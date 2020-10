Verschijningsdatum The Umbrella Academy seizoen 2 onthuld

Seizoen 2 van The Umbrella Academy heeft ein-de-lijk een officiële verschijningsdatum: 31 juli 2020. Netflix maakte het nieuws bekend met een ongewone trailer met de cast van de serie die danst op het nummer I Think We're Alone Now van Tiffany. Bekijk het hieronder:

On October 1, 1989 seven extraordinary humans were born. On July 31, 2020, they return. pic.twitter.com/tlJQoxt9HoMay 18, 2020

Het superheldendrama is inmiddels volledig gefilmd, maar omdat het een effectrijke show is, neemt de postproductie natuurlijk wat meer tijd in beslag. Het werk aan de show is afgerond tijdens de lockdown.

De serie is gebaseerd op The Umbrella Academy strips, uitgegeven door Dark Horse Comics en gemaakt door Gerard Way en Gabriel Bá. We noemden The Umbrella Academy een van de beste Netflix-series, en het behoorde tot de top tien van meest gestreamde originele series van de dienst in 2019.