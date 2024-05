Nieuwe Sony Xperia 1 VI kan extra ver inzoomen en kost 1.399 euro

Prijs en beschikbaarheid De Sony Xperia 1 VI is verkrijgbaar vanaf begin juni voor maar 1399 euro.

Sony introduceert haar nieuwste premium smartphone, de Xperia 1 VI. Deze smartphone is uitgerust met een telezoomlens die opnamen op grote afstand mogelijk maakt, met prachtige details tot wel 7,1x ingezoomd. Deze lens biedt een breed en gebruiksvriendelijk brandpuntsafstand van 85 mm tot 170 mm. Deze geavanceerde lens op de Xperia 1 VI zorgt ervoor dat je onversneden beelden krijgt bij elke brandpuntsafstand en dat je mooie professionele portretten kunt maken met een prachtig bokeh-effect. De 24 mm groothoeklens is uitgerust met de "Exmor T for mobile" sensor, die uitstekende low-light prestaties en supersnelle AF (autofocus) biedt met AF-tracking van onder andere de menselijke vorm.

Entertainment wordt naar een hoger niveau getild met het Bravia display van de Xperia 1 VI, dat door middel van AI-technologie "Powered by BRAVIA" is verbeterd. Deze technologie reproduceert de beeldkwaliteit van Sony TV's op het display, terwijl de speakers in dit toestel zorgen voor een superieure geluidskwaliteit.

Sony's uitgebreide expertise op het gebied van tv, audio en gaming, in combinatie met een batterijlevensduur van twee dagen, zullen al je verwachtingen van dit toestel overtreffen. De Xperia 1 VI levert namelijk de complete premium smartphone-ervaring.

Professionele fotografie

De Exmor T-sensor voor mobiel, ontwikkeld door Sony en gekoppeld aan de 24 mm lens in de Xperia 1 VI, levert beeldkwaliteit op het nivea van full-frame Alpha camera's. Hierdoor ontstaat er minder ruis en een breder dynamisch bereik bij weinig licht, en krijg je video's met een mooie, cinematische kleurweergave.

De telezoomlens op de Xperia 1 VI heeft een brandpuntsafstand van 85 mm tot 170 mm. Hiermee biedt dit toestel macro functionaliteiten met een maximale vergroting van ongeveer 2x en een minimale scherpstelafstand van 4 cm. Dit zonder te beschikken over een speciale macrolens. Deze telezoomlens levert hoogwaardige beelden van onderwerpen op afstand, geschikt voor zowel macro- als portretfotografie

Daarnaast maakt de macrofunctionaliteit van de Xperia 1 VI, mogelijk gemaakt door de zoomlensstructuur, close-up opnamen mogelijk die scherpe details en uitgesproken bokeh bevatten. Dit overtreft de visuele scherpte van het blote oog.

De achterste camera op de Xperia 1 VI gebruikt AI-technologie om het menselijk lichaam te herkennen, waardoor nauwkeurige AF-tracking mogelijk is, zelfs in uitdagende scenario's waarbij mogelijke obstakels het zicht belemmeren. Deze geavanceerde functionaliteit zorgt voor consistente en nauwkeurige tracking, wat het gemakkelijker maakt voor creators beelden vast te leggen in uiteenlopende omgevingen.

Nieuwe camera-app en display

De camera app van de Xperia 1 VI heeft ook een grote upgrade gekregen, met een gebruikersvriendelijke interface die is ontworpen voor naadloze navigatie. Deze upgrade benadrukt gebruiksgemak en biedt tegelijkertijd een breed scala aan creatieve tools, waaronder speciale opnamemodi zoals PSM en aanpasbare kleurinstellingen zoals 'Creative Look'. Daarnaast kan Touch Tracking nu automatisch helderheids- en kleuraanpassingen instellen. Met de introductie van de nieuwe Pro Video-modus, die gedetailleerde instellingen biedt voor video, kunnen gebruikers moeiteloos zowel foto's als video's vastleggen met precisie.

Het BRAVIA display van de Xperia 1 VI maakt gebruik van AI-remasteringtechnologie om het contrast, de kleur en de helderheid van het beeld te verbeteren. Deze technologie werkt in voordeel van jouw eigen content en van streamingdiensten. Om ook in heldere omgevingen te genieten van je nieuwe smartphone is het nieuwe display 1,5 keer helderder dan het display van de Xperia 1 V. Bovendien biedt de nieuwe Sunlight Vision op de Xperia 1 VI verbeterde zichtbaarheid buiten, niet alleen door het beeld helderder te maken, maar ook door middel van AI-technologie die overbelichte hooglichten voorkomt door de frames en de omgevingshelderheid in realtime te analyseren.

Duurzame batterij en topprestaties

De efficiënte batterij van de Xperia 1 VI bevat 5.000 mAh en is ontworpen voor een batterijduur van 2 dagen, allemaal binnen een lichtgewicht behuizing die dunner is dan het ontwerp van de voorgaande Xperia-modellen. Door middel van een warmte afvoerend component, een nieuw display met een laag energieverbruik en unieke energie-efficiëntietechnologie is het mogelijk om 36 uur lang te genieten van video’s op de Xperia 1 VI. Dit is ongeveer twee keer zoveel als mogelijk was op de voorgaande Xperia-modellen.

Battery Care en Xperia Adaptive Charging zorgen er niet alleen voor dat de batterij niet overbelast wordt tijdens het opladen, maar ondersteunen ook snelladen, waarbij de Xperia 1 VI in slechts 30 minuten ongeveer 50% van de batterijcapaciteit bereikt. Hierdoor heeft de batterij ook een levensduur van vier jaar. Daarnaast ondersteunt de Xperia 1 VI de nieuwe draadloze standaard Wi-Fi 7, waardoor snelle gegevensuitwisseling mogelijk is, wat de gebruikerservaring verbetert.

Het ultra-intelligente Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform opent deuren naar een wereld vol mogelijkheden. Met deze krachtige processor tilt de Xperia 1 VI jouw creatieve vermogen naar een hoger niveau, met ongeëvenaarde prestaties op het gebied van camera, audio, gaming en display.

FPS Optimizer optimaliseert dynamisch CPU-gebruik en de framesnelheid op basis van de game omgeving. De touch-invoer is verfijnd, met drie tracking-snelheden en twee niveaus van tiknauwkeurigheid. Dit zorgt voor een ongeëvenaarde game-ervaring, zowel tijdens het gamen als bij het live streamen, waar snelle reacties essentieel zijn. Daarnaast ondersteunt Qualcomm's Snapdragon 8 Gen3 Mobile Platform Elite Gaming snel en soepel gamen en een snelle en soepele videoweergave.