Android-smartphones hebben eindelijk hun eigen AirTag-trackers: zo werkt het

Google's vernieuwde Find My Device-netwerk is na een jaar eindelijk klaar. De eerste AirTag-achtige trackers voor dit netwerk zijn eindelijk gearriveerd om je te helpen verloren spullen op te sporen met je Android-telefoon. Het grote voordeel van de nieuwe trackers van Chipolo en Pebblebee is dat je ze kunt bevestigen aan waardevolle spullen die geen Bluetooth-connectiviteit hebben en ze op verschillende manieren kunt volgen met de nieuwe Find My Device-app van Google.

Dit nieuwe netwerk maakt anoniem gebruik van Bluetooth-gegevens van miljoenen Android-apparaten over de hele wereld (te beginnen in de VS en Canada), wat betekent dat je de exacte locatie van je item op een kaart kunt vinden met behulp van Google's Find My Device-app. Als het ergens in de buurt ligt, kun je via de app ook een geluid uit de tracker laten komen of een lampje laten knipperen.

Chipolo heeft de One Point tracker (34 euro) voor sleutels en de plattere Card Point tracker (30 euro) op de markt gebracht. Beide gebruiken Fast Pair om snel verbinding te maken met je Android-telefoon en hebben een IPX5-classificatie om ze te beschermen tegen regen. Chipolo zegt dat ze vanaf 27 mei worden verzonden.

Pebblebee heeft ook Clip- en Card-trackers die het nieuwe Android Find My Device-netwerk ondersteunen. De Pebblebee Clip (28,95 euro) voor het bijhouden van je sleutels en de Pebblebee Card (ook 28,95 euro) voor portemonnees zijn nu beschikbaar voor pre-order.

(Image credit: Pebblebee)

Pebblebee heeft ook een kleine tracker genaamd de Tag (wederom 28,95 euro) die slechts 6,5 gram weegt en een batterijduur tot acht maanden belooft. Dit is waar de trackers van Pebblebee verschillen van Chipolo, die in plaats daarvan een vervangbare batterij hebben die tot een jaar belooft mee te gaan.

Dit zullen niet de enige apparaten zijn die je kunt volgen via het nieuwe Find My Device-netwerk. De Eufy Smart Track Link en Smart Tag Card komen er ook aan voor Android, terwijl de Sony WH-1000XM5, JBL Tour Pro 2 en JBL Tour One M2 binnenkort ondersteuning krijgen na een software-update. Google heeft daarnaast gezegd dat de Pixel Buds Pro binnenkort aan het netwerk zullen worden toegevoegd.

Voor degenen die zich zorgen maken over privacy: het Find My Device-netwerk (en deze nieuwe trackers) geven waarschuwingen voor ongewenste tracking op zowel Android- als iOS-apparaten.

Hoe zit het met Tile?

(Image credit: Google)

Tile was een van de pioniers van smartphone-gebaseerde trackers en een van de eerste alternatieven voor de AirTags en Galaxy SmartTags, maar het lijkt erop dat het bedrijf geen trackers zal maken voor het Find My Device-netwerk.

Ondanks het feit dat Tile op Google's lijst met trackers stond in 2023, heeft Tile verteld aan Android Authority dat het bedrijf zich momenteel ergens anders op richt, met name Life360. Life360 beschrijft zichzelf als een "familie locator app", wat betekent dat het breder is dan Google's netwerk. In plaats van de ontwikkeling van trackers voor Google's Find My Device, zegt Tile dat het zich richt op het leveren van hun visie van een cross-platform-oplossing die locatiegebaseerde opsporing van mensen, huisdieren en voorwerpen mogelijk maakt.

Zoals Chipolo en Pebblebee hebben laten zien, zullen Android-gebruikers geen gebrek hebben aan trackers nu het Find My Device-netwerk wereldwijd wordt uitgerold.