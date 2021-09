Samsung Galaxy S21 FE: releasedatum, prijs, nieuws, leaks en geruchten

De Samsung Galaxy S21-reeks werd in het begin van dit jaar vrijgegeven, maar zoals vorig jaar het geval was bij de vlaggenschipreeks van Samsung ontbreekt er nog één familielid om de serie te vervolledigen, de Samsung Galaxy S21 FE (oftewel Fan Edition).

Deze versie laat, net zoals in 2020, enkele maanden op zich wachten, en het ziet er nu naar uit dat ze er aankomt. Samsung noemde het toestel zelf per ongeluk bij naam en suggereerde daarmee ook dat het binnenkort zal verschijnen.

Het toestel wordt een goedkoper, iets meer low-end alternatief voor de Galaxy S21, net zoals de Samsung Galaxy S20 Fan Edition in verhouding tot de standaard Samsung Galaxy S20. De prijsdaling en vermindering in specs zal echter minimaal blijven, dus verwacht je bij de S21 FE nog steeds aan een relatief high-end smartphone met bijhorend prijskaartje.

De geruchtenmolen rond het nieuwe toestel is in volle zwang, dus er blijft voortdurend nieuwe informatie bijkomen. Bovendien geven we ook enkele zaken die we in de smartphone willen zien verschijnen, samen met enkele gokken rond de releasedatum en prijs.

Laatste nieuws Volgens een leaker verschijnt de Samsung Galaxy S21 FE op 8 september 2021, dus we zullen waarschijnlijk niet lang meer moeten wachten.

Samsung Galaxy S21 FE releasedatum en prijs

2020 was het eerste jaar dat Samsung een Fan Edition van zijn grote vlaggenschip uitbracht, dus er waren voldoende twijfels of het bedrijf dat dit jaar opnieuw ging doen. Gezien de eigen vermelding door Samsung zijn die twijfels echter al volledig van de baan.

Samsung heeft zelf nog geen officiële lanceerdatum gegeven, waardoor het een beetje gokken wordt. Eerdere geruchten stelden dat het toestel op 11 zou verschijnen samen met de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Een ander bericht stelde dat de smartphone geannuleerd was vanwege het wereldwijde chiptekort, maar dit werd al snel terug ingetrokken. Het leek even of het toestel hiermee dezelfde kant opging als de Galaxy Note 21, maar alles wijst erop dat dit niet het geval is.

Samsung liet de naam van het aankomende toestel zelf vallen op een pagina van de Franstalige website van Samsung, waarmee het bedrijf het bestaan van het toestel vrij duidelijk bevestigt.

Een leaker liet ook al weten dat de release van de Galaxy S21 FE op woensdag 8 september zal plaatsvinden. Dat is niet lang meer wachten, dus we zullen het binnenkort misschien zelf weten.

Op vlak van prijs hebben we tot nu toe nog maar weinig informatie. We vermoeden dat de prijs niet veel zal afwijken van die van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition. De 5G-versie daarvan begon bij 749 euro, en de 4G-toestellen startten bij 649 euro.

De Samsung Galaxy S21 kostte wel minder dan zijn voorganger, dus daarmee kan mogelijk de prijs van de Samsung Galaxy S21 FE ook ietsje lager liggen.

Design en display

De Samsung Galaxy S21 FE is inmiddels in een Chinese certificatiedatabase opgedoken. Die vermelding onthulde dat de smartphone met een 6,4 inch 1080 x 2340 Super AMOLED-scherm komt met een beeldverversing van 120Hz en een in-screen vingerafdrukscanner. Dit wijkt al niet veel af van de S20 FE. Het toestel zou ook met een IP68 rating komen, wat inhoudt dat hij zowel stof-als waterbestendig is.

Op vlak van ontwerp hebben nu we al meerdere geruchten en leaks zien verschijnen. Eentje daarvan is afkomstig van @OnLeaks, wat je hieronder kan terugvinden.

Zo te zien wordt de aankomende smartphone lichtjes groter en breder dan de standaard Galaxy S21, met een 6,4 inch display in plaats van 6,2 inch. Het camerablok achteraan zal naar verluidt verbonden zijn met de behuizing in plaats van het metalen frame.

Sinds dit leak heeft ook LetsGoDigital onofficiële renders vrijgegeven die gebaseerd zijn op gelekte informatie. Ze lijken hard op de bovenstaande toestellen, zoals je hieronder kan zien.

De kleuren van de onderstaande toestellen komen niet overeen met die van andere geruchten, maar werden gewoon gekozen omdat ze "high-profile" zijn.

Bekend leaker Evan Blass gaf in een bericht nog andere renders vrij, die je hieronder kan bekijken. Zij zijn gebaseerd op details van de vermeende dimensies van de Galaxy S21 FE.

Blass heeft daarnaast nog meer recente renders online gezet. Deze tonen de Samsung Galaxy S21 FE in groene, witte, blauwe, paarse en grijze tinten, zoals je hieronder kan zien.

De kleuren wijken licht af van die van zijn eerdere renders en zijn waarschijnlijk iets meer accuraat. Het ontwerp blijft echter ongewijzigd.

Bovendien plaatste hij ook enkele 360°-GIF's online waarin de smartphone vanuit alle hoeken te zien is.

We kunnen natuurlijk niet garanderen dat dit het uiteindelijke ontwerp van de smartphone wordt, maar de afbeeldingen lijken toch meer dan plausibel. Het ziet er ook naar uit dat we voldoende kleuren hebben om uit te kiezen.

We vingen elders op dat het toestel ook in lichtgroene, witte, grijze, paarse en roze tinten kan verschijnen. Een bijkomend leak gaf ook al grijs, wit, paars en groen aan, waardoor de lijsten dicht bij elkaar aanleunen, maar niet identiek zijn.

Camera en batterij

Volgens een certificatievermelding komt de Samsung Galaxy S21 FE met een 12MP hoofdcamera, een 12MP groothoek en een 8MP telefotocamera met 3x optische zoom. Vooraan bevindt er zich een 32MP selfiecamera.

Een leaker stelt dat de Samsung Galaxy S21 FE met een 4.500mAh batterij komt, wat meer is dan de 4.000mAh van de standaard Galaxy S21.

Een andere certificatiedatabase meldt dat er zelfs sprake zou zijn van 45W snelladen. De Galaxy S21 Ultra ondersteunt slechts 25W, dus dat zou alvast een leuke stijging zijn.

Specs en functies

In mei dook er een smartphone met modelnummer SM-G990B in Geekbench. Het zou hier om de Samsung Galaxy S21 FE gaan. Ook al vertelt dit modelnummer ons niet veel, het werd wel in een benchmark opgemerkt die een Snapdragon 888 chipset, 6GB RAM en Android 11 vermeldt.

Een Chinese certificatiedatabase vermeldt de smartphone ook, maar dan met een Snapdragon 888, 8GB RAM, 128Gb of 256GB opslag en een microSD-kaart.

Bij de Galaxy S20 Fan Edition kwam de 4G-versie met de Exynos 990, terwijl de 5G-versie met de Snapdragon 865 verscheen. De kans is groot dat we een gelijkaardige opsplitsing opmerken, namelijk met de Snapdragon 888 en Exynos 2100, beide zeer krachtige chips. Wat de uiteindelijke specificaties worden, blijft afwachten.

Wat we willen zien

We waren een klein beetje onder de indruk van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition, maar er zijn toch enkele aanpassingen die we in de S21 FE willen zien verschijnen.

1. Een glazen achterkant

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition kwam met een behoorlijk premium prijskaartje, maar door de 'Glasstic' achterkant (plastic dat aanvoelt als glas) voelde hij toch wat goedkoop aan.

Dit vonden we uitzonderlijk jammer, en we hopen echt dat Samsung bij de Galaxy S21 FE de kwaliteit van de materialen wat omhoog krikt. Ze mogen natuurlijk ook de prijs steeds wat naar beneden halen.

De Samsung Galaxy S21 verscheen echter wel nog met een Glasstic achterkant, dus het ziet er vrij onwaarschijnlijk uit dat dit voor de Galaxy S21 Fan Edition anders zal zijn.

2. Een lagere prijs

Zoals we reeds aanhaalden, was de Galaxy S20 Fan Edition een vrij dure smartphone, en dat ondanks het feit dat het de goedkope versie van het vlaggenschip moest vormen.

De specs en features blijven de prijs rechtvaardigen (op de Glasstic achterzijde na), maar de Samsung Galaxy S21 FE zou wat overtuigender zijn als de prijs wat lager lag.

Dat is mogelijk wel het geval, omdat de rest van de Galaxy S21-reeks goedkoper is dan de Galaxy S20-serie.

3. Een helderder scherm

(Image credit: Future)

We waren onder de indruk van het scherm van de Galaxy S20 Fan Edition, maar we ontbraken wat helderheid.

In onze review halen we aan dat hij worstelde bij direct zonlicht, en dat de automatische helderheid soms wat zwak presteerde. Bij de Samsung Galaxy S21 FE willen we dus een hogere maximale helderheid en verbeteringen op de automatische helderheid.

4. Betere batterijduur

De Galaxy S20 Fan Edition kwam met een 4.500mAh batterij, maar deze hield het niet erg lang vol. Ze had vaak moeite om het een volledige dag uit te houden.

Dat is meer dan ondermaats, dus we willen hier graag iets van verbetering zien bij de Samsung Galaxy S21 FE.

4.500mAh is niet zo slecht, dus het lijkt ons dat de grootste problemen bij de optimalisatie liggen. Hoe dan ook willen we met de Galaxy S21 FE minstens een volledige dag aan de slag kunnen.

5. Snellere laadtijden

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition had geen geweldige laadsnelheid, dus hier willen we ook iets van aanpassing zien.

25W (of 15W voor draadloos laden) is niet slecht, maar zelfs de goedkopere OnePlus Nord haalt 30W. Sommige smartphones zitten zelfs al aan 65W of hoger, dus Samsung mag hier wel een tandje bijsteken.