WhatsApp op Windows 11 kan eindelijk nuttig worden

WhatsApp heeft een nieuwe versie van zijn Windows-app gelanceerd die niet langer gekoppeld moet zijn aan je smartphone.

Voorheen werkte de WhatsApp-app voor Windows 11 (en 10) alleen als je telefoon gekoppeld was en een actieve internetverbinding had. De nieuwe versie van WhatsApp, die zonet uit bèta is gegaan (opens in new tab), staat daarentegen volledig los van je smartphone.

Zelfs als je telefoon niet verbonden is met internet of zelfs helemaal uit staat, kan je alsnog berichten ontvangen en verzenden in de WhatsApp-app op Windows. Daarnaast is de interface aangepast om er slimmer en gestroomlijnder uit te zien.

De vernieuwde app kan je gewoon in de Microsoft Store (opens in new tab) downloaden, maar de beschikbaarheid verschilt zo te zien per gebruiker. Het lijkt er namelijk op dat de nieuwe app geleidelijk aan verspreid wordt. Dus als je nog steeds de oude versie ziet, zit er niets anders op dan geduldig wachten.

Analyse: Een grote sprong voor Windows en binnenkort ook voor Mac

Het is goed om te zien dat WhatsApp vooruitgang boekt op desktop. De mogelijkheid om berichten te ontvangen en verzenden zonder dat je smartphone verbonden is, is een groot voordeel. Je kan zelfs videochats voeren vanop je laptop.

De feedback die we tot nu toe online hebben gezien, is dat de nieuwe Windows-app goed reageert en aanzienlijk sneller is dan de vorige versie van WhatsApp op desktop.

Ook voor Mac-gebruikers is er goed nieuws, want WhatsApp heeft een native app in de maak voor macOS. Die app zal dezelfde features hebben als de Windows-versie, maar is voorlopig nog niet beschikbaar. Je hebt wel de mogelijkheid om de bètaversie te testen, als je dat zou willen.