Samsung smartphones ontvingen vreemde "Find My Phone" melding zonder reden

Samsung heeft in een officiële reactie uitgelegd vanwaar de melding kwam. Die hebben we onderaan in het artikel toegevoegd.

Heeft jouw Samsung-smartphone onlangs een melding ontvangen waarin alleen het nummer één stond en niets anders? Het lijkt erop dat die melding per ongeluk naar Galaxy-toestellen over de hele wereld is verzonden vanaf de Find My Phone-app.

Veel mensen ontvingen een melding uit de app, maar zagen gewoon "1" met een andere "1" eronder. Als je op het bericht hebt getikt, is er normaal niets gebeurd en is het gewoon verdwenen.

Berichten op Twitter en Reddit geven aan dat een grote verscheidenheid aan Galaxy-toestellen de melding heeft gehad. Het gaat dus niet alleen om de nieuwste modellen zoals de Galaxy Z Flip.

Dit zijn de beste Samsung smartphones

(Image credit: TechRadar)

Wij kregen deze melding ook op onze Samsung Galaxy-smartphone, waar bovenstaand screenshot vandaan komt, en ook onze anderstalige redacties melden hetzelfde. Het lijkt er dus op dat deze melding over heel de wereld verstuurd is.

Tot nu toe lijkt er geen reden tot bezorgdheid te zijn, aangezien zoveel mensen de melding hebben ontvangen en het gewoonweg een verkeerd verzonden pushmelding blijkt te zijn.

Samsung heeft inmiddels op Twitter aangegeven dat het probleem op een beperkt aantal Galaxy-toestellen is opgetreden. De smartphonemaker heeft bevestigd dat de melding een bericht was dat onopzettelijk werd verstuurd tijdens een interne test en dat ze geen invloed heeft op je toestel.

Samsung biedt ook zijn verontschuldigingen aan voor enig ongemak dat het hiermee heeft veroorzaakt en zal ervoor zorgen dat gelijkaardige voorvallen niet meer zullen gebeuren in de toekomst.

Via The Verge