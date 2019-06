De nieuwe Zen Book Flip S is een lichte 2-in-1 laptop die heel wat kracht heeft in zijn kleine frame met indrukwekkende prestaties... en een indrukwekkende prijs.

Als je déja vu hebt, maak je dan geen zorgen, er zit hier geen glitch in de matrix, maar gewoon weer een vreemd lanceringsplan.

Het is nog niet zo lang geleden dat Asus zijn ZenBook Flip S heeft bijgewerkt, nog maar een paar maanden geleden, maar toen bracht Intel een aantal nieuwe Kaby Lake R 8ste generatie processoren uit en Asus voelde de behoefte om ze in zijn productlijnen te persen. En we zijn blij dat dat gebeurd is, want de Asus ZenBook Flip S UX370 is een laptop die krachtige prestaties aflevert, terwijl de basisfrequentie laag blijft tot er meer kracht nodig is.

Afgezien van de hardware in de laptop zijn de onderdelen aan de buitenkant hetzelfde gebleven, wat niet slecht is, want de ZenBook Flip S is door zijn flexibiliteit enorm fijn in gebruik.

Als je nog niet de kans hebt gehad om met een 2-in-1 laptop te spelen, dan is het zeker de moeite waard om er een te proberen, want wat op het eerste gezicht een gimmick lijkt, heeft toch een aantal praktische toepassingen als je er eenmaal aan gewend bent.

Als je werk moet presenteren, dan zijn ze bijzonder handig, net als bij het afspelen van films zonder dat er een toetsenbord onder het scherm zit.

Het is een prestatie-upgrade naar een veelzijdige toestel, maar dit zorgt ook voor een hogere prijs. Het bedrag dat je moet ophoesten voor ons testmodel van de Asus ZenBook Flip S UX370 zit in het territorium de MacBook Pro, dus de vraag is of je hem wel moet overwegen naast de populaire optie van Apple.

Specificaties Hier is de configuratie van de Asus ZenBook Flip S UX370 die TechRadar getest heeft: CPU: 1.8GHz Intel Core i7-8550U (quad-core, 8MB cache tot 3.7GHz)

Graphics: Intel UHD Graphics 620

RAM: 16GB 2133MHz LPDDR3

Scherm: 13.3-inch Full HD (1/920 x 1,.080) LED-verlicht (60Hz, 100% sRGB, kijkhoek van 178-graden, Corning Gorilla Glass)

Opslag: 512GB PCIe SSD

Aansluitingen: 2x USB 3.1 Type-C

Connectiviteit: 802.11ac/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Camera: 480p (VGA) webcam

Gewicht: 1,1kg

Grootte: 31,3 x 21,8 x 1,09 cm; W x D x H

Prijs

Deze nieuwste versie van de ZenBook Flip S is niet vriendelijk voor je portemonnee. De nieuwste onderdelen kosten een meerprijs, en dit toestel zit er vol mee. Je kijkt naar 1.500 euro voor het Asus ZenBook Flip S UX370 model dat we hebben besproken.

Er is een klein probleempje bij de evaluatie van de Asus ZenBook Flip S - en het is een probleem waar veel moderne laptops last van hebben - is het feit dat er zoveel modellen beschikbaar zijn. Dit betekent dat het een beetje een nachtmerrie is om de exacte modellen te bespreken.

Dit laatste punt is vooral belangrijk als het gaat om onze aanbeveling, omdat het niet altijd duidelijk is wat je krijgt. In wezen zijn er twee verschillende opslagoplossingen beschikbaar voor de Asus ZenBook Flip S UX370: een SATA SSD-versie en de veel snellere PCIe NVMe SSD. We gaan binnenkort verder met de prestatiemetingen, maar in wezen krijg je zes keer de leesprestaties bij de laatste, en drie keer de schrijfprestaties, wat zorgt voor een veel responsievere ervaring.

In termen van prijs-kwaliteitverhouding is de Asus ZenBook Flip S UX370 een dure machine, maar hij is goed ontworpen met kwalitatieve onderdelen, presteert goed en voelt stevig genoeg om een goede prijs-kwaliteitverhouding te bieden.

Ontwerp

Opvallend aan de Flip S is het scharnier waarmee hij op ingenieuze wijze van een standaard laptop naar een tablet kan worden gedraaid, met verschillende gebruiksniveaus ertussenin. Dit scharnier houdt het scherm en het toetsenbord stevig verbonden, terwijl het op elk punt in de draaiing strakke lijnen aflevert.

Hoewel we niet overtuigd zijn van een aantal van de manieren waarop fabrikanten willen dat we hybrides gebruiken, zijn we nog steeds onder de indruk van hoe ze werken wanneer ze goed gemaakt zijn, en dit is een geweldig voorbeeld voor deze categorie.

De afwerking van deze Royal Blue-uitvoering (hij is ook verkrijgbaar in Smoky Grey) is in eerste instantie prachtig, hoewel hij gemakkelijk vingerafdrukken oppikt. Een paar vingerafdrukken hier en daar is één ding, maar op deze weelderige blauwe afwerking vallen ze echt op, en iedereen die ook maar een beetje detailgericht is, zal heel wat werk moeten verrichten om de laptop schoon te houden.

Je gaat je vingers er niet van kunnen afhouden. De laptop is prachtig en ligt enorm goed in de hand, vooral in de tabletmodus. Door zijn gewicht van amper 1,1kg en schermformaat van 13,3 inch kan je hem eenvoudig in een rugzak stoppen. Zelfs de oplader is klein genoeg om probleemloos met je mee te nemen.

Asus beweert dat de ZenBook Flip S de dunste hybride ter wereld is, en met een dikte van 1,09cm lijkt hij dat zeker te zijn. Er is een klein minpuntje aan het feit dat er niet veel ruimte is voor aansluitingen, er zijn enkel USB 3.1 Type-C-poorten aanwezig. Er is een volumeknop aan de zijkant, naast de aan/uit-knop, die handig is als je hem in tabletmodus gebruikt. De vermeldenswaardige onderdeel aan de zijkant is de vingerafdruksensor, die goed werkt ondanks zijn kleine formaat.

We waren wel bang dat dit superslanke ontwerp een bijzonder onaangename toetsenbordervaring zou opleveren, maar dit was niet het geval. Tijdens het gebruik hadden we er geen enkel probleem mee om het te typen, en het grootste deel van deze review is met de ZenBook Flip S geschreven. Nog verrassender is het feit dat het touchpad perfect bruikbaar was, dus het is niet nodig om een muis mee te nemen voor onderweg. Het touchscreen geeft je bovendien nog een extra optie.