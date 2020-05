Samsung onthult grote 50-megapixel camerasensor met snellere autofocus

De Zuid-Koreaanse techgigant Samsung Electronics heeft een nieuwe 50-megapixel camersensor onthuld, genaamd de ISOCELL GN1.

Samsung is een wereldleider wanneer het aankomt op geavanceerde semiconducters (halfgeleiders), en deze sensor is de eerste die dual-pixel autofocus combineert met Tetracell pixel-binning. Door deze samensmelting van functies moet dit resulteren in snelle prestaties en goede foto's in situaties met weinig licht.

Dankzij de relatief grote pixelgrootte en een sensorgrootte van 1/1,31 inch, brengt de GN1 beeldsensorprestaties naar een nieuw niveau. Dit komt door de combinatie van verhoogde lichtgevoeligheid in situaties met weinig licht en DLSR-achtige autofocus snelheden, geoptimaliseerd voor meer dynamische fotomomenten, zo laat Samsung weten.

Sony IMX689 sensor als grote concurrent

"Via innovatieve pixeltechnologieën staat Samsung aan de voorgrond van het bieden van high-performance beeldsensoren die nauwlettend inspelen op de wensen van de diversificerende markt. De ISOCELL GN1 is deel van deze commitement om prachtige foto's af te leveren aan consumenten in elke situatie", zo laat Yongin Park, vice-president van de Samsung Electronics sensorafdeling, weten. "We blijven beeldsensoren ontwikkelen die leidend zullen zijn in de nieuwe trends van mobiele fotografie."

De pixelgrootte bedraagt 1,2μm, en dat ligt dichter bij wat men doorgaans kan vinden bij reguliere smartphonecamerasensoren dan de hoge resolutie-chips die recentelijk vrij populair zijn geworden.

Samsungs nieuwe sensor is directe concurrentie voor de Sony IMX689 sensor. Deze vinden we terug in onder meer de Oppo Find X2 Pro, die beschikt over een 48-megapixelcamera met 1.22μm. Dankzij de pixel-binning technologie schiet de sensor van Samsung standaard 12,5-megapixelfoto's; vier pixels worden gecombineerd tot één.

Doordat alle actieve pixels van de sensor werken als autofocus, kan de GN1 vanuit elke hoek razendsnel een (bewegend) object detecteren en op focussen. Ook in situaties met weinig licht moet dit mogelijk zijn, zo laat het bedrijf weten in een statement.

De onthulling van Samsungs ISOCELL Bright HMX in 2019 introduceerde de wereld haar eerste 108-megapixelsensor voor smartphones. De ISOCELL Bright HM1 verfijnde dit kunstje vervolgens.

De Galaxy S20 Ultra, die beschikt over een 108-megapixelcamera, maakt geen gebruik van dual-pixel technologie. Saillant detail: de telefoon gaat gebukt onder matige autofocusprestaties.

De combinatie van een hoge resolutie en snelle autofocus lijkt Samsungs strategie te zijn voor de ISOCELL GN1.

De nieuwe sensor is deze maand in massaproductie gegaan, wat betekent dat de sensor binnen afzienbare tijd beschikbaar is om in smartphones geplaatst te worden.