Cooler Master Devastator 3

Het is niet de eerste keer dat Cooler Master een budgetset uitbrengt. De drie in de naam wijst er namelijk op dat het bedrijf reeds twee eerdere pogingen ondernam. De Devastator 3 brengt echter enkele verbeteringen en dan vooral op het visuele vlak, want voor het eerst kan je nu - zowel op het toetsenbord als op de muis - switchen tussen zeven verschillende kleuren. In een tijd waar RGB-verlichting de plak zwaait lijkt het misschien een inferieure toevoeging, maar vanwege het prijspunt is het best een leuke extra.

Het set bestaat uit een toetsenbord en muis, speciaal gericht op gamers die geen arm en been willen uitgeven aan randapparaten. Laten we beginnen bij het toetsenbord.

Toetsenbord

Wanneer je het toetsenbord uit de doos haalt, merk je meteen dat je krijgt waarvoor je betaalt. Het toetsenbord is vervaardigd uit goedkoop plastic en ook de opdrukken op de toetsen zijn niet meteen van de hoogste kwaliteit. Toch garandeert Cooler Master dat de gelaserde opdrukken nooit zullen vervagen. Door de doorzichtige opdruk op de toetsen, kan je het binnenwerk van het apparaat zien. Het klinkt behoorlijk cool en wellicht zullen sommigen het weldegelijk kunnen smaken, maar wij waren er niet zo’n fan van.

Hete knoppen

Een waardevolle extra die ook al bij de eerdere Devastator-iteraties aanwezig was, zijn nog steeds de media hotkeys. Zo kan je eenvoudig je muziek bedienen zonder dat je moet prutsen met de FN-knop. Verder vind je ook een speciale knop om te wisselen tussen de verschillende kleuren. Het assortiment is echter beperkt tot zeven voorziene kleuren. In tegenstelling tot zijn duurdere concullega’s wordt er hier geen software bijgeleverd, maar dat verwacht je ook niet voor dit prijspunt. Wie zijn toetsenbord liever een dynamisch karakter geeft, kan de kleur wel laten pulseren.

Qua switches maakt het toetsenbord gebruik van Cooler Master’s Mem-chanical switches. Daardoor kunnen we het toetsenbord het best omschrijven als een ‘hybride mechanisch toetsenbord’. Het toetsenbord maakt gebruik van membranen switches om de kosten te drukken, maar door extra vering voelt het meer als een mechanisch toetsenbord. Je voelt duidelijk dat het geen volledig mechanisch toetsenbord is, maar desalniettemin werkten we behoorlijk graag met het toetsenbord. Bovendien is het toetsenbord dankzij die werkwijze ook behoorlijk stil. Nog steeds aan de luide kant voor een kantooromgeving, maar je zal er in ieder geval niet het hele huis mee wakker maken tijdens nachtelijke gamesessies.

Wanneer je het toetsenbord dagdagelijks gebruikt, merk je echter wel dat het comfort wat te wensen overlaat. Je tikt namelijk steeds met je duim op de rand van de spatiebalk en dat voel je op den duur wel aan je duim. Verder missen we ook wat rubber op de onderkant van de pootjes. Wanneer je het toetsenbord in een hoek wil zetten, verplaatst het zichzelf namelijk voortdurend omdat het simpelweg over de tafel glijdt. Wat rubber lijkt ons niet zoveel te kosten, dus ook voor zo’n goedkoop toetsenbord zou dit geen probleem mogen zijn.

Muis

Net zoals het toetsenbord is de muis ook gewoon rechttoe rechtaan een randapparaat. Niets meer dan dat. Het doet wat het moet doen en dat is het enige dat het doet. De enige speciale knop die je op de muis vindt, is de knop bovenaan om te wisselen tussen de zeven verschillende kleuren, net zoals bij het toetsenbord. Door die knop te combineren met een van de twee zijknoppen, kan je bovendien wisselen tussen enkele DPI-instellingen: 600, 1200, 1800 en 2400.

Een Smart is geen Ferrari

De muis ziet eruit als een Ferrari, maar voelt aan als een Smart Fortwo. Het apparaat is een en al plastic. Enkel aan de zijkant heb je wat (hoekig) rubber om de grip te veraangenamen. Gezien de gebruikte materialen, is de muis ook enorm licht. Toch lijkt alles stevig in elkaar te zitten, want je voelt geen loszittende onderdelen.

Verder viel het op dat je ook behoorlijk wat kracht op het scrolwiel moet zetten. Door lange documenten scrollen verloopt dus wat minder aangenaam dan bij duurdere muizen, maar opnieuw, het gaat hier om een setje dat gecombineerd slechts 35 euro kost. Van deze sensor moet je dan ook geen wonderen verwachten, maar waarschijnlijk koop je dit setje enkel als casual gamer. Serieuze gamers (zeker voor FPS-games) zullen wellicht met plezier wat extra geld uitgeven.

Conclusie

Het is makkelijk om de Cooler Master Devastator 3 af te rekenen op zijn comfort en mogelijkheden wanneer je tijdens dagdagelijks gebruik duurdere toetsenborden en muizen gewend bent, maar wanneer we onszelf eraan herinneren dat het setje slechts 35 euro kost, kunnen we niets anders dan lof hebben. Voor datzelfde geld zal het erg moeilijk zijn om ergens anders iets te vinden dat meer waarde biedt.

