Verandering Netflix op iOS: groter dan je denkt

Netflix heeft een kleine aanpassing gemaakt aan de iOS-app die gebruikers nu van de app naar de website brengt om het aanmelden voor een abonnement te voltooien.

Bij het tikken op de nieuwe aanmeldknop op de Netflix-app verschijnt een nieuw venster dat mensen informeert dat ze naar een externe website gaan en "niet langer transacties met Apple zullen uitvoeren", zoals als eerste is gespot door 9to5 Mac (opens in new tab). Het bericht voegt eraan toe dat Apple niet verantwoordelijk is voor alles wat er met je gebeurt op de streamingdienst. Als je een terugbetaling wilt of je zorgen maakt over de veiligheid van de transactie, moet je dat met Netflix oplossen.

9to5 Mac meldt dat de verandering wereldwijd is uitgerold. We hebben contact opgenomen met Netflix en gevraagd of het dit kon bevestigen. We updaten dit verhaal als het platform contact met ons opneemt.

iOS-veranderingen

Hoewel het om een kleine aanpassing gaat, laat de bijgewerkte Netflix-app zien dat de iOS-omgeving voor zowel ontwikkelaars als gebruikers aan het veranderen is. Het laat zien dat Apple vriendelijker begint te worden naar ontwikkelaars toe nu het de beruchte strenge App Store-regels versoepelt. Voor de gewone consument is het nog nooit zo eenvoudig geweest om zich aan te melden voor Netflix op iOS.

Netflix liet mensen vroeger toe om zich rechtstreeks aan te melden voor de streamingdienst via de iOS-app maar verwijderde die optie vanwege het beleid van Apple om 30 procent te innen (opens in new tab) van alle in-app aankopen. Niet alleen dat: Apple zou ook niet toestaan dat ontwikkelaars een externe link toevoegen aan hun website om die fikse inning te vermijden. Gebruikers moesten eerst apart een Netflix-abonnement kopen en vervolgens de Netflix-app downloaden om te kunnen streamen. Dit was niet de meest lastige taak, maar het voegde onnodige extra stappen toe.

Maar wat ooit een harde regel was, begint nu te versoepelen.

In maart 2022 (opens in new tab) kondigde Apple een beleidsaanpassing aan waardoor "reader"-apps nu links naar hun eigen inschrijfpagina's mogen aanbieden. De nieuwe houding van Apple is deels veroorzaakt door de druk om te veranderen. Zo is er een nieuwe wet aangenomen hier in Nederland die niet-iOS betaalopties eist voor mensen die in Nederland datingapps gebruiken. Ook Zuid-Korea heeft in 2021 een wet aangenomen (opens in new tab) die ontwikkelaars in staat stelt de vergoeding van Apple te omzeilen.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat Apple de aanpassing voor reader-apps door heeft gevoerd om toekomstige worstelingen te voorkomen, maar er is één grote adder onder het gras.

Analyse: hoe zit het met videogames?

In de App Store-richtlijnen van Apple wordt een reader-app (opens in new tab) gedefinieerd als een app die als belangrijkste functie een bepaald type digitaal materiaal biedt. Tijdschriften, kranten, boeken, audio-, muziek- en video-apps vallen onder deze noemer, videogames echter niet.

Epic Games-oprichter en CEO Tim Sweeney wees op Twitter (opens in new tab) op deze adder onder het gras. Hij klaagde dat aangezien Netflix nu "Apple's 30 procent App Tax" kan vermijden, waarom videogames dan niet? Epic Games klaagde Apple in 2020 aan over de inning van 30 procent (opens in new tab). De rechter in de zaak oordeelde in het nadeel van Apple, waardoor ontwikkelaars hun eigen betalingssystemen (opens in new tab) van derden mogen implementeren om de heffing te vermijden. De uitspraak van de rechter heeft waarschijnlijk de weg vrijgemaakt voor de beleidswijziging van maart 2022, maar games vallen nog steeds niet onder de definitie van een reader-app.

We hebben Apple gevraagd of er plannen zijn om de ondersteuning voor externe links uit te breiden naar videogames, zodat ontwikkelaars de vergoeding kunnen vermijden. Het enige wat we teruggestuurd kregen, waren links naar de definitie van de reader-app (opens in new tab). We hebben vervolgens gevraagd waarom videogames niet in de definitie zijn opgenomen, maar we hebben nog geen reactie mogen ontvangen.