TechRadar Benelux: drie maanden na de lancering

We lanceerden TechRadar Benelux eind juni natuurlijk niet met een lege site, want we weten als geen ander dat we zonder sterke content geen bezoekers aantrekken. We waren achter de schermen daarom al vanaf februari druk bezig met de voorbereidingen. Het belangrijkste aspect hiervan was eerst een uitgebreide analyse te doen van onze doelgroep en naar welke content zij op zoek zijn. Door deze analyse kennen we onze doelgroep nu door en door. Met deze kennis hebben we een basis gelegd van de meer dan 100 artikelen waarmee we in juni lanceerden, waaronder uitgebreide reviews, koopgidsen en tips.

Sterke mensen, sterke content, sterke groei

Na de lancering hebben we zeker niet stil gezeten: er staan inmiddels honderden artikelen online en we zorgen ervoor dat we onze lezers elke dag opnieuw van het beste tech-aankoopadvies kunnen voorzien. Aan het overzicht hieronder is te zien dat we dat op zijn zachtst gezegd niet onaardig doen:

(Image credit: Future)

Internationaal gezien draaien we nu 1,4 miljoen pageviews per maand. De voornaamste groei zit hem absoluut in de lokale versie, die week op week zelfs met gemiddeld 10% groeit. Dat merken we niet alleen aan de extra bezoekers die we elke week krijgen, we zien ook dat zoekmachines ons steeds beter weten te vinden. Zo staan we inmiddels in de top 5 op meer dan 20 belangrijke keywords!

Die groei bereiken we niet zomaar, daar zit een ijzersterk team achter. Inmiddels werken er drie voltijdse redacteurs voor TechRadar Benelux: Bram, Lotte en Jarno. Tel daar de expertise van ons internationale team bij op en je komt al snel tot een groei-succesformule. Hoofdredacteur Bram Lodewijks legt uit wat er achter deze groei zit:

“TechRadar Benelux lanceren was geen makkelijk karwei en onze succesvolle groei vraagt natuurlijk heel wat werk. Als we onze koopgidsen en reviews letterlijk zouden vertalen, dan had een vertaalbureau de site ook draaiende kunnen houden. Daarom zetten we sterk in op lokalisering in de breedste zin van het woord. Zo voorzien we bestaande koopgidsen van aanpassingen op basis van lokale informatie en reviewen we alle nieuwe producten zelf. Artikels die goed scoren in andere landen, scoren niet noodzakelijk ook goed bij ons, dus ook bij de selectie van onze content kijken we naar de interesses van onze lezers. We willen hen ook zoveel mogelijk lokale content geven en een samenhangende Nederlandstalige TechRadar-website creëren. Een koopgids vol producten waar alleen Engelstalige reviews van zijn heeft bijvoorbeeld weinig meerwaarde. In een technologielandschap dat voortdurend verandert en evolueert is het onbegonnen werk om de jarenlange geschiedenis van TechRadar om te zetten in lokale artikels, maar op termijn zullen we steeds meer eigen content hebben. Op die manier evolueren we steeds verder naar een Nederlandstalige TechRadar die op zichzelf draait met unieke en lokale content.”

En nu door!

Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor Black Friday 2019, de periode waarin consumenten de meeste tech-producten kopen. We verwachten gedurende die week enorm veel traffic en opnieuw weer records te verbreken. Voor 2020 ziet het er ook rooskleurig uit: we groeien wekelijks nog steeds met 10% en merken dat onze lezers ons steeds beter weten te vinden. Op naar een succesvol jaareinde en 2020!