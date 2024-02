Microsoft Teams voegt muteknop voor algemene kanalen toe

Het kan binnenkort een stuk makkelijker worden om wat rust te vinden in de constante stroom van meldingen in Microsoft Teams. Dankzij een nieuwe update kunnen gebruikers nu alle algemene kanalen in hun organisatie muten en verbergen. Microsoft zegt dat dit je zal helpen concentreren op de kanalen die voor jou het belangrijkst zijn.

De functie staat nu in de officiële Microsoft 365-roadmap en zal beschikbaar worden gemaakt voor alle gebruikers. De update zal de productiviteit van Microsoft Teams-gebruikers gegarandeerd verbeteren, aangezien je nu zelf bepaalt welke kanalen meldingen mogen sturen.

Microsoft Teams-kanalen

De update is beschikbaar voor Windows, Mac, de webversie van Teams, Android en iOS. Dit is de meest recente update in een reeks recente wijzigingen en upgrades voor Teams. Het achterliggende doel van deze updates is het geheel intuïtiever en minder opdringerig maken.

Een andere recente update stelt gebruikers bijvoorbeeld in staat agendameldingen rechtstreeks in de Microsoft Teams-activiteitenfeed te beheren. Op die manier hoef je niet voortdurend te schakelen tussen apps om meldingen te verwijderen.

Microsoft kondigde bovendien aan dat het bezig is om gebruikers de mogelijkheid te geven een inkomend gesprek naar je voicemail te sturen zonder het te hoeven accepteren of weigeren. Hierdoor kan je je beter concentreren op belangrijke taken. Een andere nieuwe update stelt gebruikers in staat berichten van de ene naar de andere chat door te sturen met slechts één klik.

Ten slotte verplaatst een nieuwe Windows 11-update herinneringen van Microsoft Teams naar de aanbevolen sectie van het Startmenu. Dat betekent dat waarschuwingen voor videogesprekken veel duidelijker zullen zijn, waardoor je hopelijk nooit meer een meeting mist.