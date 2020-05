Huawei mag niet meer samenwerken met Amerikaanse chipmakers

Trump heeft nieuwe beperkingen opgelegd aan Amerikaanse chipfabrikanten waardoor zij niet langer normaal kunnen samenwerken met het Chinese Huawei. Bedrijven moeten nu een licentie aanvragen om handel te kunnen drijven met de smartphonemaker. De Chinese overheid beschouwt dit als een kwaadwillende zet van Trump.

Huawei staat sinds 2019 op de Amerikaanse 'non-entity' lijst, waardoor het bedrijf geen zaken mag doen met Amerikaanse bedrijven vanwege de nationale veiligheid.

De VS heeft het verbod nu met nog eens 12 maanden verlengd, ondanks het feit dat ze nooit bewijs hebben geleverd om hun beweringen te staven. Huawei heeft hardnekkig elke beschuldiging van wangedrag ontkend, maar een rechtszaak tegen het verbod is eerder mislukt.

De reglementering

Er zijn echter omwegen voor het handelsverbod. Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft bepaalde bedrijven vergunningen gegeven om de handel voort te zetten, maar de chipmakers hadden manieren gevonden om ervoor te zorgen dat hun onderdelen niet worden geclassificeerd als producten van Amerikaanse makelij.

Washington is van mening dat de uitbreiding van de uitspraak tot chips een "technische maas in de wet" zal dichten en de controle ervan zal verscherpen.

Huawei's beperkte toegang tot belangrijke technologieën, zoals Google apps en diensten, heeft zijn pogingen om 's werelds grootste smartphonefabrikant te worden in de weg gestaan. Maatregelen die de toegang tot componenten zouden beïnvloeden, zouden een verdere belemmering vormen, terwijl chipmakers in de VS te maken krijgen met het verlies van waardevolle bronnen van inkomsten.

De Amerikaanse regering heeft gezegd dat de beperkingen geen algemeen verbod zijn, maar dat ze de Amerikaanse autoriteiten meer zichtbaarheid en controle geven via het licentiemechanisme.

De Chinese autoriteiten hebben zich tegen het verbod uitgesproken, terwijl de staatsmedia hebben gesuggereerd dat Peking represailles zou kunnen nemen door middel van sancties en onderzoeken tegen tech-bedrijven in de VS.

Aanklacht van Huawei

Tijdens de Huawei's Analyst Summit zei de tijdelijke CEO Guo Peng dat de recente ontwikkelingen niet alleen gevolgen zouden hebben voor zijn bedrijf, maar ook voor andere sectoren en bedrijven in de VS.

"In zijn voortdurende achtervolging om zijn wurggreep op ons bedrijf aan te scherpen, heeft de overheid van de VS beslist door te zetten en de zorgen van vele bedrijven en industrieverenigingen volledig te negeren," zie hij in een zijn verklaring.

"Deze beslissing was arbitrair en verderfelijk, en dreigt de hele industrie wereldwijd te ondermijnen. Deze nieuwe regel zal gevolgen hebben voor de uitbreiding, het onderhoud en de continue werking van netwerken met een waarde van honderden miljarden dollars die we in meer dan 170 landen hebben uitgerold."

"Het zal ook gevolgen hebben voor de communicatiediensten voor de meer dan 3 miljard mensen die wereldwijd Huawei producten en diensten gebruiken. Om een toonaangevend bedrijf uit een ander land aan te vallen, heeft de Amerikaanse overheid de belangen van Huawei's klanten en consumenten met opzet de rug toegekeerd. Dit gaat in tegen de bewering van de Amerikaanse overheid dat zij zich laat leiden door de veiligheid van het netwerk."

"Deze beslissing van de Amerikaanse overheid heeft niet alleen invloed op Huawei. Het zal een ernstige impact hebben op een groot aantal wereldwijde industrieën. Op de lange termijn zal dit het vertrouwen en de samenwerking binnen de wereldwijde halfgeleiderindustrie, waarvan veel industrieën afhankelijk zijn, schaden, waardoor conflicten en verliezen binnen deze industrieën toenemen."

"De VS maakt gebruik van zijn eigen technologische kracht om bedrijven buiten zijn eigen grenzen te verpletteren. Dit zal het vertrouwen van internationale bedrijven in de Amerikaanse technologie en supply chains alleen maar ondermijnen. Uiteindelijk zal dit de belangen van de VS schaden."

Via Reuters