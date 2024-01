Lancering OnePlus 12-serie wordt gevierd met pop-up-store in Hoog Catharijne

OnePlus opent op 3 februari om 13:00 uur een pop-up-store om de lancering van zijn nieuwe smartphones, de OnePlus 12 en OnePlus 12R, te vieren. De pop-up-store staat in winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht en is geopend van 13:00 tot 17:00 uur. Bezoekers worden uitgedaagd om uit de Room Beyond Belief te ontsnappen en hebben de mogelijkheid om de OnePlus 12 en OnePlus 12R aan te schaffen. Daarnaast maken bezoekers kans op grote prijzen, waaronder een OnePlus 12 en OnePlus 12R.

Room Beyond Belief

Mensen die de pop-up-store bezoeken, worden uitgedaagd om uit de Room Beyond Belief te ontsnappen. Dit is een exclusieve escape room geïnspireerd door de ongetemde schoonheid van de natuur, net zoals de OnePlus 12. In de escape room moeten bezoekers zich een weg naar buiten navigeren door gebruik te maken van het gloednieuwe toestel. Door dit te doen, maken bezoekers kans om verschillende fraaie prijzen te winnen, waaronder diverse OnePlus-goodies. De hoofdprijzen zijn een OnePlus 12 met Flowy Emerald-kleurstelling, OnePlus 12 met Silky Black-kleurstelling en een OnePlus 12R.

Speciale actie van Mobiel.nl

Voor de allereerste bezoeker is er een speciale actie opgezet in samenwerking met Mobiel.nl. De eerste 30 bezoekers die een OnePlus 12 in de pop-up-store aanschaffen, krijgen er gratis een Bang & Olufsen Beocom Portal-koptelefoon ter waarde van € 549,00 bij. Daarnaast komen 10 overige bezoekers die besluiten een OnePlus 12 aan te schaffen in de pop-up-store ook in aanmerking voor deze speciale actie.