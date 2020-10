Age of Empires 3: Definitive Edition voor PC

Age of Empires 3: Definitive Edition is nooit de sterkste RTS uit de AoE-familie geweest, en de remaster kan daar helaas weinig aan veranderen. Dat belet het echter niet om toch een leuk spel te zijn voor liefhebbers van de reeks, en nu ziet het er in 4K nog eens prachtig uit.

Age of Empires 3: Definitive Edition probeert zich met een remaster van het spel opnieuw een weg te banen naar onze huidige spelbibliotheken. Het originele spel, dat in 2005 uitkwam, is na vijftien jaar terug op PC en in een iets meer modern jasje gestoken.

Wij hebben ons in het spel verdiept om te kijken of deze remaster van de oude RTS erin slaagt om een spel te leveren wat de tand des tijds kan doostaan.

Microsoft bracht in 2019 al de remasters van Age of Empires 1 en 2 uit, en nu is het derde en laatste spel uit de reeks aan de beurt. Age of Empires 3: Definitive Edition is voor €19,99 te verkrijgen via de Microsoft Store of Steam. Het is tevens inbegrepen bij de Xbox Game Pass voor PC, mocht je daar gebruik van maken.

De Age of Empires-reeks is bij veel gamers zeer geliefd, aangezien het ongetwijfeld bij velen de nodige nostalgie loswrikt. Veel gamers maakten dankzij deze reeks voor het eerst kennis met RTS-games, en dankzij de schaal, diepgang en leuke cheatcodes (in de vorm van blauwe sportwagens bijvoorbeeld) waren Age of Empires 1 en 2 vroeger spellen die veel mensen in huis hadden.

Age of Empires 3 kwam in 2005 uit, zes jaar na AoE 2, en was daarmee de jongste telg in de AoE-familie. Gezien de populariteit van AoE 2 lagen de verwachtingen dan ook heel hoog, maar het spel slaagde er niet in om deze waar te maken. Met het uitbrengen van deze remasters wil Microsoft de spellen en al hun nostalgie opnieuw bij het publiek krijgen wat hiermee is opgegroeid. Als ze hiermee ook nieuwe spelers kunnen aantrekken, dan is dat mooi meegenomen.

De remasters van deze spellen komen er ook in afwachting van Age of Empires 4, dat reeds in 2017 werd aangekondigd. Fans zitten al even te wachten, en zo krijgen ze de mogelijkheid om zich nog even bezig te houden tot de release van het nieuwe spel. Een releasedatum is nog niet bekend, al wordt er wel verwacht dat dit in 2021 zal plaatsvinden.

Daarnaast moeten we melden dat het de voorbije jaren toch best wat stilletjes is geweest in het RTS-genre. De populariteit van spellen zoals Warcraft 3 en de Starcraft-reeks is al eventjes gaan liggen (toch in onze contreien), en dat vinden we best wel jammer. Nieuwe games, zoals Iron Harvest, komen mondjesmaat uit, maar wekken vaak niet dezelfde interesse op als vroeger. We hopen alvast dat de remaster van Age of Empires 3 hier mee verandering in brengt.

(Image credit: Tantalus)

Verbeteringen onder de motorkap

Voor deze remaster van Age of Empires 3 heeft het team een hele resem aanpassingen gemaakt om het spel op te krikken naar de standaarden van 2020. Spelers kunnen bij de herwerking genieten van veldslagen in 4K-graphics. Ook is er nu ondersteuning voor ultrawijde schermen beschikbaar, om zo meer controle te hebben over het speelveld. Als je op zoek bent naar grotere uitdagingen, dan kan je nu ook gebruik maken van 'Cross Network-play', en zo in de vernieuwde multiplayer de strijd aan gaan met vrienden van over de hele wereld.

De assets van de versie uit 2005 zijn allemaal op de schop gegaan en volledig herwerkt. Ook zijn de schaduwen en het licht verbeterd, en er valt niet te ontkennen dat het spel er in zijn geheel veel beter uitziet dan de originele versie. Verder hebben ze tevens alle cinematics ook opgepoetst, waardoor er niets uit de toon valt.

Als het op gameplay aankomt zijn er ook daar upgrades doorgevoerd. Er is tijdens de ontwikkeling geluisterd naar de input van spelers, waardoor er aanpassingen zijn gemaakt aan de interface, zoals het beter vertonen van de voortgang bij de constructie van gebouwen.

Daarnaast is volgens Microsoft ook de physics engine van het spel aangepast, waardoor soldaten nu met een welgemikt kanonschot achteruit vliegen. Dat lijkt dan ook leuk, maar om eerlijk te zijn hebben we op enkele kleine aanpassingen zoals dit na hier weinig van gemerkt. De gevechten hebben nog altijd de neiging om wat gedateerd en onafgewerkt klungelig aan te voelen.

(Image credit: Microsoft)

Nieuwe content

Naast de nodige esthetische aanpassingen brengt de Definitive Edition ook nog een hele resem inhoudelijke vernieuwingen met zich mee.

Om te beginnen zijn er twee nieuwe beschavingen toegevoegd waarmee spelers aan de slag kunnen: de Inca's en de Zweden. Ook hier heeft elke beschaving een nieuwe speelstijl, waarbij de Zweden goedkope huurlingen kunnen rekruteren en de Inca's op hun beurt goed versterkte steden kunnen bouwen. Uit ervaring kunnen we zeggen dat ze leuk zijn om mee vechten in skirmish- en multiplayer-spelletjes, maar ze brengen helaas geen aparte verhaal-missies met zich mee.

Ook heb je nu toegang tot The Art of War, een reeks trainingsmissies die je kennis laten maken met de meer verfijnde technieken van AoE 3. Daarnaast heb je ook nog de Historic Battles, waarbij je naar een historisch conflict wordt getransporteerd om het bevel te voeren over een van de legers die toen deelnamen. Deze nieuwe content zal je ongetwijfeld enkele tientallen uurtjes zoet houden, en je leert deze stukken bloederige geschiedenis misschien zelfs beter plaatsen.

Bij het herwerken is er ook aandacht gegaan naar het opfrissen van de geschiedenis en representatie van de Noord-Amerikaanse inheemse bevolking. Daarvoor zijn de ontwikkelaars bij historici en stamconsulenten te rade gegaan, waarna ze de campagne van deze factie hebben aangepast om meer waarheidsgetrouw te zijn.

Voor de die-hard fans die op zoek blijven naar een uitdaging is er ook nieuwe moeilijkheidsgraad voor bots toegevoegd. Dit maakte ons alvast heel blij, maar bleek, ondanks de oprecht hogere moeilijkheidsgraad, toch nog steeds geplaagd te zijn door een gebrekkige en voorspelbare AI.

(Image credit: Microsoft)

Minpunten

Alle leuke verbeteringen ten spijt moeten we toch toegeven dat we ons tijdens het spelen nog aan enkele kwaaltjes hebben gestoord. De AI blijft een beetje ondermaats en had van ons een betere upgrade mogen krijgen. Bij gevechten heb je niet de nodige controle en blijft de AI voorspelbaar. Als je jouw krijgers de opdracht geeft om zich te verplaatsen, dan kan je soms gekke keuzes van de pathfinder zien als soldaten eerst veel moeite doen om zich door de rest van jouw leger te worstelen om daarna recht in de vuurlinie te lopen, waardoor je best wel gefrustreerd kan geraken. Op momenten dat je grote veldslagen verwacht, merk je ook op dat het vechten niet echt zo strak aanvoelt en dat je met een bende soldaten vecht in plaats van een 'georganiseerd' leger.

Hier valt het ons op wat onze frustraties waren bij het spelen van dit spel in 2005, en we vinden het dan ook jammer dat de verdere ontwikkeling van AoE 3 voornamelijk op het grafische aspect is blijven steken. Qua gameplay blijft het gewoon de beperkte en weinig elegante RTS dat het vroeger was, en dat zorgt er al snel voor dat zelfs fans van het genre zich, ondanks de toevoegingen, snel gaan vervelen.

Eindoordeel

Age of Empires 3: Definitive Edition slaagt er met deze remaster in om een mooie herwerking te maken van een strategiespel dat voor velen gedateerd kan aanvoelen. Het speelt vlot en dankzij de nieuwe content heb je extra speelplezier. Helaas doet het weinig aan het feit dat Age of Empires 3 als RTS soms wat onhandig speelt en daarmee nooit uit de schaduw van zijn voorgangers is kunnen stappen.

Fans van de Age of Empires-reeks, en zeker dit derde spel, zullen zich hier kostelijk mee amuseren en genieten van de verbeterde graphics en soundtrack. De prijs van €19,99 vormt hierbij dan ook geen groot obstakel. Als je echter geen fan was van het origineel, dan zal deze versie je ook niet kunnen overtuigen.