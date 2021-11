LG Tone Free DFP8 review

De LG Tone Free DFP8 zijn een goedkoop alternatief voor de AirPods Pro en Sony WF-1000XM4. Belangrijke features als ruimtelijke audio en actieve noise-cancelling blijven behouden, zij het op een minder indrukwekkende wijze. De UVnano-technologie die bacteriën doodt in de case is behouden gebleven, en zien we als een leuk extraatje. Het zijn misschien niet de beste oortjes op de markt, maar wel een serieuze stap omhoog ten opzichte van voorgaande pogingen.

Review in een notendop

LG heeft in een recent verleden een poging gewaagd om een krachtig setje volledig draadloze oortjes te maken. Met de LG Tone Free FN7 bracht de fabrikant in 2020 oortjes op de markt met unieke UVnano-technologie, waarmee bacteriën worden gedood. Dat was een leuke feature, maar onderaan de streep moesten we erkennen dat er betere oortjes op de markt zijn.

Met de LG Tone Free DFP8 kunnen we min of meer hetzelfde zeggen. Er zijn nog steeds betere alternatieven te vinden over de gehele lijn, maar we merken wel dat LG duidelijk verbeteringen heeft doorgevoerd. Al met al sla je zeker geen modderfiguur met deze oortjes, ook al kunnen ze niet tippen aan de Apple AirPods Pro en Sony WF-1000XM4.

De LG Tone Free FP8 zijn wel een stuk goedkoper dan de hierboven genoemde alternatieven. We raden je zeker aan om de oortjes te overwegen als je ze voor een scherpe aanbieding in de winkels ziet liggen.

Prijs en releasedatum

De LG Tone Free DFP8 zijn in juli uit de doeken gedaan door de fabrikant, en later in 2021 zijn ze ook daadwerkelijk op de markt gekomen. De adviesprijs bedraagt 179 euro en je krijgt er standaard een oplaadcase bij die draadloos oplaadbaar is.

De oortjes zijn in de Benelux verkrijgbaar in het zwart en in het wit.

In de prijsklasse van net onder de 200 euro vind je diverse interessante opties. Denk bijvoorbeeld aan de Jabra Elite 85t, of de Sony WF-1000XM3.

(Image credit: Future)

Design

De LG Tone Free DFP8 maken gebruik van siliconen dopjes die comfortabel in je oorkanaal gestopt kunnen worden. De vorm van het oortje zelf sluit aan op het dopje, wat ze erg prettig in gebruik maakt voor langere uren. Esthetisch gezien zijn er gelijkenissen te zien tussen de DFP8 en de AirPods Pro, maar niet genoeg om ze echt te zien als replica's van elkaar.

De LG Tone Free DFP8 komen met een circulaire oplaadcase. Deze is compact en past makkelijk in je broekzak. De bekende UVnano-technologie is ook hier weer aanwezig. Tijdens de laadbeurten maakt de oplaadcase de geplaatste oortjes vrij van bacteriën dankzij UV-licht.

Volgens LG vernietigt de technologie 99,9 procent van alle bacteriën die op de oortjes zitten. Dat is enigszins prettig om te weten voor als je jouw oortjes hebt uitgeleend aan iemand; een simpele oplaadbeurt in de case en je hoeft je geen zorgen te maken over andermans bacteriën.

LG levert drie verschillende formaten dopjes mee, maar de standaard dopjes zitten bij ons meer dan prima. Ze creëren een prettige fitting en bieden al redelijke passieve noise-cancelling aan van zichzelf.

Net als bij voorgaande Tones zit het touch-gedeelte van de FP8-oortjes bovenaan de steeltjes. Je kunt de bediening gebruiken voor het beheren van je muziek, alsook het volume aanpassen. Je kunt ook de ruisonderdrukking of transparantiemodus activeren via de steeltjes door een ervan ingedrukt te houden.

(Image credit: Future)

Features

Hoewel de belangrijkste features van de LG Tone Free DFP8 actieve noise-cancelling en UVnano-technologie zijn, beschikken de oortjes over diverse andere interessante functies.

De oortjes van LG zijn voorzien van een IPX4-certificering, wat betekent dat ze bestand moeten zijn tegen zweetdruppels in de gym of lichte motregen op de fiets. De oortjes bieden ook ruimtelijke audio aan, een feature die we onder meer kennen van de AirPods Pro. Hierover later meer.

Als je houdt van aanpassingsmogelijkheden, dan kun je volledig je ei kwijt in de bijbehorende LG Tone Free-app. In de app kun je aan de slag met zowel de equalizer als de touch-bediening. De app zelf is makkelijk en prettig in gebruik. Menig concurrent kan er nog iets van leren.

Ook mooi is dat er een Zoek Mijn Oortjes-functie aanwezig is. Bij het activeren van deze functie spelen de oortjes een luide melodie af, waardoor je ze makkelijker moet kunnen vinden. Het is niet exact op hetzelfde niveau als Samsungs of Apple's versie, waarbij je oortjes getoond worden in een map, maar toch handig als je ze niet kunt vinden in huis.

We vinden het jammer dat de LG Tone Free DFP8 zonder ingebouwde assistent komen. Dat is zeker geen dealbreaker, maar het is wel een vrij groot gemak om via een simpele 'Hey Google' toegang te krijgen tot je assistent via de buds.

(Image credit: Future)

Prestaties

Op audiogebied liet LG het bij de vorige oortjes wat liggen. De Tone Free DFP8 zijn voorzien van een iets levendiger geluid, wat zich focust op het accentueren van de midden en lage tonen, met verder een betere algehele balans.

Helaas kunnen we de LG Tone Free DFP8 niet bestempelen als écht goede oortjes op audiovlak. Qua zuiverheid laten de oortjes wat te wensen over. Ook de soundstage klinkt nogal beperkt; je wordt niet meegenomen op reis door je eigen muziek. Dat is jammer, want LG en Meridian hebben wel met hun nieuwe Analogue Spatial Processing-technologie ruimtelijke audio proberen te simuleren. In theorie zou elke audiobron voorzien worden van een 3D-filter. In de praktijk klinkt het geluid meer open en luchtig, maar een stuk minder verfijnd. Ben je bekend met Dolby Atmos in het verleden, dan weet je hoe immersieve 3D-audio klinkt, en hoor je ook meteen dat LG nog niet aan dat niveau kan tippen.

De actieve noise-cancelling van de LG Tone Free DFP8 is redelijk te noemen. Hoewel ze nog steeds niet zoveel geluid blokkeren als bijvoorbeeld de Bose QuietComfort Earbuds, is het wel weer iets beter dan bij de LG Tone Free FN7. Achtergrondruis verstomt als je de oortjes gebruikt met muziek en ANC aan, maar verwacht niet dat complete gesprekken voor je gezicht compleet vervagen. De inmiddels goedkopere Sony WF-1000XM3 en Samsung Galaxy Buds Pro bieden op dit vlak iets betere actieve noise-cancelling.

Naast actieve noise-cancelling is er ook een transparantiemodus aanwezig, welke juist extra veel geluid doorlaat. Dit is bijvoorbeeld handig voor op kantoor, voor het geval als iemand je nodig heeft. Of wat te denken van meldingen op stations of luchthavens?

Over de belkwaliteit zijn we deels te spreken. We moeten luider klinken dan via de traditionele smartphonemicrofoon volgens bellers, maar ook een stuk meer echo-achtig en minder zuiver. Echt heel geschikt voor professionele bedrijfsmeetings lijken ze dan ook niet geschikt.

Over de connectiviteit hebben we niets te klagen. De oortjes bieden een stabiele verbinding aan, en van storingen hebben we geen last gehad.

Batterijduur

Volgens LG mag je rekenen op 10 uur luisterplezier van de oortjes zelf, en 24 uur als je de case erbij rekent met ANC uit. Gebruik je wel actieve noise-cancelling, dan krijg je 6 uur luisterplezier en 18 uur met oplaadcase erbij. Dat is vrij gemiddeld voor noise-cancelling oortjes.

De oplaadcase beschikt over een USB-C oplaadpoort en ondersteunt draadloos laden. De case laadt het eerste deel vrij snel op, maar ga er maar vanuit dat het een kleine 2 uur duurt voordat de case volledig is opgeladen.

Er zijn oortjes met een betere batterijduur en snellere laadtijden, maar de LG Tone Free DFP8 presteren min of meer wat we verwachten in dit segment. Een echt minpunt is het naar onze mening dus niet.

Moet ik de LG Tone Free DFP8 kopen?

(Image credit: Future)

Koop ze als...

Je degelijke mid-range noise-cancelling oortjes zoekt Er zijn betere oortjes op de markt te vinden, maar de LG Tone Free DFP8 bieden een redelijk pakket aan voor de prijs. Deze oortjes zijn zeker het overwegen waard als ze in de aanbieding zijn.

Je bacteriën wilt elimineren De LG Tone Free-series zijn voorzien van UVnano-technologie, wat 99,9 procent van de bacteriën omlegt. Een handige feature voor iedereen die het niet zo heeft op bacteriën.

Je teleurgesteld bent met voorgaande LG Tone Free-oortjes De FP8 klinken als een stap omhoog ten opzichte van hun voorgangers. Ze bieden een gebalanceerd geluid met redelijke zuiverheid.

Koop ze niet als...

Je geld overhebt voor beter klinkende alternatieven De LG Tone Free FP8 zijn prima, maar niet de beste oortjes die je kunt krijgen. Voor een paar tientjes meer heb je merkbaar beter geluid tot je beschikking, bij zowel Apple als Samsung of Sony.

Je een ingebouwde assistent nodig hebt Hou je ervan om je assistent op te roepen? Dan zijn deze oortjes niet voor jou, aangezien de FP8 deze functie niet ondersteunen.