Dit zijn de specs en lanceringsdatum van de Samsung Galaxy S23 FE

Als je uitkijkt naar de Samsung Galaxy S23 FE, dan is het wachten misschien bijna voorbij, want volgens een nieuw lek wordt de smartphone in september gelanceerd. Yogesh Brar deelde deze informatie op Twitter, terwijl hij in maart nog beweerde dat de Galaxy S23 FE niet eens in ontwikkeling was. Hoewel we eerst dachten dat de smartphone nooit zou verschijnen, is de lancering nu bijna daar.

Brar heeft in het verleden al een aantal zaken nauwkeurig gelekt en andere bronnen spreken ook over een lancering in september. Een gespreide lancering behoort volgens de geruchten nog steeds tot de mogelijkheden. We weten in dat geval alleen niet welke regio's de telefoon eerst zullen krijgen.

Samsung Galaxy S23 FE- 6.4" FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200- 50MP (OIS) + 8MP + 12MP (Tele)- Selfie: 10MP- Android 13, One UI 5.1- 4,500mAh battery, 25W Charging- 4+5 years support- wireless charging, IP ratingSeptember releaseAugust 23, 2023 See more

Brars laatste lek bevat daarnaast specificaties, waaronder de mogelijke chipset: een Snapdragon 8 Gen 1 of een Exynos 2200. Het kan dat Samsung opnieuw verschillende chips per regio gaat gebruiken en in dit geval krijgt Europa de minderwaardige Exynos en Amerika de Snapdragon 8 Gen 1. In oudere geruchten werd alleen de Exynos 2200 vermeld, dus het is alsnog mogelijk dat iedereen deze die chip krijgt.

Een ander belangrijk punt zijn de camera's, want Brar vermeldt een 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), een 12MP-telefotocamera en een 8MP-sensor die vermoedelijk bij de groothoekcamera hoort. Nu hebben we deze cijfers al eerder gehoord van leaker Tech_Reve, maar die beweerde dat de 8MP-sensor voor de telefotocamera was en de 12MP-sensor voor de ultrawide. Tech_Reve heeft het ten slotte over een 12MP-camera aan de voorkant, terwijl Brar zegt dat we een 10MP-camera krijgen.

Overige specs en software

Verder zijn de vermelde specificaties grotendeels dingen die we al eerder hebben gehoord of verwachten op basis van het vorige model. Hij krijgt naar verluidt een 6,4-inch FHD+ scherm met een 120Hz refresh rate, een 4.500mAh-batterij met 25W-opladen, ondersteuning voor draadloos opladen en een IP68-classificatie voor stof- en waterdichtheid.

De Samsung Galaxy S23 FE zal naar verwachting Android 13 met Samsungs One UI 5.1 draaien zoals de reguliere Samsung Galaxy S23. Hij krijgt eveneens vier Android-updates en vijf jaar security-updates.

Als deze specificaties kloppen dan zal de Samsung Galaxy S23 FE aanzienlijk minder krachtig zijn dan de standaard Samsung Galaxy S23 met zijn Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Misschien is dit een manier om de kosten te drukken, aangezien de hoge prijs van de Samsung Galaxy S21 FE een van zijn grootste problemen was.