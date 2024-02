Apple onthult nieuwe open-source programmeertaal

Apple heeft aan het begin van februari Pkl aangekondigd. Dit heeft niets te maken met iPhones of MacBook, maar is een nieuwe open-source embeddable configuration language die allerlei configuratietaken eenvoudiger moet maken. Op de website van Apple kan je nu een korte rondleiding vinden van de meest recente Pkl-versie (0.25).

Volgens die rondleiding is Pkl ontworpen rond een sleutelwaardestructuur, die verwant is aan JSON, in plaats van imperatieve instructies zoals andere traditionele programmeertalen. Apple heeft Pkl ontworpen om zich te specialiseren in configuraties, samen met een paar quality-of-life-functies. Pkl ondersteunt momenteel JSON, XML en YAML property lists om statische configuratiebestanden te genereren.

Meer dan gewoon handig

Pkl wil meer zijn dan alleen een helpende hand in je configuratieflow en Apple zegt dat Pkl op zichzelf kan staan als een veilige en gemakkelijke te gebruiken configuratiebibliotheek. Hoewel het momenteel nog maar vier dagen geleden is dat de eerste versie van Pkl is uitgebracht, zijn er al talen beschikbaar voor Jafa, Kotlin, Swift en Go. Hopelijk wordt deze lijst nog verder uitgebreid.

Apple lijkt erg enthousiast over Pkl. Het lijkt wel een nieuwe manier om een programmeertaal op te zetten. Ook al zullen we over een paar jaar niet meer op dezelfde manier spreken over Pkl als over Python, we kunnen op zijn minst zeggen dat het een creatieve oplossing is voor een bestaand probleem.

Inmiddels is er een Github-pagina voor Pkl, met een link naar de relevante documentatie om aan de slag te gaan met de Pkl command line interface, beschikbaar op macOS, Linux, Alpine Linux en Java. Hoewel Java zorgt voor multiplatformondersteuning, zijn er hier wel beperkingen: het vereist een Java 8 (of hoger) runtime op het systeempad, heeft een merkbare opstartvertraging en voert complexe Pkl-code langzamer uit dan de native uitvoerbare bestanden.