Kingston IronKey D500S biedt mobiele gegevensbescherming op militair niveau

Kingston heeft vandaag de Best-in-Class Kingston IronKey™ D500S gelanceerd, een hardwarematig versleutelde USB-flashdrive die beveiliging op militair niveau biedt voor vertrouwelijke gegevens.

D500S is in behandeling voor een FIPS 140-3 Level 3 certificatie, dankzij verbeteringen van het Amerikaanse Nationale Institute of Standards & Technology (NIST). De essentie daarvan: veilige microprocessorupgrades voor sterkere beveiliging en aanvalsbescherming voor bijvoorbeeld de overheid en Defensie. De schijf voert zelftests uit bij het opstarten en bevat thermische en spanningsbeveiliging om automatisch uit te schakelen wanneer een bepaalde limiet wordt bereikt. De robuuste, zinken case van de D500S is waterdicht, stofbestendig, bestand tegen schokken en trillingen volgens militaire normen, crashbestendig en gevuld met epoxy, en beschermt de interne componenten tegen aanvallen.

Met de Multi-Wachtwoord optie met Complexe of Passphrase modus hebben gebruikers de volledige verantwoordelijkheid over hun gegevens. Dat maakt het gemakkelijker om een wachtwoord te onthouden om de strenge beveiliging te ontgrendelen. De beheerder kan een gebruikerswachtwoord resetten en een eenmalig herstelwachtwoord instellen om de toegang te herstellen als het gebruikerswachtwoord vergeten is. Zowel de beheerder als de gebruiker kunnen een sessiegebaseerde alleen-lezen modus instellen om de schijf te beschermen tegen malware op niet-vertrouwde systemen. Daarnaast kan de beheerder ook een globale alleen-lezen modus instellen totdat deze wordt gereset. Om te voorkomen dat gegevens in verkeerde handen vallen, kan de beheerder een Crypto-Erase wachtwoord invoeren dat de gegevens vernietigt en de schijf reset om onbevoegde toegang in risicovolle situaties te voorkomen.

De D500S bevat uitstekende functies net zoals de andere producten uit de Kingston IronKey line-up, zoals XTS-AES 256-bit encryptie, bescherming tegen BadUSB en Brute Force aanvallen met digitaal ondertekende firmware en een Virtual Keyboard voor keylogger en screenlogger bescherming. D500S is bovendien de eerste beveiligde USB die een dubbel intern compartiment heeft. De beheerder kan twee veilige compartimenten van aangepaste grootte maken voor de beheerder en gebruiker. Zo creëer je een Hidden File Store, om bestanden naar wens in het gebruikerscompartiment te plaatsen. Bij gebruik van niet-vertrouwde systemen of bij het delen van de schijf, houden de verborgen bestandsarchieven op die manier gegevens veilig en onzichtbaar tenzij ze op de juiste manier worden geopend.

De D500S biedt veel personalisatiemogelijkheden, voldoet aan TAA/CMMC10 en is gemaakt in de VS. Verkrijgbaar in snelle dubbel kanaalsprestaties met een capaciteit tot 512 GB, ondersteund door 5 jaar garantie met gratis technische ondersteuning. Een D500SM-model met bedrijfsbeheer en een optioneel beheerde aangepaste schijf zijn ook beschikbaar .

Kingston IronKey D500S specs