Eerste grote update Samsung Galaxy S24 Ultra maakt de camera's nog beter

We hebben onlangs gemeld dat de eerste grote update voor de Samsung Galaxy S24-serie de camera en het display zal verbeteren. Nu hebben we een beter idee van wat die camera-upgrades precies zullen zijn.

Ten eerste zal de update een nieuwe slider bevatten om de Vividness-beeldmodus aan te passen. Sommige gebruikers waren namelijk bezorgd over de kleurenweergave in die modus en door deze update kunnen ze die zelf bijstellen. Daarnaast zal de update voor de Samsung Galaxy S24-serie verschillende cameraverbeteringen introduceren voor de Galaxy S24 Ultra. Dat weten we nu zeker omdat de update al beschikbaar is in Zuid-Korea.

Volgens een moderator op het forum van Samsung (via 9to5Google) zal de nieuwe software-update de sluitertijd en videohelderheid van de Galaxy S24 Ultra verbeteren, evenals de belichting en kleurenweergave van onderwerpen. Als je ver inzoomt, zal de helderheid van tekst ook verbeterd worden.

De blogpost van de moderator is geschreven in het Koreaans, maar een snelle vertaling is genoeg om de changelog te begrijpen:

De beeldkwaliteit is verbeterd door de helderheid aan te passen bij opnamen met tegenlicht in de hi-res-modus.

De helderheid van tekst is verbeterd bij een hoog zoomniveau. (Alleen Galaxy S24 Ultra)

De helderheid en beeldkwaliteit van video's zijn verbeterd. (Alleen Galaxy S24 Ultra)

In de preview van de fotomodus is de helderheid van donkere gebieden binnenshuis verbeterd, evenals de scherpte van mensen. (Alleen Galaxy S24 Ultra)

De kleurenweergave is verbeterd door extra kleurgegevens toe te passen in de food-modus.

Kleuren zijn verbeterd door de verzadiging en witbalans aan te passen in de nachtmodus.

De beeldkwaliteit is verbeterd bij het inzoomen in de galerij na het fotograferen van een nieuw formaat (DNG) in de Expert RAW-app.

De weergave van snelle, bewegende onderwerpen bij tegenlicht is verbeterd. (Alleen Galaxy S24 Ultra)

De belichting en kleurenweergave van onderwerpen (mensen, bloemen, etc.) zijn verbeterd in de fotomodus. (Alleen Galaxy S24 Ultra)

Samsung had al bevestigd dat de aankomende update de zoom, portretmodus, nachtfotografie en videomogelijkheden van de hele Galaxy S24-serie zou verbeteren. Bovenstaande changelog geeft een gedetailleerdere kijk op wat we kunnen verwachten.

We zijn vooral blij om te zien dat de weergave van snelle, bewegende onderwerpen (d.w.z. sluitertijd) wordt verbeterd op de Galaxy S24 Ultra. In het verleden zijn er meerdere malen meldingen van Samsung-gebruikers geweest over lange sluitertijden en het is goed om te zien dat Samsung zich hiervan bewust is. Laten we hopen dat de update ook daadwerkelijk doet wat het bedrijf belooft.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er zijn weinig twijfels over de betrouwbaarheid van deze bron. Dezelfde moderator schreef vorige week al dat Instant Slow-Mo binnenkort naar oudere Samsung-smartphones komt. Zoals aangegeven, is de update inmiddels officieel beschikbaar in Zuid-Korea en Samsung past een update gewoonlijk niet aan wanneer die wereldwijd verspreid wordt.

In een e-mail aan 9to5Google geeft Samsung aan dat de eerste grote update voor de Galaxy S24-serie vanaf 22 februari beschikbaar zal zijn in andere landen. We hoeven dus niet lang meer te wachten tot de beste smartphones van Samsung nóg beter worden.