoons zijn de meeste exemplaren twee keer zo goedkoop.

Maar zien ze er ook net zo goed uit? Waarschijnlijk niet.