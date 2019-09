Sonos One SL en Sonos Port nu te koop in de Benelux

Sonos is al enkele jaren een grote speler in de wereld van audio, met name draadloze audio. Het bedrijf vraagt een premium prijs voor haar premium producten, maar daar krijg je ook bijzonder gebruiksvriendelijke apparaten voor terug. Wat dat betreft heeft Sonos veel weg van Apple, dat met zijn producten eenzelfde insteek heeft.

Op IFA 2019 presenteerde Sonos twee nieuwe producten: de Sonos One SL en de Sonos Port. In combinatie met de Sonos Move-speaker werden de producten getoond op de technologiebeurs.

De Sonos One SL is een nieuwe speaker van de One-serie en moet de Play: 1 opvolgen. In tegenstelling tot de reguliere One beschikt hij niet over microfoons en dus geen spraakbediening. Je kunt de SL wel koppelen met de reguliere One voor stereogeluid.

De Sonos One SL is naast wifi ook via een vaste kabel te verbinden met het internet. Dat laatste gebeurt aan de hand van de ethernet-poort aan de achterzijde van de speaker. Je bedient de speaker via de Sonos-applicatie of andere muziek-apps als Spotify. Net als andere Sonos-speakers biedt de One SL Trueplay aan, waardoor de speaker het geluid aanpast afhankelijk van de kamer waar het apparaat zich bevindt.

Oude audio-apparaten herleven

De Sonos Port is een apparaat dat nog geen broertjes, zusjes of voorgangers bij Sonos kent. Het apparaat kun je verbinden met je stereo-installatie of receiver, om vervolgens muziek te streamen naar andere Sonos-speakers in de buurt. Verbinden met een platenspelers of cd-speler via de lijningang om deze als geluidsbron te gebruiken is eveneens mogelijk. Zo geef je jouw antieke audio-apparaten een tweede leven én een boost in audiokwaliteit.

(Image credit: Future)

De Port is te gebruiken via wifi, maar er is ook een ethernetpoort beschikbaar voor de liefhebbers. Heb je het apparaat aangesloten op een slim apparaat zoals de Sonos One, dan is het mogelijk om een slimme assistent als Google Assistent of Siri te gebruiken.

De Sonos One SL is vanaf vandaag verkrijgbaar vanaf 199 euro in diverse winkels en webshops, waaronder Coolblue. De beschikbare kleuren zijn zwart en wit. De Sonos Port gaat je iets meer kosten; deze receiver is in beperkte oplage beschikbaar voor 449 euro. Het andere apparaat dat Sonos op IFA 2019 presenteerde, de Sonos Move, ligt vanaf 24 september in de winkels.