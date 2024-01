Met deze radioactieve batterij gaat je toekomstige telefoon 50 jaar mee zonder opladen

Een Chinees bedrijf heeft een nieuwe radioactieve batterij ontwikkeld die je telefoon 50 jaar lang kan laten werken zonder hem op te laden. Betavolt Technology beweert miniatuurbatterijen met nucleaire energie te hebben ontwikkeld. Zo'n batterij is amper 15 x 15 x 5 mm groot en bijgevolg kleiner zijn dan een muntstuk. De compacte batterij maakt gebruik van de radioactieve isotoop Nikkel 63 om 100 microwatt en een spanning van 3V elektriciteit op te wekken door middel van radioactief verval.

De batterij bevindt zich momenteel in de testfase en Betavolt is van plan om ze in massaproductie te laten gaan voor commerciële apparaten zoals smartphones en drones. Het bedrijf voegt hieraan toe dat nucleaire accu's ook kunnen worden gebruikt voor lucht- en ruimtevaartapparatuur, AI, medische apparatuur, geavanceerde sensoren en micro-robots.

Betavolt wil de technologie eerst verder verbeteren zodat het in 2025 een 1-watt batterij kan produceren. Hoewel het een lange weg te gaan heeft, lijkt het bedrijf ervan overtuigd dat het met zijn ontwikkeling ver voor ligt op bedrijven in Europa en Amerika.

Kleine nucleaire batterijen

Deze technologie zou een revolutie teweeg kunnen brengen, aangezien opladers of powerbanks overbodig worden op deze manier. Zo ontstaan apparaten die continu blijven werken. Daarnaast verliest dit type batterij ook geen lading door hem voortdurend op te laden, een probleem dat vaak voorkomt bij smartphones die langer in gebruik zijn.

Het zou zelfs veiliger kunnen zijn, want Betavolt beweert dat de BV100 niet in brand vliegt of explodeert als hij doorboord zou worden. Die onbeperkte energie zou kunnen zorgen voor drones die continu vliegen, smartphones die constant werken en elektrische auto's die je niet moet opladen.

Momenteel worden nucleaire batterijen al gebruikt, maar niet in consumententechnologie. Je vindt ze namelijk terug in ruimtevaartuigen, onderwatersystemen, geautomatiseerde wetenschappelijke stations en vaartuigen zoals de Mars Rover. Die batterijen zijn echter groot, zwaar, genereren veel warmte en zijn duur. Betavolt zegt echter dat het een andere aanpak gebruikt.

Hoe werkt de radioactieve batterij van Betavolt?

Om de radioactieve batterij te maken, gebruikten de wetenschappers van Betavolt nikkel-63, een radioactief element, als energiebron en vervolgens diamanten halfgeleiders als energieomzetters. Het team ontwikkelde een diamanthalfgeleider met één kristal van slechts 10 micron dik en plaatste vervolgens een 2 micron dikke nikkel-63 plaat tussen twee diamanthalfgeleiders. Het verval van de radioactieve bron wordt vervolgens omgezet in een elektrische stroom.

De voordelen van nucleaire batterijen zijn hun lage gewicht, lange levensduur en hoge energiedichtheid, althans volgens Betavolt zelf. Ze kunnen zelfs normaal werken onder extreme temperaturen van -60 tot 120 graden. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen meerdere atoombatterijen met elkaar worden verbonden voor een hogere energieopbrengst. Dit kan handig zijn voor onder andere auto's en AI-systemen.

Gevaarlijk? Misschien

We gaan ervan uit dat de meeste mensen geen nucleair materiaal in hun broekzak willen hebben. Er zijn immers meer dan genoeg nucleaire rampen gebeurd die de gevaren van kernenergie aantonen zoals de gebeurtenissen in Tsjernobyl in 1986 of in Fukushima in 2011.

Betavolt ging ook in op de bezorgdheid over straling en zei dat de batterij veilig is omdat ze geen externe straling heeft. De batterij zou zelfs geschikt zijn voor gebruik in medische apparaten in het menselijk lichaam, zoals pacemakers en cochleaire implantaten. Betavolt zegt dat de 63 nucleaire isotopen na hun verval koper worden, dat niet radioactief is en geen bedreiging vormt voor het milieu.

Hoewel het klinkt als iets uit sciencefictionfilms van de jaren 50, zou deze technologie de basisprincipes van elektronica kunnen veranderen. Als Betavolt hun claims kan waarmaken zonder gezondheidsrisico's te veroorzaken, kunnen we in de (verre) toekomst elektronica gebruiken die we nooit meer moeten opladen.