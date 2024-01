Motorola introduceert drie spotgoedkope smartphones: moto g04, moto g24 en moto g24 power

Motorola kondigt drie nieuwe, betaalbare toestellen in de moto g-familie aan. De moto g04 levert ondanks de lage prijs niet in op uitstraling en design, noch op geavanceerde features zoals een AI-aangedreven camera. Met de moto g24 onthult Motorola een smartphone met hoogwaardige features en een verfijnde look & feel, uitgegeven in drie stijlvolle kleuren. De moto g24 power is er speciaal voor de intensieve smartphonegebruiker. Waar de reguliere g24 al komt met een 5000 mAh batterij, levert de g24 power niet alleen een 6000 mAh batterij voor genoeg energie voor twee dagen gebruik, de TurboPower 30 oplader zorgt tevens dat je binnen enkele minuten weer urenlang actief kunt zijn. Verder draaien de drie telefoons Android 14 uit de doos.

Moto g04

(Image credit: Motorola)

De moto g04 is gemaakt van premium, waterafstotend materiaal en heeft een vingerafdruklezer aan de zijkant voor extra gebruikersgemak. De moto g04 verschijnt in een palet van levendige kleuren - Concord Black, Sea Green, Satin Blue en Sunrise Orange . Het toestel heeft een extra helder 6,6" HD+ scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz voor naadloos scrollen en een intelligente aanpassing van de verversingssnelheid om batterij te besparen. De High Brightness-modus en Night Light-modus zorgen voor een optimale kijkervaring. Dolby Atmos levert rijk, multidimensionaal geluid via luidspreker of headset. De 16MP AI-camera van de moto g04 bevat automatische verbeteringen zoals scherpstelmogelijkheden, slimme functies zoals HDR en Portretmodus en een Face Retouch-functie in de frontcamera. De moto g04 levert niet in op snelheid doordat de RAM Boost opslagruimte om kan zetten in virtuele RAM van 8GB.

De moto g04 (64GB) is vanaf 12 februari beschikbaar in de kleuren Concord Black, Sea Green, Satin Blue en Sunrise Orange met een verkoopprijs van 119,99 euro.

Moto g24 en moto g24 power

(Image credit: Motorola)

Net als de moto g04 komen ook de g24 en de g24 power met Dolby Atmos immersive audio en de RAM Boost functie. De toestellen zijn daarnaast uitgerust met respectievelijk 128 GB en 256 GB aan ingebouwde opslagruimte zodat gebruikers voldoende ruimte hebben voor hun foto’s, video’s en apps. De beide moto g24’s hebben een 6.56 HD+ display met een verversingssnelheid van 90Hz dat automatisch aanpast naar 60Hz als het toestel in auto mode staat, om batterij te besparen.



De moto g24 toestellen bevatten allebei een 50MP10 camera met Quad Pixel-technologie voor levendige foto’s. Auto Night Vision verbetert de prestaties bij weinig licht en maakt gebruik van AI om automatisch omgevingslicht te detecteren en de instellingen hierop aan te passen. Voor close-up foto’s kunnen gebruikers de Macro Vision-lens gebruiken, terwijl de 8MP frontcamera zorgt voor de mooiste selfies.

De moto g24 (128 GB) is vanaf 29 januari verkrijgbaar in de kleuren Matt Charcoal, Ice Green en Pink Lavender met een verkoopprijs van 129,99 euro en de moto g24 power 256GB is vanaf 29 januari verkrijgbaar in de kleuren Ink Blue en Glacier Blue met een verkoopprijs van 179,99 euro.