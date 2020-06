Marshall Monitor II ANC review

Wil je een 'rockend' alternatief voor de Sony WH-1000XM3, dan is de Marshall Monitor II ANC een geweldige optie. Hij klinkt top, komt met een goede noise-cancelling en heeft een strak rockdesign. Het is alleen jammer dat Marshall qua prijs niet het vuur aan de schenen legt bij Sony door een echt goedkoper alternatief te bieden.

Marshall Monitor II ANC deals Marshall Monitor Bluetooth... Amazon Prime €113.99 €99 Bekijken Verlaagde prijs Marshall Monitor - Draadloze... Bol.com Netherlands €249 €149 Bekijken Verlaagde prijs Marshall Monitor Bluetooth... Coolblue NL €193 Bekijken Low Stock Marshall draadloze... BCC.nl €299 Bekijken Meer deals tonen

Marshall staat misschien wel het meest bekend om zijn iconische gitaarversterkers, maar het is ook een groeiende naam in de wereld van de koptelefoons - vooral voor diegenen die niet willen inleveren op moderne gemakken zoals draadloze connectiviteit en ruisonderdrukking voor een coole retro look.

De nieuwste noise-cancelling koptelefoon van het merk, de Marshall Monitor II ANC, brengt deze werelden tezamen in een keurig over-ear pakket. Het gaat om een update van de allereerste draadloze koptelefoon die in 2017 werd gelanceerd.

Na enige tijd te hebben doorgebracht om hem te leren kennen, zijn we van mening dat de Marshall Monitor II ANC fatsoenlijke noise-cancelling biedt, indrukwekkende audiokwaliteit heeft en coole looks, waardoor hij een waardig alternatief is voor de beste noise-cancelling koptelefoon van 2020, de Sony WH-1000XM3.

(Image credit: TechRadar)

Prijs en beschikbaarheid

De Marshall Monitor II ANC is begin dit jaar officieel op de markt gekomen, en is nu in diverse winkels en webshops verkrijgbaar.

De adviesprijs van de koptelefoon bedraagt 299 euro. Intussen is de headset in diverse winkels voor enkele tientjes minder te vinden. De koptelefoon van Marshall is enkel verkrijgbaar in de kleur zwart.

(Image credit: TechRadar)

Design

De nieuwe over-ear koptelefoon lijkt erg op zijn voorganger, de Marshall Monitor Bluetooth, met ovale oorschelpen en een lederen afwerking die je meteen doet denken aan Marshalls gerenommeerde gitaarversterkers.

Net als de vorige Marshall koptelefoon is de Monitor II ANC ontworpen voor degenen die het merk met trots willen dragen, met het Marshall logo in reliëf in witte letters op de buitenste behuizing van elke oorschelp.

Op de rechteroorschelp bevindt zich een gouden regelknop, waarmee je muziek kunt spelen, pauzeren, shuffle aan/uitzetten en het volume van je muziek regelen. Ook kun je hier de Marshall Monitor II ANC aan- en uitzetten.

(Image credit: TechRadar)

Deze multifunctionele knop stelt je ook in staat om telefoontjes te beantwoorden en beëindigen of negeren. We houden ervan hoe het kleine gouden accent contrasteert met de lederachtige behuizing en de zichtbare, opgerolde snoeren. Het geeft echt een rock 'n roll gevoel mee.

Boven deze toets is er ook een 'M' knop. Hiermee kun je wisselen tussen equalizer presets, waarover later meer. Daarnaast kun je de Google Assistant ermee oproepen.

(Image credit: TechRadar)

Op de linkeroorschelp zit een ANC-knop waarmee je kunt schakelen tussen de normale actieve ruisonderdrukking, 'Monitoring Mode', en ANC volledig uit. Aan de onderkant van deze oorschelp bevindt zich een 3,5mm audiopoort voor het geval dat je bedraad wil luisteren. Als laatste is er ook een USB-C oplaadpoort te vinden.

De Marshall Monitor II ANC is volledig inklapbaar, met een superflexibele hoofdband die tegen een stootje opgewassen is. Voor extra gemoedsrust wordt hij geleverd met een spijkerstoffen draagtasje; het biedt niet de bescherming van een harde case die we bijvoorbeeld kennen van Sony, maar het zou je headset moeten beschermen tegen krassen en het ziet er ook nog eens heel cool uit.

De Marshall Monitor II ANC zit erg comfortabel dankzij de zachte oorschelpen en goed gevoerde hoofdband; hij is niet te zwaar en klemt niet te strak om je oren zoals sommige andere Marshall's on-ear-koptelefoons.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur en connectiviteit

Net als zijn voorganger heeft de Marshall Monitor II ANC een batterijduur van 30 uur. Dit komt overeen met die van de Sony WH-1000XM3 en overtreft de Bose Noise Cancelling Headphones 700 met gemak.

Die 30 uur is met noise-cancelling ingeschakeld. Zet de feature uit en Marshall zegt dat je 45 uur draadloos kunt luisteren.

Een lading van 15 minuten is genoeg voor vijf uur afspelen. Het opladen van de batterij tot volle kracht neemt ongeveer twee uur in beslag.

(Image credit: TechRadar)

Het koppelen van de hoofdtelefoon met onze smartphone verliep naadloos dankzij de ondersteuning van Bluetooth 5.0. We hadden geen last van haperingen of uitvallende verbindingen, al hadden we wel moeite om verbinding te maken met onze laptop in een zeer drukbezochte omgeving. Dat is echter niet alleen het geval bij de Marshall koptelefoon.

De Monitor II ANC werkt met de Marshall Bluetooth-app, waarmee je door de verschillende ruisonderdrukkingsinstellingen kunt schakelen en verschillende EQ presets kunt uitproberen (meer daarover later).

(Image credit: TechRadar)

Noise-cancelling

De aanwezige noise-cancelling behoort niet tot het beste wat we ooit ervaren hebben, maar verdient nog altijd een voldoende. Het merendeel van het geluid op de achtergrond verdwijnt, zoals de wind of het geluid van een stofzuiger, maar luide gesprekken kun je waarschijnlijk nog altijd horen.

Dankzij de Marshall-applicatie kun je zelf het niveau van noise-cancelling regelen, evenals de mate van transparantie (hoeveel geluid je door de oorschelpen wil laten gaan) met sliders die van 0% naar 100% gaan.

Zelf zijn we erg te spreken over deze functie, aangezien het je meer in staat stelt om de filters naar eigen hand te zetten zonder dat je hiervoor lastige combinaties of iets dergelijks dient te onthouden.

(Image credit: TechRadar)

Audiokwaliteit

Een andere manier waarop de Marshall Monitor II ANC kan worden aangepast is via de equalizer instellingen in de Marshall-app. Wanneer je de equalizer opent, zie je dat de headset standaard is ingesteld op "het originele Marshall geluid". Deze feature biedt een gebalanceerd geluid, met relatieve gelijkheid over de lage, midden en hoge frequenties.

De app biedt een aantal presets op basis van muziekgenres, waaronder Rock, Metal, Pop, Hip-Hop, Electronic en Jazz, maar ook Flat, dat een volledig vlakke frequentiebalans biedt (zoals je misschien al geraden had). We horen niet veel verschil tussen deze laatste en de Marshall preset, behalve misschien wat meer nadruk op het middengebied.

Je kunt ook een aangepaste EQ-instelling maken door de schuifregelaars van een aantal frequenties, variërend van 160 Hz tot 6,25 kHz, aan te passen. Als je niet graag constant in een app duikt hiervoor, kun je er ook voor kiezen om te schakelen tussen drie verschillende presets door op de 'M' knop op de koptelefoon te tikken. Deze presets kun je zelf instellen.

(Image credit: TechRadar)

Het is duidelijk dat Marshall veel zorg heeft besteed aan het bereiken van een goed gebalanceerd geluid met de Monitor II ANC. Hij is zeker de best klinkende Marshall koptelefoon tot nu toe. In Fleet Foxes' Meadowlarks heeft de zacht geplukte gitaar veel detail, terwijl weelderig gladde volkszang uitbarst in dissonante harmonie.

Geharmoniseerde zang is net zo indrukwekkend in Everything's Desire, waarin beukende drums, cascaderende gitaarriffs en wazige synths de melodie verdoezelen; ondanks de chaos gaat de Marshall met gemak om met het nummer.

(Image credit: TechRadar)

Om de bas op de proef te stellen, hebben we Billie Eilish - Bury a Friend afgespeeld; de lage frequenties voelden gecontroleerd aan, ook al waren ze dik genoeg om tot in onze borst te voelen, terwijl de sub-bass beats mooi klonken zonder de andere frequenties te overmeesteren. Ondertussen kwamen achtergrondgeluiden als kletterende stemmen, schreeuwende synths helder door.

We konden een Marshall koptelefoon niet testen zonder hem te trakteren op een of andere klassieker. We hebben onder meer The Doors' Touch Me getest. Waar de top van die trompetten aan de rand van 'te hard' grensde, klonk de rest van de instrumentatie weelderig en rijk.

We hadden graag gezien dat het klankbeeld wat breder was geweest - het voelt niet echt gesloten aan, maar sommige nummers vragen om wat meer ruimte om de instrumenten te laten 'ademen'. Al met al biedt de Marshall Monitor II ANC echter een zeer aangename luisterervaring.

(Image credit: TechRadar)

Eindoordeel

De Marshall Monitor II ANC is zonder meer de beste koptelefoon van het merk tot nu toe; de audiokwaliteit is stukken beter dan die van zijn voorgangers, met een beter uitgebalanceerde audiokwaliteit, subtiele middentonen, en een krachtig rockgeluid.

De headset zit comfortabel en ziet er een stuk rustiger uit dan Marshalls on-ear headset, zonder daarvoor de rock-roots op te hoeven offeren.

In combinatie met de goede noise-cancelling, makkelijke besturing en de bijbehorende applicatie, kunnen we de Marshall Monitor II ANC een waardig alternatief noemen voor de Sony WH-1000XM3. Het is alleen jammer dat Marshall de prijs niet wat meer heeft weten te drukken om onder de Japanse concurrent te kunnen gaan. Qua noise-cancelling en geluidskwaliteit wint hij het niet van de WH-1000XM3, maar er zijn meer dan genoeg andere pluspunten om van te houden.