WhatsApp videobellen wordt binnenkort een stuk beter, voor iedereen

WhatsApp lijkt grote plannen te hebben voor videobellen, wat het een haalbaar alternatief zou maken voor zowel Zoom als Skype voor grote videogesprekken.

Op dit moment kunnen er niet meer dan vier mensen deelnemen aan een WhatsApp videogesprek tegelijkertijd, maar het lijkt erop dat hier verandering in gaat komen. WABetaInfo, die zich specialiseert in het doorzoeken van WhatsApp beta releases, heeft een code ontdekt verborgen in de nieuwste bèta die erop wijst dat het aantal binnenkort verhoogd wordt.

Een deel van de code was eerst ontdekt in de bèta voor iOS, wat erop wees dat het misschien een andere verandering zou zijn alleen voor iPhone-gebruikers, maar al snel werd het ook gespot in de Android versie.

Een ware concurrent voor Zoom?

De enige zichtbare verandering in de nieuwste WhatsApp bèta is een nieuwe header die verschijnt tijdens gesprekken, die je vertelt dat de verbinding end-to-end encryptie heeft (een van WhatsApp's grootste pluspunten). Er zijn al veel meer interessante ontwikkelingen, in de vorm van verborgen delen van de code.

De meest interessante vermelding is dat "alle deelnemers de nieuwste versie van WhatsApp nodig hebben voor gesprekken met %D mensen". Er staat nog geen hint in wat het aantal %D betekent, maar het moet wel hoger zijn dan het huidige limiet van vier als het alleen toegankelijk is voor gebruikers die de nieuwste versie van de app hebben.

Een grote aantrekkingskracht van Zoom is de mogelijkheid om met 100 bellers ( of 500 als je een premium abonnement hebt) een gesprek te voeren. Als WhatsApp zijn limiet substantieel kan verhogen, is het misschien wel een serieus alternatief voor videogesprekken met veel deelnemers, wat met name handig is nu zoveel mensen wereldwijd vertrouwen op videoconferenties voor hun dagelijkse werkzaamheden.

De nieuwe verandering is nog niet beschikbaar om uit te proberen, maar we houden je op de hoogte als het eenmaal toegankelijk is voor bèta gebruikers, en wanneer het wordt uitgerold in de release versie.