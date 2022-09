De Apple Watch 8 is de kleinste upgrade tot nu toe. Als je niet geïnteresseerd bent in het gebruik van de temperatuursensor om je menstruatiecyclus bij te houden, dan zijn er haast geen nieuwigheden voor je. De lagere prijs van bestaande modellen werkt tot slot niet in het voordeel van de Watch 8.

De Apple Watch Series 8 lijkt sterk op de Apple Watch 7 van vorig jaar en, euhm, binnenin is dat eigenlijk ook zo.

De belangrijkste focus zal natuurlijk liggen op de nieuwe Apple Watch Ultra, maar de Watch 8 sluit zich aan in het rijtje van reguliere smartwatches.

Zijn er grotere veranderingen die we op het eerste gezicht niet zien of is de Apple Watch 8 niet veel meer dan een Apple Watch 7 met een nieuw likje verf? We voelden hem alvast kort aan de pols.

Apple Watch 8 prijs en lanceringsdatum

(Image credit: TechRadar)

Wie een Apple Watch 8 wil, mag daarvoor minstens 499 euro neertellen. Wil je een grotere kast of LTE-ondersteuning? Dan mag je daar nog enkele tientallen euro's bij tellen.

Alle prijzen zien er als volgt uit:

41mm aluminium kast met GPS voor 499 euro

41mm aluminium kast met GPS en LTE voor 619 euro

45mm aluminium kast met GPS voor 539 euro

45mm aluminium kast met GPS en LTE voor 659 euro

41mm roestvrijstalen kast met GPS en LTE voor 899 euro

45mm roestvrijstalen kast met GPS en LTE voor 949 euro

Je kan vanaf vrijdag 9 september de Apple Watch 8 bestellen en op vrijdag 16 september ligt hij in de winkelrekken.

Design

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch 8 behoudt het bekende ontwerp en voegt daar enkele nieuwe kleuren aan toe. Die kleuren zijn dan ook het enige grote verschil met de Apple Watch 7.

Als je een opfrissing van de features van vorig jaar nodig hebt: een groter scherm en upgrade naar 41mm / 45mm kast. Diezelfde afmetingen zien we terug op de Apple Watch 8.

De Watch 8 wordt geleverd in twee afwerkingen, roestvrij staal en aluminium. Het horloge wordt geleverd in vier kleuren voor de aluminium optie: middernacht, sterrenlicht, zilver, en product rood. De roestvrijstalen optie is er in drie kleuren: zilver, goud, en grafiet.

De Watch 8 heeft ook de digitale kroon en de ruitvormige app/aan/uitknop aan de rechterkant. Aan de onderkant krijg je weer de met kristal bedekte hartslagmeter.

(Image credit: TechRadar)

Dit is allemaal hetzelfde als de voorbije jaren, en de enige veranderingen zitten volledig onder de motorkap. Dit is vooral een iteratieve upgrade die bedoeld is om gebruikers van een oudere Apple Watch te overtuigen om voor een nieuwer model te gaan.

Het scherm is weer een always-on-display dat basisinformatie weergeeft als het horloge inactief is. Het horloge wekken door je pols naar je gezicht te brengen, verloopt nog steeds erg vlot. We hadden ook niets anders verwacht van de nieuwe S8-chipset.

Nieuwe temperatuursensor

(Image credit: TechRadar)

De grote veranderingen aan de Apple Watch 8 zitten binnenin. Daar zien we een nieuwe temperatuursensor en de nieuwe S8-chip.

Laten we eens kijken naar de temperatuursensor. Deze leert de basissnelheid van je lichaam kennen en geeft je nauwkeurigere inzichten in je menstruatiecyclus. Dit is handig voor gezinnen die een eerste kindje willen krijgen (of net niet).

Apple heeft veel moeite gedaan om erop te wijzen dat dit met terugwerkende kracht werkt. De Watch 8 zal niet in staat zijn om je cycli in de toekomst te voorspellen, maar moet je meer inzicht geven in het natuurlijke ritme van je lichaam.

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft ook heel duidelijk gemaakt dat deze gegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming met iemand kunnen worden gedeeld. Zelfs Apple heeft geen toegang tot de gegevens tenzij jij die eerst geeft.

De temperatuurveranderingen worden waargenomen met een sensor op de huid en een andere net onder het display bovenop de Watch 8. De temperatuursensor van Watch 8 lijkt op het eerste gezicht vrij nauwkeurig en kan wijzigingen tot op 0,1 graad detecteren.

Door 's nachts data te verzamelen probeert de Apple Watch 8 tot slot te voorspellen hoe je lichaam reageert op zaken als menstruatie, ziekte, jetlag en meer. Hou er rekening mee dat het gaat om voorspellingen en dat de realiteit hiervan kan afwijken.

(Image credit: TechRadar)

Crashdetectie

Een andere nieuwe functie, die we helemaal niet kunnen testen, is crashdetectie bij auto-ongevallen. Met behulp van een verbeterde gyroscoop en een versnellingsmeter die nu G-krachtveranderingen tot 256G kan waarnemen, is Apple er vrij zeker van dat de nieuwe Watch 8 ongevallen kan detecteren. Daarna kan de Watch 8 onmiddellijk de hulpdiensten waarschuwen, waarbij alle gegevens worden doorgegeven, mocht je bewusteloos zijn. Dit werkt alleen als je in beweging bent, dus het gebruikt GPS en verbinding met de iPhone om volledig te begrijpen of je in een auto zit.

Deze generatie is moeilijk aan te raden als je de Watch 7 (of 6) aan een veel lagere prijs kan vinden. De Watch 8 geeft je wat extra gemoedsrust in het verkeer, maar daar stopt het dan ook.

(Image credit: TechRadar)

Als elke Apple Watch die je kunt kopen crashdetectie heeft, zal dat een echte reden zijn om ze kopen. Het is gewoon niet genoeg om de Watch 8 te kunnen aanraden, zeker nu we ook de goedkopere Apple Watch SE 2 hebben.

Wat de gezondheidsfuncties betreft, zijn alle functies van voorheen aanwezig: atriumfibrillatiedetectie, bloedzuurstof, een ECG en nog veel meer dat je kan waarschuwen voor eventuele onregelmatigheden.

Nogmaals, dit is niets al te nieuws: gezien de overvloed aan oudere Apple Watch-modellen die nog steeds te koop zijn.

Apple Watch 8 batterij

(Image credit: TechRadar)

De batterijduur van de Watch 8 is hetzelfde als normaal: 18 uur. Hou die oplader dus maar bij de hand.

Nieuw is de low power-modus, die de levensduur kan verlengen tot 30 uur. Deze nieuwe modus schakelt het always-on-scherm uit, evenals enkele automatische tracking features, en vertraagt sommige sensoren. Het is vreemd dat we deze feature nu pas zien, maar het goede nieuws is dat hij beschikbaar zal zijn op alle Apple Watches die de WatchOS9-update krijgen (Apple Watch 4 en nieuwer).

Dit is waarschijnlijk nog steeds te laag voor sommige mensen, vooral als je 's nachts je lichaamstemperatuur wilt bijhouden. Apple raadt aan om het horloge op te laden voor het slapengaan (of tijdens het douchen bijvoorbeeld), maar dit is erg onhandig naar onze mening.

Wie slim dacht de zijn en wil slapen met de low-power modus, moeten we teleurstellen. Dan wordt de temperatuursensor uitgeschakeld en dat is net de sensor die 's nachts het meeste werk moet doen.

Vroeg oordeel

Het is echt moeilijk om heel positief te zijn over de nieuwe Watch 8, vooral nu de Watch Ultra laat zien wat Apple werkelijk kan.

Apple's gewoonte om het apparaat slechts lichtjes te upgraden ten opzichte van het jaar ervoor is hier nog steeds aanwezig. Ze hopen natuurlijk dat gebruikers gewoon hun oude Apple Watch 7 inruilen voor een korting op de Apple Watch 8 zonder van dichtbij naar de nieuwe features te kijken.

Aangezien de Watch SE 2 veel van de nieuwe functies van de Watch 8 heeft en een stuk goedkoper is, zijn wij geneigd om die aan te raden. We zijn alvast benieuwd wat de verkoopcijfers van beide modellen zullen zijn.