Tweedehands smartphones zijn (nog) geen populaire kerstcadeaus

Een tweedehands kerstcadeau? Ruim de helft van de Belgen vindt het niet erg om een cadeau te krijgen dat tweedehands is en één op drie ziet het zitten om er zelf eentje geven. In Nederland liggen de cijfers zelfs nog hoger. Dat blijkt uit een studie van iVOX in opdracht van Swappie. In tijden van duurzaamheid en inflatie is een tweedehands geschenk een aantrekkelijk alternatief voor een nieuw cadeau. Toch valt op dat tweedehands bij ons minder is ingeburgerd dan in Nederland.

Ongeveer een derde (33,8%) van de duizend Belgen die aan de survey deelnamen, heeft ooit een tweedehands cadeau gekregen. Daarnaast heeft 36,9% er zelf al eens eentje uitgedeeld. De survey, die ook in Nederland aan een gelijkaardig publiek is voorgelegd, toont wel aan dat onze noorderburen een stuk meer vertrouwd zijn met tweedehands geschenken. Zo mocht bijna de helft (46,7%) van de Nederlanders er ooit eentje ontvangen en heeft 50,4% zelf een tweedehands artikel geschonken.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Nederlanders iets meer bereid zijn om een tweedehands cadeau te geven of te krijgen. Zo’n 67% vindt het niet erg als ze straks een dergelijk cadeau mogen uitpakken – tegenover 53% van de Belgen. Ook opvallend: hoe jonger de respondent, des te groter de kans dat die persoon ervaring heeft met tweedehands geschenken. Zo kreeg 51,6% van de Belgische deelnemers jonger dan 34 jaar een cadeau dat tweedehands is. Bij de 55-plussers is dat slechts 18,7%.

Duurzaam en financieel aantrekkelijk

Een tweedehands cadeau biedt tal van voordelen. Aan de ene kant is het natuurlijk goedkoper dan een gloednieuw product, maar het is ook beter voor de planeet om een bestaand item een tweede leven te geven. Ongeveer 31% van de Belgen zet geldbesparing boven duurzaamheid in de keuze voor een tweedehands cadeau, terwijl 38% toch vooral de groene kaart wil trekken. Opmerkelijk is dat bij de jongeren (onder 34 jaar) bijna 40% kostenbesparing als argument boven duurzaamheid plaatst.

Waarom dan nog steeds relatief weinig mensen ervaring hebben met tweedehands geschenken? Dat heeft voor een stuk te maken met het feit dat nieuwe cadeaus gemakkelijker te verkrijgen zijn. Zo geven bijna zeven op tien respondenten aan dat ze moeite hebben om tweedehands producten te vinden.

Wat houdt ons tegen

De helft (52%) twijfelt aan een tweedehands geschenk omwille van de perceptie omtrent zo’n cadeau – in Nederland blijkt perceptie een minder groot struikelblok (37%) om tweedehands te kopen.

Tot slot geven ruim zes op tien Belgen aan dat ze twijfelen omdat ze niet zeker zijn van de staat van een tweedehands product. Over de kwaliteit maken ze zich iets minder zorgen: minder dan 30% zegt geen vertrouwen te hebben in de kwaliteit van een geschenk dat ze op de tweedehands markt kopen.

Elektronica hinkt achterop

Op de vraag welk soort tweedehands product respondenten als cadeau zouden geven, komen vooral klassieke categorieën naar boven. Zo staan boeken (44%) en speelgoed (37%) gemiddeld het vaakst in de top drie. Ook CD’s, DVD’s, vinylplaten en games (29%) doen het goed, gevolgd door meubels en decoratie (27%). Kleding en accessoires (20%) hinken achterop, wat zeker geldt voor elektronica (12%). In Nederland doet elektronica het iets beter als tweedehands cadeau – bij 17% staat dit in de top 3.

Het is natuurlijk geen verrassing dat boeken en speelgoed het sterkst scoren als tweedehands artikelen. Dat slechts een minderheid aan elektronica denkt, maakt duidelijk dat er nog ruimte is voor deze sector. Swappie hoopt daar als specialist in het opknappen van iPhones snel verandering in te brengen.